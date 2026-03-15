Revelado un contrato por 5 millones de dólares a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $LIBRA

Una nota encontrada en el teléfono móvil de Mauricio Novelli aportó información clave sobre las conversaciones que tuvieron lugar en torno al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en Argentina. En ese periodo, uno de los aspectos que más atrajo la atención judicial y mediática fue el volumen de llamadas y los contactos realizados durante la noche en que se desató el escándalo financiero, que provocó pérdidas considerables para numerosos inversores. Tal como publicó la prensa argentina, Novelli realizó casi 200 llamadas durante ese fin de semana, destacando las mantenidas con Karima Milei, principal asesora del presidente argentino Javier Milei, así como con el propio jefe de Estado y con Santiago Caputo, quien se ocupó de las gestiones ante la crisis.

Según informaron medios argentinos, la investigación judicial sobre $LIBRA encontró un documento contractual almacenado en la aplicación de bloc de notas de Novelli. El archivo, redactado en inglés y fechado el 11 de febrero de 2025 a las 20:05 horas, estipula el pago de 5 millones de dólares a cambio de que Javier Milei emitiera un respaldo público al activo digital. Esta suma estaría dividida en tres pagos diferenciados: un adelanto de 1,5 millones de dólares, otro pago idéntico destinado específicamente a la promoción de la criptomoneda en redes sociales, y un pago final de 2 millones de dólares, condicionado a la firma de un contrato posterior.

El medio detalló que Mauricio Novelli, señalado como intermediario principal en la trama, facilitó los contactos entre empresarios estadounidenses, en particular Hayden Davis, y figuras cercanas al presidente argentino. Davis alquiló un salón en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas, en Dallas, para el lanzamiento de $LIBRA, encuentro al que asistió Novelli la noche en que comenzó la cadena de acontecimientos derivados del respaldo institucional que recibió la criptomoneda.

De acuerdo con los datos difundidos por los investigadores y reportados por la prensa argentina, el presidente Milei compartió un mensaje en la red social X el 14 de febrero de 2025, tres días después de la creación del documento contractual. Tras esta publicación, el valor de $LIBRA experimentó una inmediata alza, situación que generó entusiasmo inicial, pero que resultó seguida por una caída abrupta que originó perjuicios económicos para numerosos inversores. Este hecho desencadenó diversas especulaciones y motivó la presentación de una denuncia penal, lo que derivó en la apertura formal de la investigación judicial.

El registro de comunicaciones del teléfono de Novelli sostiene la importancia de su rol durante esos días. El 14 de febrero, fecha del mensaje de Milei, Novelli habló con el presidente justo después de la publicación en X, a las 19:01, y mantuvo trece conversaciones adicionales con Santiago Caputo entre el sábado y el domingo, mientras la crisis comenzaba a tomar forma y se multiplicaban las dudas en el circuito financiero.

El sistema de pagos acordado, como describe la prensa local, contempló un adelanto y dos abonos adicionales en etapas diferenciadas, vinculados tanto a la visibilidad que recibiría la criptomoneda por parte del mandatario argentino como a la siguiente firma de un nuevo convenio. Las conversaciones y llamadas que circularon entre Novelli, miembros del equipo presidencial y empresarios estadounidenses constituyen para los investigadores indicios fundamentales de la posible existencia de acuerdos tácitos para influir en la cotización del activo digital y en la percepción de su legitimidad por parte del público.

El análisis de los movimientos telefónicos y la coincidencia entre la emisión del mensaje de Milei en X y el comportamiento del precio de $LIBRA forman parte central de la pesquisa judicial, que busca precisar el nivel de coordinación y conocimiento previo que habría existido entre los involucrados. Según detalla la prensa argentina, la cadena de llamadas y el registro documental servirán para determinar el grado de responsabilidad de cada actor en los hechos investigados.

La presencia de Mauricio Novelli en el hotel de Dallas, coincidiendo con el lanzamiento del proyecto de $LIBRA y los intercambios con Karima Milei, Santiago Caputo y Javier Milei, refuerza, según los investigadores y citando medios argentinos, la hipótesis de una trama organizada. El objetivo habría sido lograr respaldo institucional para la criptomoneda, lo que, de acuerdo con la secuencia constatada, se tradujo en oscilaciones significativas en su cotización y en la posterior judicialización del caso.