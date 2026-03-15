Fallece una persona tras sufrir un accidente con un tractor en Fuente-Tójar

El dispositivo de emergencia desplazó un helicóptero sanitario y movilizó a los equipos de rescate tras recibirse una llamada de alerta por un accidente con un tractor en una finca de Fuente-Tójar, Córdoba, donde la persona involucrada quedó atrapada en una zona de acceso complicado. Según informó el servicio 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la víctima perdió la vida en el lugar del suceso.

De acuerdo con lo publicado por el medio 112 Andalucía a través de un comunicado, la alerta llegó a la central alrededor de las 13:00 horas de este domingo. El aviso detallaba que un tractor habría caído a un tajo, lo que provocó la situación de emergencia en el área rural del municipio. Ante la gravedad de los hechos y la ubicación de difícil acceso, el centro coordinador activó de inmediato a los recursos de emergencias necesarios para la intervención.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 desplazó un helicóptero hacia el lugar, mientras que la Guardia Civil y el cuerpo de Bomberos de Priego de Córdoba también acudieron al operativo, tal como consignó el 112 Andalucía. Los equipos se enfrentaron a condiciones complicadas debido a la orografía y la inaccesibilidad de la finca donde ocurrió el incidente.

El servicio de emergencias señaló que, a pesar de los esfuerzos desplegados por los sanitarios y los servicios de rescate, al llegar hasta la persona atrapada solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima. Hasta el momento no se han difundido más detalles sobre la identidad, edad o circunstancias específicas que condujeron al accidente, según reportó el medio 112 Andalucía.

La intervención requirió la coordinación de diferentes cuerpos, dadas las dificultades que planteaban la localización y el acceso al sitio del siniestro, según resaltó la comunicación oficial del 112. Los bomberos y los sanitarios realizaron su labor en colaboración con los agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de asegurar el área y recabar la información necesaria tras el fallecimiento.

Hasta ahora, no se han hecho públicos más datos relacionados ni sobre la persona afectada ni en torno a las causas precisas que provocaron el vuelco del tractor o su caída en el tajo de la finca cordobesa. De acuerdo con el parte oficial proporcionado por la Agencia de Emergencias de Andalucía, el incidente se mantiene en investigación, y cualquier nueva información se dará a conocer por los canales correspondientes.

El suceso fue recogido y comunicado por el 112 Andalucía, que recordó la importancia de acudir a los servicios de emergencia ante cualquier situación similar que implique riesgos en zonas rurales, especialmente cuando se trata de áreas de acceso difícil. Las autoridades continúan con las diligencias pertinentes mientras los equipos de emergencia concluyen las actuaciones en la zona afectada de Fuente-Tójar.