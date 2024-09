Laura Loomer, una instigadora de las redes sociales, vuelve al lado de Trump

Loomer, LauraTrump, Donald JPresidential Election of 2024Social MediaUnited States Politics and GovernmentConservatism (US Politics)Right-Wing Extremism and Alt-RightRepublican Party

La decisión del expresidente de encumbrar a Loomer, una activista de extrema derecha conocida por sus publicaciones racistas y homófobas en internet, ha dejado atónitos incluso a algunos aliados.

Antes de viajar a Filadelfia para el debate de esta semana, Donald Trump invitó a una de las figuras más polarizadoras de internet.

Laura Loomer estuvo con el séquito de Trump mientras se enfrentaba a la vicepresidenta Kamala Harris. Y, después del debate, estuvo en la sala de prensa con el expresidente. Y al día siguiente, voló con él a Nueva York y Shanksville, Pensilvania, para conmemorar el aniversario del 11 de septiembre.

Loomer, una activista de extrema derecha conocida por su inagotable cantidad de mensajes sexistas, homófobos, transfóbicos, antimusulmanes y ocasionalmente antisemitas en las redes sociales, se ha hecho famosa en la última década por afirmar sin pudor que el 11 de septiembre fue "un trabajo interno", llamar al islam "un cáncer", acusar a la esposa de Ron DeSantis de exagerar el cáncer de mama y afirmar que el presidente Joe Biden estaba detrás del intento de asesinato a Trump en julio.

Solo dos días antes del debate, Loomer, de 31 años, publicó un chiste racista sobre la vicepresidenta, cuya madre era indioestadounidense. Loomer escribió en la red social X que si Harris ganaba las elecciones, la Casa Blanca "olería a curry".

Para muchos observadores, incluidos algunos de los aliados más importantes de Trump, la elección del candidato presidencial republicano en un momento crítico de su campaña de darle plataforma a una instigadora de las redes sociales, aunque con casi 1,3 millones de seguidores en X, fue sorprendente.

"El historial de esta persona es realmente tóxico", dijo el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, un aliado de Trump, a un periodista de HuffPost el jueves. "No creo que sea útil en absoluto".

Sus comentarios fueron secundados por la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia y devota partidaria de Trump. "No creo que ella tenga la experiencia o la mentalidad adecuada para asesorar una elección presidencial muy importante", dijo Greene a los periodistas el jueves por la mañana.

Loomer se negó a comentar, diciendo en un mensaje de texto que no estaba "interesada en hablar con los medios de comunicación para que puedan promover sus conspiraciones sobre mí". Pero usó X, su medio favorito, para atacar tanto a Greene como a Graham, llamándolos desleales a Trump mientras hacía una serie de acusaciones sobre sus vidas personales.

Las críticas no han mermado el entusiasmo del candidato por ella. El jueves por la tarde, Trump compartió en Truth Social una publicación de ella en la que intentaba desacreditar una historia de Axios que decía que Harris estaba superando al expresidente en las redes sociales.

Cuando se le pidió que comentara su asociación con el exmandatario, la campaña de Trump respondió con una declaración que había publicado el miércoles sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre que no abordaba las preguntas sobre los vínculos de Loomer con Trump. "Ese día no se trató de nadie más que de las almas que ya no están con nosotros, de sus familias y de los héroes que valientemente dieron un paso al frente para salvar a sus conciudadanos estadounidenses en ese fatídico día", decía el comunicado de la campaña.

No es la primera vez que Trump se relaciona con ella.

Loomer vive en Florida y asiste con frecuencia a eventos en Mar-a-Lago, y el expresidente ha amplificado muchas de sus publicaciones en las redes sociales en sus propias cuentas. En enero, voló con él a Iowa durante los preparativos de las asambleas electorales del estado. En abril, The New York Times informó que Trump estaba considerando contratarla para su campaña, un plan que abandonó solo después de que algunos de sus partidarios se opusieran a la idea.

Pero a siete semanas de la contienda presidencial, un momento en el que la sabiduría convencional dicta que los candidatos amplíen su mensaje para atraer a los votantes indecisos moderados, la cercanía de Trump con Loomer es una clara señal de que está redoblando sus esfuerzos por apoyar a algunos de los elementos más cáusticos de la extrema derecha.

