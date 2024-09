El legado fílmico de James Earl Jones

MoviesJones, James EarlContent Type: ServiceClaudine (Movie)Cry, the Beloved Country (Movie)Dr Strangelove: Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Movie)Field of Dreams (Movie)Matewan (Movie)Star Wars (Movie)The Bingo Long Traveling All-Stars & Motor Kings (Movie)The Lion King (Movie)

Seleccionamos 12 películas que muestran la brillante voz de Jones y sus dotes como actor de carácter.

James Earl Jones falleció el lunes a los 93 años. Al igual que su contemporáneo Sidney Poitier, Jones contribuyó a cambiar la percepción de los actores negros en Hollywood, creando personajes imborrables para el cine y la televisión que desafiaban los estereotipos imperantes.

Nacido en Mississippi y criado en Míchigan, Jones pasó gran parte de los inicios de su carrera en Nueva York, trabajando en teatro, televisión y radio, donde entrenó su voz profunda y solemne. Gracias a su rico timbre de voz y a su aire autoritario, fue muy solicitado a lo largo de su vida profesional, como narrador y como un actor que podía aportar seriedad a los papeles secundarios.

Las 12 películas que se comentan a continuación muestran predominantemente la voz de Jones y sus dotes como actor de carácter. Pero sus pocos papeles protagonistas demuestran que, si se le hubieran dado las mismas oportunidades que a Poitier, Jones podría haber sido una estrella igual de grande.

'Dr. Insólito' (1964)

No muchos actores tienen la suerte de debutar en la gran pantalla en una de las mejores películas de todos los tiempos. Jones no aparece en muchas escenas de Dr. Insólito, la sombría comedia de Stanley Kubrick sobre la guerra nuclear, pero hace mucho con esos pocos minutos, interpretando a un bombardero cuya consumada profesionalidad le lleva a seguir las órdenes de cualquier comandante chiflado o político incompetente que le grite al oído.

'La gran esperanza blanca' (1970)

Jones recibió su única nominación competitiva al Oscar (convirtiéndose en el segundo hombre negro, después de Poitier, en recibir una) por su primer papel protagónico importante en el cine. En una adaptación de la obra teatral de Howard Sackler --dirigida con gran sensibilidad por el gran Martin Ritt-- Jones interpreta a Jack Jefferson, un personaje basado en gran medida en Jack Johnson, el boxeador de principios del siglo XX. Tanto el Jack ficticio como el real se enfrentaron a una hostilidad social generalizada debido a su arrogancia, su éxito en el ring y sus relaciones interraciales. En La gran esperanza blanca, la estrella es tan grande y carismática que hace que esas objeciones parezcan insignificantes.

'The Man' (1972)

Dar a un actor negro el papel de presidente de Estados Unidos se ha convertido en un cliché de Hollywood en las dos últimas décadas, pero en 1972 era tan radical que Rod Serling, el creador de La dimensión desconocida, fue llamado para escribir el guión de la adaptación a la gran pantalla de la novela superventas The Man de Irving Wallace. Aunque la película exagera la novedad --haciendo que la mayoría de las crisis de su gobierno estén relacionadas con la raza-- Jones encarna al personaje, convirtiéndolo en una persona y no en un símbolo.

'Claudine' (1974)

Los primeros años de la década de 1970 fueron una época de auge para los actores afroestadounidenses en el cine, siempre que estuvieran dispuestos a aparecer en comedias o en películas violentas. Claudine fue una película poco común, con un protagonista negro que se parecía más a los ricos dramas de personajes que los directores del "Nuevo Hollywood" estaban haciendo en 1974. Jones interpreta a un recolector de basura cuyo romance con una madre soltera, interpretada por Diahann Carroll, se ve amenazado por la preocupación de esta de que su convivencia pueda poner en peligro sus ayudas sociales. Un retrato sincero sobre la vida en los vecindarios marginales, pero sin caer en la estridencia, Claudine se beneficia mucho de las interpretaciones de Jones y Carroll, más llenas de humor y corazón que de desesperación.

'Bingo Long y sus ases ambulantes' (1976)

Esta película producida por la Motown sobre el apogeo en la década de 1930 de los equipos de béisbol barnstorming --conformados por jugadores demasiado viejos, demasiado jóvenes o demasiado independientes para las Grandes Ligas o las Ligas Negras-- cuenta con un reparto de lujo, que incluye a Billy Dee Williams como un cínico oportunista y a Richard Pryor como un charlatán que quiere hacerse pasar por cualquier cosa menos por negro. Jones interpreta a un activista jonronero (inspirado en Josh Gibson) a quien le preocupa profundamente si los afroestadounidenses controlarían su propio futuro en caso de que las Grandes Ligas de Béisbol comenzaran a incorporar jugadores de raza negra. Bingo Long revisita el ambiente carnavalesco y el espectáculo de los deportistas itinerantes, al tiempo que defiende el argumento de que incluso quien se gana la vida jugando merece recibir un trato justo.

