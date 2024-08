Walz y la su política de los almuerzos escolares gratuitos

El candidato demócrata a la vicepresidencia y gobernador de Minnesota, Tim Walz. REUTERS/Elizabeth Frantz

Se podría decir que Tim Walz se convirtió en el candidato demócrata a la vicepresidencia con un truco extraño: utilizó esa palabra para describir a Donald Trump y JD Vance, una categorización que se volvió viral. En su discurso inaugural de campaña, la elevó un poco más a “espeluznante y extraño como el infierno” (si cree que eso es exagerado, ¿ha visto el extraño discurso de Trump especulando sobre si Joe Biden va a recuperar la nominación presidencial de su partido?).

Pero Walz es más que un creador de memes. También ha sido un gobernador activista de Minnesota con una fuerte agenda progresista. Y me gustaría centrarme en un elemento clave de esa agenda: exigir que las escuelas públicas y concertadas proporcionen desayunos y almuerzos gratuitos a todos los estudiantes.

Tal vez no sea casualidad que el cuidado infantil haya sido durante mucho tiempo un tema emblemático para Kamala Harris, y las políticas de Walz pueden haber jugado un papel en su elección como su compañero de fórmula.

En cualquier caso, las comidas escolares gratuitas son un gran problema en términos puramente políticos. También se han topado con una feroz oposición republicana. Y la división partidaria sobre la alimentación de los estudiantes dice mucho sobre la diferencia entre los partidos y por qué realmente no se debería describir al movimiento MAGA como “populista”.

Ahora bien, incluso muchos conservadores generalmente apoyan, o al menos dicen apoyar, la idea de almuerzos baratos o gratuitos para los escolares pobres. El Programa Nacional de Almuerzos Escolares se remonta a 1946, cuando se aprobó con apoyo bipartidista y el presidente Harry Truman lo convirtió en ley.

¿Por qué debería el gobierno ayudar a alimentar a los niños? Parte de la respuesta es la justicia social: los niños no eligen nacer en familias que no pueden o no quieren alimentarlos adecuadamente, y parece injusto que ellos sufran. Parte de la respuesta es pragmática: los niños que no reciben una nutrición adecuada crecerán para ser adultos menos saludables y menos productivos, lo que perjudicará a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, se podría decir que el gasto en nutrición infantil es una inversión en el futuro tanto como la construcción de carreteras y puentes.

Hay argumentos sólidos para afirmar que, en general, los programas de nutrición infantil se amortizan con creces, ya que crean una fuerza laboral futura más sana y con mayores ingresos. En otras palabras, este es un ámbito en el que realmente hay almuerzos gratuitos.

Las escuelas, por tanto, deberían alimentar a los estudiantes que, de otro modo, no tendrían lo suficiente para comer. Pero, ¿por qué ofrecer comidas gratuitas a todos los niños, en lugar de sólo a los de hogares de bajos ingresos? Hay múltiples razones, todas conocidas por cualquiera que haya analizado los problemas de las políticas antipobreza en general.

En primer lugar, intentar ahorrar dinero limitando a qué niños se alimenta resulta caro y engorroso; exige que los distritos escolares se ocupen de montones de papeleo mientras intentan determinar qué niños son elegibles. También impone una carga a los padres, al exigirles que demuestren su necesidad.

Además, restringir las comidas gratuitas a los niños cuyos padres pueden demostrar su pobreza crea un estigma que puede disuadir a los estudiantes de obtener ayuda incluso cuando tienen derecho a recibirla. Conozco este efecto por mi historia familiar: mi madre, que creció durante la Depresión, solía hablar de su vergüenza por no poder comprarse zapatos nuevos porque sus padres, aunque eran tan pobres como los padres de sus compañeros de clase, no se atrevían a solicitar ayuda gubernamental.

Y no es que alimentar a los niños sea prohibitivamente caro. Así que, si se quiere asegurar que los niños coman lo suficiente, parecería que las escuelas ofrezcan comidas gratuitas a todos sus alumnos, sin necesidad de una prueba de ingresos, es cuestión de sentido común.

Pero los republicanos en general no están de acuerdo. La ley de Minnesota que Walz firmó como gobernador se aprobó básicamente siguiendo líneas partidarias. Las personas que están detrás del Proyecto 2025, en particular, no la aprueban. (Sí, a pesar de las negaciones, el Proyecto 2025 es una muy buena guía de lo que podría hacer una segunda administración Trump). La obra maestra del proyecto, “Mandato para el liderazgo”, cuyas 900 páginas exponen una agenda política detallada, señala la alimentación de los estudiantes como algo que debería controlarse. “Las comidas escolares federales se parecen cada vez más a los programas de prestaciones sociales”, advierte, como si esto fuera evidentemente algo malo. Un poco más abajo, se lee: “El USDA no debería proporcionar comidas a los estudiantes durante el verano a menos que los estudiantes estén tomando clases de la escuela de verano”. Supongo que tener hambre no es un problema cuando no hay clases.

Historias como esta son la razón por la que me pongo de los pelos de punta cada vez que la gente llama a MAGA un movimiento populista. Las personas que casi con certeza formularán políticas si Trump gana están tan comprometidas como siempre con una agenda económica de derecha de reducir los impuestos a los ricos mientras se recortan los programas que ayudan a los estadounidenses necesitados, incluidos los programas que ayudan a los niños.

Además de ser cruel, esta agenda tiende a ser impopular. La mayoría de los estadounidenses apoyan que se proporcionen comidas a todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos, tal como la mayoría de los estadounidenses ahora apoyan la Ley de Atención Médica Asequible, que Trump muy probablemente intentará destruir nuevamente si regresa al cargo.

Pero la derecha estadounidense vive en una cámara de resonancia que normaliza opiniones sobre política económica y social que están en total desacuerdo con lo que quiere la mayoría de los votantes. Esas opiniones extremas a menudo pasan desapercibidas, pero a veces sí atraen la atención, y cuando lo hacen, a mucha gente le parecen… raras.