Otra señal se produjo el martes, cuando la campaña de Trump reunió una "sala de guerra de las redes sociales" en Filadelfia para responder en tiempo real al debate. Alrededor de 18 personalidades influyentes conservadoras se reunieron en una sala de conferencias del Warwick Rittenhouse Square --el mismo hotel en el que se alojaba Harris-- y lanzaron réplicas a cada una de las declaraciones de Harris durante el debate, al tiempo que defendían enérgicamente a Trump.

El grupo incluía a Chaya Raichik, quien está detrás de la cuenta conservadora en las redes sociales conocida como Libs of TikTok y quien es conocida por su contenido transfóbico y sus campañas de difamación contra escuelas, hospitales y bibliotecas. También estaba Jack Posobiec, un podcastero de derechas que ayudó a difundir la teoría de la conspiración del Pizzagate, según la cual políticos demócratas dirigían en secreto una red de tráfico sexual de menores desde una pizzería de Washington. También estaba Rogan O'Handley, quien es más conocido como DC Draino, un negacionista de las elecciones y escéptico de las vacunas.

Antes del acto, Trump envió a cada persona una carta firmada en la que le daba las gracias "por ser un guerrero de las redes sociales en la lucha por salvar a nuestro país", y añadía que esperaba "poder crear contenido viral con ustedes en la Casa Blanca dentro de unos meses".

El grupo, según Alex Bruesewitz, un consultor político contratado por la campaña el mes pasado, tenía colectivamente unos 50 millones de seguidores en las redes sociales. Varios de ellos, como Posobiec y O'Handley, han sido contratados por el Comité Nacional Republicano para presentar seminarios web sobre integridad electoral en las últimas semanas.

Poco antes de que comenzara el debate, Bruesewitz recibió una videollamada de Trump, quien le dirigió al grupo unas palabras de ánimo.

"Ustedes son más importantes que yo, en realidad, porque hacen correr la voz de la manera que quieren", se grabó a Trump en un video de la llamada publicado posteriormente en las redes sociales.

Es difícil medir el impacto que estas voces pueden tener en Trump, y poco o nada se sabe sobre las conversaciones que ha mantenido sobre su campaña con Loomer o con otras personas influyentes. Pero pocos candidatos, por no decir ninguno, han tenido una relación más estrecha con su base de apoyo en internet, que no siempre se centra en los mismos temas que el electorado en general.

En los días previos al debate, Loomer y la mayoría de las personas que formaban parte de la sala de guerra de Trump en las redes sociales publicaron acusaciones de que los inmigrantes haitianos habían estado matando y comiéndose animales domésticos en Springfield, Ohio.

La mayoría compartió imágenes, generadas con inteligencia artificial, de perros, gatos y patos protegidos por Trump, junto con otros contenidos que subrayaban la afirmación infundada de que se estaban comiendo a las mascotas. El lunes, por ejemplo, O'Handley subió una imagen de Trump a horcajadas sobre un gato gigante mientras sostenía un rifle tipo AR-15.

Loomer, por su parte, publicó anuncios de collares para perros con la frase "not your lunch #MAGA" ("no es tu almuerzo #MAGA") que se podían adquirir por 23,28 dólares más gastos de envío. Otra versión tenía la frase "no me comas" en criollo haitiano.

Las dos últimas publicaciones de Trump en Truth Social antes del debate eran imágenes de inteligencia artificial de gatos y patos; en una aparecían gatos con uniforme militar portando rifles de asalto y gorras MAGA; la otra mostraba al propio candidato sentado en un avión en medio de una multitud de patos y gatos.

A los 26 minutos del debate, Trump respondió a una pregunta sobre inmigración afirmando que los inmigrantes se estaban "comiendo las mascotas de la gente que vive" en Springfield.

Para muchos de los 67 millones de espectadores del debate, que no están tan conectados a internet como el expresidente o sus seguidores en las redes sociales, el comentario puede haber sido confuso. Pero para algunos de quienes esperan verle derrotado en las urnas en noviembre, todo el episodio provocó cierto regocijo.

El jueves, Claire McCaskill, la exsenadora demócrata por Missouri, tomó las redes sociales para animar sarcásticamente a Trump a pasar más tiempo con Loomer, llamándola una "asesora perfecta".

"Espero que la mantenga muy cerca de él de aquí a las elecciones", escribió. "Son el uno para el otro".

Ken Bensinger cubre a los medios de comunicación de derecha y las campañas políticas estadounidenses para el Times. Más de Ken Bensinger