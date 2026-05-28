The New York Times

Jill Biden pensó que su esposo tuvo un derrame cerebral durante el debate de 2024

Reportajes Especiales - News

Guardar
Google icon
Imagen GIODSNR445BARL5LON5P6LE4XA

'Nunca, jamás había visto a Joe así', dijo la ex primera dama a CBS News. 'Ni antes ni después'.

En la noche del 27 de junio de 2024, millones de espectadores vieron con alarma y confusión cómo el presidente Joe Biden, con aspecto apático y desorientado, hacía una aparición que terminaría por poner fin a su campaña en su único debate presidencial contra Donald Trump.

PUBLICIDAD

Entre los espectadores que salieron asustados estaba su esposa, Jill Biden.

"No sé qué pasó", dijo la ex primera dama en una entrevista con CBS News Sunday Morning. "Mientras lo veía, pensé: 'Dios mío, está teniendo un derrame cerebral'. Y me dio un susto de muerte".

PUBLICIDAD

En un fragmento de 30 segundos de la entrevista, que está programada para transmitirse completa este fin de semana, dijo que nunca había visto a su marido sufrir un colapso nervioso como el que presenció cuando subió al escenario del debate en Atlanta. La semana que viene publicará View From the East Wing, un libro de memorias sobre su etapa como primera dama.

Joe Biden, quien había realizado viajes consecutivos a Europa en las semanas previas al debate, ha dicho que aquella noche se estaba recuperando de una enfermedad. Cuando Biden se preparaba en Camp David, su equipo había incluido siestas en su agenda. A pesar del descanso extra, Biden, con la voz ronca, pasó el debate balbuceando y divagando mientras Trump lo machacaba con temas sobre migración y política exterior.

"Me asusté", dijo Jill Biden a la CBS sobre lo que vio aquella noche, "porque nunca jamás había visto a Joe así. Ni antes ni después. Nunca".

Sus memorias, según la editorial, Simon & Schuster, prometen llevar a los lectores "entre bastidores" de su vida como primera dama, incluyendo lo que supuso presenciar "el abrupto final de la candidatura de su esposo a la reelección".

Pero la noche del debate y durante semanas después, ella no fue solo testigo, sino una fuerza impulsora de la decisión de Biden de seguir luchando para salvar su campaña de reelección. Consoló al conmocionado presidente en los minutos posteriores al final del debate, y le dijo que seguía apostando por él.

"Has hecho un gran trabajo, has respondido a todas las preguntas", le dijo a su marido cuando se reunieron con sus partidarios tras el debate, "conocías todos los hechos".

En las semanas siguientes al debate, Jill Biden y otros miembros de su familia, incluido su hijo Hunter, lo apoyaron y lo animaron a seguir en la pelea.Pero mientras Joe Biden se recuperaba del coronavirus a finales de julio, su esposa empezó a insistirle en que tenía que tomar una decisión. Puso fin a su campaña y apoyó a Kamala Harris, su vicepresidenta.

Como primera dama, Jill Biden fue una fuerza protectora alrededor del presidente. Se ganó la reputación de señalar sin rodeos cuando consideraba que los asesores de Joe Biden habían cometido errores en relación con su esposo.

"No creo que sea algo malo", dijo a esta periodista cuando se le preguntó por esa reputación durante una entrevista. "¿Y tú?".

Katie Rogers es corresponsal del Times para la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Donald Trump.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina

Reportajes Especiales - Business

El multimillonario tecnológico Peter Thiel encuentra un nuevo refugio: Argentina

En Europa, una ola de calor primaveral rompe récords

Reportajes Especiales - News

En Europa, una ola de calor primaveral rompe récords

Guatemala acuerda ataques conjuntos con EE. UU. contra el narcotráfico

Reportajes Especiales - News

Guatemala acuerda ataques conjuntos con EE. UU. contra el narcotráfico

Cuba acaba de perder una gran oportunidad de obtener combustible

Reportajes Especiales - News

Cuba acaba de perder una gran oportunidad de obtener combustible

Los asistentes de los famosos están para complacer a sus jefes, pero ¿cuál es el límite?

Reportajes Especiales - Lifestyle

Los asistentes de los famosos están para complacer a sus jefes, pero ¿cuál es el límite?
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Elecciones presidenciales 2026: quién es el único presidente de Colombia que ha ganado en primera vuelta

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara por primera vez la psiquiatra Agustina Cosachov

Mensajes con sangre y el “consejo del terror”: las siniestras redes del detenido del grupo satánico 764 en Rosario

Muere Héctor, el niño extremeño de 4 años con Tay-Sachs: el único caso diagnosticado en España

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según el The New York Times

El gobierno de Guatemala acuerda ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico, según el The New York Times

Un informe presentado ante la ONU reveló por qué el conglomerado militar GAESA es responsable del hambre en Cuba

Un T. rex de 67 millones de años saldrá a subasta en Nueva York: cuánto cotiza su excepcional grado de conservación

Exfuncionario de la CIA fue acusado de robar al gobierno federal 300 lingotes de oro valorados en USD 40 millones

Ucrania busca fortalecer su defensa ante el incremento de los ataques rusos: los aviones que quiere Zelensky

ENTRETENIMIENTO

El diminuto top de Bianca Censori vuelve a robar miradas durante una cita con Kanye West en Los Ángeles

El diminuto top de Bianca Censori vuelve a robar miradas durante una cita con Kanye West en Los Ángeles

David Bowie, el tritono prohibido y la despedida que desafía a la muerte: el último enigma de “Lazarus” y su armonía sin resolución

Sam Elliott expone la realidad del envejecimiento: ficción y vida se confunden en Landman

Nicolas Cage reveló su cambio de nombre legal: “No quiero ser el primo payaso marginado de los Coppola”

Grogu debuta a lo grande en “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” con un despliegue técnico de película