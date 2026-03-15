Flick: "Hay muchas cosas que me gustan pero también situaciones a mejorar"

El regreso de Gavi a la plantilla tras una larga ausencia por lesión se convirtió en uno de los momentos destacados del domingo para el FC Barcelona. Según consignó Europa Press, el entrenador Hansi Flick reconoció el impacto positivo de la reincorporación del mediocampista y expresó su agradecimiento al cuerpo médico por su labor, al tiempo que analizó el triunfo por 5-2 ante el Sevilla y remarcó la necesidad de seguir puliendo aspectos del juego de cara al próximo partido frente al Newcastle United.

De acuerdo con Europa Press, Flick compareció en rueda de prensa luego del encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, donde valoró la victoria y el rendimiento ofensivo de su equipo, pero también subrayó la existencia de áreas pendientes de mejora. El técnico alemán precisó: “Hay muchas cosas que van bien, pero hay situaciones en el terreno de juego que no son fantásticas. Nos llevamos tres puntos más, un partido menos y hemos marcado cinco goles. Ha sido bonito de ver”. El entrenador insistió en que la plantilla debe elevar su intensidad y ritmo para la cita europea del miércoles, partido en el que está en juego la clasificación a la siguiente ronda. “Al principio no hemos jugado con la convicción que quiero de mis jugadores. Sé que nos quedan muchos partidos y para algunos jugar tanto es mucho, pero tenemos que jugar más rápido”, puntualizó Flick según reportó Europa Press.

En su intervención, Flick recordó la relevancia del enfrentamiento ante el Newcastle United y la necesidad de alcanzar el máximo nivel competitivo. “Tenemos que centrarnos en el siguiente partido porque el Newcastle es un gran equipo. El miércoles tenemos un gran partido y se decide si vamos a pasar de ronda o no. Tenemos que dar nuestro mejor nivel y darlo todo al cien por cien”, destacó el entrenador del club blaugrana, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Además de la satisfacción por el resultado y los cinco goles anotados, Flick recalcó que el trabajo de mejora no puede quedarse solo en los aspectos positivos: “Como he dicho, hay muchas cosas que me alegran y me gusta ver, pero también hay que pensar en lo que podemos mejorar. Todo el mundo está contento ahora, pero para mí es importante mejorar en muchas situaciones”.

Al referirse a decisiones tácticas, el técnico explicó la planificación relacionada con la participación de Lamine Yamal, quien ingresó en el tramo final del encuentro. Según describió Europa Press, Flick aclaró: “Era importante que jugara y cogiera ritmo. Además, Roony (Bardghji) tenía problemas y tenía que salir. Estaba claro antes del partido que disputaría algunos minutos”. También detalló la gestión de los minutos de juego de Pedri, dado su reciente historial de lesiones. “Los minutos de Pedri estaban clarísimos, 45. Con él hay que ir paso a paso porque ha sufrido un par de lesiones y hay que gestionarlo”, señaló el entrenador según lo relatado por Europa Press.

El regreso de Gavi fue otro punto relevante en la rueda de prensa pospartido. Flick calificó la vuelta del mediocampista como “fantástica” y destacó que “es un paso en la buena dirección”. Europa Press recogió las palabras del entrenador, quien agradeció la labor del personal médico y compartió la alegría del vestuario por esta reincorporación tras la baja de Gavi desde finales de agosto de 2025.

En cuanto al aspecto defensivo, Flick se refirió a la reacción del portero Joan Garcia tras recibir dos tantos. El entrenador explicó que esta actitud es propia del carácter competitivo de los jugadores en esa posición: “Nunca he visto a un portero contento tras encajar un gol. En el primero tendríamos que haber presionado mejor el balón y en el segundo, con 5-1, lo importante es ser más listos y controlar el partido”, recogió Europa Press.

Durante la jornada también tuvo lugar el proceso electoral para escoger la presidencia del Barça, disputa entre Joan Laporta y Víctor Font. Hansi Flick hizo alusión a este contexto, sin revelar su voto, y declaró que fue “un día muy bueno” y “especial”, percibiendo el ambiente positivo desde su oficina en el estadio, según relató Europa Press.

La preparación del FC Barcelona tendrá como foco inmediato corregir errores y afinar estrategias, según lo expuesto por Flick, quien insistió en que la plantilla debe mostrar una mayor convicción y dinamismo en el juego para afrontar con garantías el crucial compromiso europeo ante el Newcastle. Europa Press detalló que, pese a la victoria amplia y los festejos por los goles y el regreso de jugadores clave, el entrenador quiso mantener al equipo atento a la exigencia del calendario y a la importancia de mantener un alto nivel de rendimiento en todos los frentes.