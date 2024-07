Cómo limpiar la fototeca de tu celular para liberar espacio

(Circuits)

¿Recibes avisos inquietantes sobre el almacenamiento de tu teléfono? ¿Alguna vez has sacado el celular para enseñarle una foto a alguien y has tenido que desplazarte durante minutos para encontrarla? Si has acumulado gigabytes de imágenes a lo largo de los años, racionalizar tu fototeca y deshacerte de otras aplicaciones y archivos innecesarios puede permitirte recuperar ese espacio. Aquí tienes una guía para hacerlo utilizando herramientas gratuitas que quizá ya estén en tu teléfono.

Revisa el almacenamiento

Comienza el proceso de limpieza anotando el espacio que hay en tu dispositivo y qué lo ocupa.

En muchos dispositivos Android, puedes abrir la aplicación Ajustes y seleccionar Almacenamiento para comprobar el espacio disponible.

En un dispositivo Samsung Galaxy, abre la aplicación Ajustes, selecciona Cuidado del dispositivo o Mantenimiento del dispositivo y, a continuación, pulsa Almacenamiento. En algunos teléfonos, puedes desplazarte hasta Almacenamiento.

En un iPhone, abre la aplicación Ajustes, selecciona General y, a continuación, Almacenamiento del iPhone para ver la cantidad de espacio que queda en el teléfono. Los pasos son similares para un iPad.

Borra duplicados

Eliminar copias idénticas de fotos es una forma sencilla de recuperar territorio. Aunque existen aplicaciones de suscripción para eliminar archivos duplicados de todo tipo (como Duplicates Cleaner para Android o Phone Cleaner para iOS), ten en cuenta las opciones gratuitas de tu teléfono.

En la aplicación Fotos de Apple para iOS, toca el icono Álbumes en la parte inferior de la pantalla y desplázate hasta el área Utilidades. Toca Duplicados. La siguiente pantalla muestra las fotos y videos con varias copias en tu biblioteca, todas junto a un botón que dice Fusionar. La opción Fusionar conserva la copia de mayor resolución (y la información incrustada) y mueve las versiones de menor resolución al álbum de Eliminados recientemente de la aplicación.

Samsung dispone de una herramienta similar para localizar archivos duplicados en sus dispositivos Galaxy. Toca el icono Mis archivos y selecciona Analizar almacenamiento en el menú. En la siguiente pantalla, selecciona Archivos duplicados para ver la lista.

Google Fotos tiene una función de detección de duplicados diseñada para detectar una foto idéntica y evitar que se añada a la biblioteca. Con la aplicación Files de Google para Android --gratis en Play Store si aún no la tienes instalada-- puedes comprobar rápidamente si hay fotos duplicadas y obtener otras sugerencias de eliminación de archivos.

Abre la aplicación Files, toca el icono de Menú en la esquina superior izquierda y selecciona Limpiar. La siguiente pantalla ofrece una variedad de cosas que puedes eliminar para conservar espacio, incluyendo duplicados, descargas, capturas de pantalla, aplicaciones poco utilizadas y archivos grandes.

Revisa manualmente

Puede resultar tedioso, pero desplazarse hacia atrás y eliminar a mano las fotos y videos inútiles es una forma precisa de reducir tu colección. Si tienes una fototeca enorme, divide el proyecto en sesiones diarias cuando estés en el transporte público (o esperando) para ir reduciendo tu colección poco a poco. No olvides revisar también las aplicaciones de terceros que almacenan fotos.

Una foto borrada no desaparece de inmediato. La mayoría de los sistemas conservan todas las fotos y videos eliminados recientemente durante al menos 30 días antes de su eliminación definitiva, a menos que vacíes manualmente la papelera o la carpeta de elementos eliminados.

Si tienes fotos que quieres conservar y no utilizas copias de seguridad en línea, exporta copias a un ordenador por correo electrónico, Quick Share de Android, AirDrop de Apple u otro método de transferencia. (Y asegúrate de contar con un sistema de copia de seguridad para tu computadora).

Acepta sugerencias

¿Necesitas más ayuda? El sitio de soporte de Apple tiene consejos, y la pantalla de almacenamiento del iPhone ofrece recomendaciones para purgar archivos y aplicaciones antiguos. El sitio de Samsung tiene ideas para los propietarios de un Galaxy. En la configuración de la cuenta de usuario, Google Fotos cuenta con las herramientas Liberar espacio y Gestionar almacenamiento, que ofrecen una lista de archivos para revisar y eliminar.

Las sugerencias suelen incluir trasladar las fotos del teléfono a un servidor en línea o a una tarjeta de memoria externa SD si el teléfono tiene ranura para tarjetas, lo que permite recuperar el espacio en el teléfono al descargar los archivos.

Fotos de iCloud de Apple, Google Fotos, Samsung Cloud o un servicio como Dropbox liberan espacio porque el dispositivo no está almacenando físicamente los archivos, aunque puedas ver las imágenes en él. Obtienes una cantidad gratuita de espacio para empezar, pero debes pagar por más espacio una vez que lo llenas.

Cuando eliminas una copia de seguridad o una foto sincronizada --en un iPhone, en Google Fotos o donde sea--, desaparece en todos los dispositivos conectados a esa cuenta.

Organiza

Después de limpiar la fototeca, puedes organizarla mejor. Desde hace años, Android e iOS agrupan de manera automática las imágenes en álbumes en función de quién aparece en ellas, dónde fueron tomadas y otros factores, pero también puedes crear tus propias colecciones.

Para mover imágenes a tus propios álbumes en Google Fotos, la aplicación Galería de Samsung o Fotos de Apple, toca la opción de un nuevo álbum, ponle nombre y selecciona las imágenes que quieras añadir a él. Fotos de Apple también puede crear carpetas y luego crear álbumes separados dentro de esas carpetas para agrupar álbumes similares.

Sí, lleva tiempo desordenar tu dispositivo, pero podrás encontrar tus fotos más rápido cuando quieras mostrarlas y tendrás espacio para instalar más cosas.

