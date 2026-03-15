CONMEBOL y AFA aceptaron la sede neutral pero no la fecha para la Finalissima

El comunicado oficial emitido por la CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indica que, después de recibir el 14 de marzo la propuesta de cambiar la sede para el enfrentamiento entre Argentina y España a un territorio neutral, específicamente Italia, ambas instituciones accedieron a la localización sugerida, aunque mantuvieron reservas sobre la fecha establecida. Esta situación motivó una serie de nuevas negociaciones que, al no llegar a un consenso entre las partes implicadas, derivaron en la suspensión definitiva del partido, según consignó el medio.

De acuerdo con la información difundida, la Finalissima estaba inicialmente planeada para el 27 de marzo en Catar, pero tras descartar esa opción, la UEFA insistió en trasladar el encuentro a Madrid. La CONMEBOL y la AFA sostuvieron que una sede neutral era esencial para garantizar la equidad deportiva, descartando así la capital española. Según informó el comunicado, las federaciones sudamericanas aceptaron la alternativa de jugar el partido en Italia, siempre que se reconsiderara el día del partido.

El medio detalló que el punto de mayor fricción entre las entidades organizadoras giró en torno a la fecha del encuentro. Mientras que la UEFA mantenía el 27 de marzo como única alternativa viable, la parte argentina solicitó reprogramar el enfrentamiento para el 31 de marzo, cuatro días después del plan inicial. La UEFA comunicó que realizar el partido en esa fecha no resultaba posible, lo que llevó a la cancelación definitiva del evento, según consta en la versión oficial de los hechos.

En el comunicado conjunto, la CONMEBOL y la AFA destacaron que desde el primer momento manifestaron su disposición para disputar la Finalissima en un país neutral y agradecieron la colaboración de Catar, país originalmente designado como sede, así como el esfuerzo de la UEFA y de la Real Federación Española de Fútbol para intentar concretar el partido. “La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid. Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible”, afirmaron las instituciones sudamericanas.

La suspensión de la Finalissima, cuya realización podía haber enfrentado a Argentina y España por el título en una nueva edición de este partido intercontinental, se definió oficialmente luego de que las partes no lograran acercar posiciones sobre el calendario. El medio consignó que la CONMEBOL y la AFA comunicaron públicamente su pesar por la imposibilidad de llevar a cabo el evento tras varios intentos de conciliación y múltiples propuestas alternativas evaluadas en coordinación con la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol.

En el documento difundido, ambas entidades expresaron: “Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido”. A su vez, remarcaron que, a pesar de aceptar la sede propuesta tras un persistente esfuerzo de la UEFA para trasladar el evento a Madrid, el desenlace de las tratativas estuvo marcado por la falta de acuerdo temporal.

El cronograma inicial contemplaba la realización de la Finalissima en fecha FIFA, lo cual otorgaba a los equipos involucrados garantías sobre la disponibilidad de jugadores y la logística asociada a desplazamientos internacionales. Sin embargo, según publicó la fuente, los plazos ajustados y la imposibilidad de modificar el calendario por parte de la UEFA imposibilitaron reprogramar el encuentro para la fecha solicitada por la delegación argentina, lo que dejó sin efecto la disputa por el título.

El antecedente inmediato de este tipo de partidos es la Finalissima que en el pasado reunió a campeones continentales, establecida mediante acuerdos de colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, entidades responsables de la organización del fútbol europeo y sudamericano. La suspensión de este enfrentamiento entre la albiceleste y la selección española deja sin anfitrión a un evento que generaba expectativas deportivas y mediáticas, según detalló el medio especializado en deportes.

La información recopilada deja constancia de los reiterados intentos de las organizaciones sudamericanas y europeas por llegar a un consenso sobre los aspectos fundamentales para la realización del partido, privilegiando el principio de equidad en la selección de la sede y buscando alternativas viables ante la imposibilidad de utilizar Catar o Madrid. Ante la intransigencia con respecto a la fecha, las negociaciones se agotaron sin resultados positivos y así quedó oficialmente suspendido el evento.