'La guerra de las galaxias' (1977)

Sería injusto con el gran David Prowse --la presencia física real bajo el casco brillante y la capa negra de Darth Vader-- decir que Jones es el principal responsable de la creación de uno de los villanos más conocidos de la historia del cine. Se trata, pues, de una colaboración entre Prowse y Jones, quien trabajó conjuntamente para dotar al padre de Luke Skywalker tanto de un aire amenazador como de una dimensión trágica que inesperadamente genera empatía. También hay que reconocer el mérito de George Lucas por contratar a alguien con una voz grave para acentuar el poder del Oscuro.

'Matewan' (1987)

Por alguna razón, Jones rara vez trabajó con los grandes cineastas de su época. Una de las excepciones más destacadas y brillantes fue Matewan, escrita y dirigida por John Sayles, quien aplicó su enfoque típicamente novelístico a la historia real de un violento enfrentamiento en la década de 1920 entre mineros de Virginia Occidental y los matones a sueldo de su patrón. Jones interpreta a uno de los mineros negros, que tienen lealtades divididas porque no todos pueden permitirse el privilegio de un idealismo basado en principios.

'El campo de los sueños' (1989)

En la novela Shoeless Joe, de WP Kinsella, un granjero de Iowa escucha voces que le dicen que primero debe hacer un diamante de béisbol en un maizal y luego encontrar al huraño novelista JD Salinger. La versión cinematográfica (rebautizada como El campo de los sueños) cambia al autor por el ficticio Terence Mann, y da el papel a Jones, confiando en la venerabilidad del actor para vender el repentino cambio de Mann de irasciblemente reacio a un verdadero creyente en la causa del héroe. Aunque la película puede llegar a ser terriblemente cursi, los discursos de Jones sobre el béisbol, Estados Unidos y la esperanza siempre suenan reales.

'El rey león' (1994)

Además de Darth Vader, una de las voces más conocidas del siglo XX ayudó a dar vida a otro de los padres más imponentes de la cultura pop: Mufasa en El rey león. Este último padre es mucho más amable y querido que el primero, pero en ambos casos la sombra del patriarca se extiende lejos, cayendo sobre los jóvenes héroes a medida que atraviesan odiseas de madurez. Pocos intérpretes de la época de Jones podrían haber creado personajes tan vívidos sentados frente a un micrófono.

'Llanto por la tierra amada' (1995)

La primera versión cinematográfica de la novela de Alan Paton de 1948 contra el apartheid estaba protagonizada por un joven Poitier en el papel de un sacerdote activista que ayudaba a un colega mayor a comprender la realidad de la lucha racial y la pobreza en Johannesburgo. En la adaptación de 1995 ―estrenada tras el fin del apartheid― Jones es el sacerdote de más edad, encarnando un modo de vida sencillo y conmovedor que se perdió cuando Sudáfrica entró en crisis.

'Un asunto de familia' (1996)

Billy Bob Thornton y su socio guionista, Tom Epperson, escribieron esta inusual y espinosa comedia dramática, en la que Robert Duvall interpreta a un sureño que descubre que es mitad negro y que tiene un hermano en Chicago al que nunca conoció. Jones es el hermano, y ha sido consciente ―y está resentido― del secreto familiar durante toda su vida. La película trata del proceso gradual e irregular de reconciliación racial y doméstica, pero Jones transmite una profunda rabia en su interpretación, dejando claro que, cuando se trata de los rincones más vergonzosos de la historia de Estados Unidos, el perdón nunca será fácil.

'La segunda guerra civil' (1997)

Esta película de HBO, infravalorada en la filmografía de Joe Dante (un director poco valorado), fue premonitoria al satirizar la histeria antinmigración y criticar la creciente influencia de las noticias por cable en la política. Jones interpreta a la perfección a un locutor de la vieja escuela que se adapta a sus nuevos jefes, muchos de los cuales juegan con los hechos en aras de la indignación y la audiencia. Tiene sentido contar con la voz de CNN en este papel, que representa una época de dignidad a punto de desvanecerse en la memoria.