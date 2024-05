¿Los bonos van a festejar en Estados Unidos como en 1999?

Una gran pancarta que representa un retrato del ex presidente estadounidense Bill Clinton. REUTERS/Valdrin Xhemaj

¿Recuerda la economía de finales de los noventa? O si eres demasiado joven para recordarlo (espero que sea cierto al menos para algunos de mis lectores), ¿qué has oído sobre ello?

Probablemente lo recuerde como una época de prosperidad (bajo desempleo y rápido crecimiento económico combinado con baja inflación) empañada por una exuberancia irracional en el mercado de valores. ¿Alguien quiere Pets.com?

Lo que tal vez no sepan es hasta qué punto la economía de principios de 2024 se parece a la de los últimos años de Clinton. Es posible que la gente no sienta la prosperidad, o al menos dicen que no la sienten, porque existe una enorme brecha entre la evaluación positiva de los estadounidenses de su situación financiera personal y sus evaluaciones negativas de la economía. Pero según los números, las cosas pintan bastante bien. En particular, el desempleo es en realidad un poco más bajo ahora que a finales de los años 90.

¿Qué pasa con la inflación? Tuvimos un episodio grave de inflación en 2021 y 2022, pero ha disminuido mucho desde entonces. Es cierto que los últimos informes sobre inflación han sido decepcionantes, pero en su mayor parte probablemente reflejan ruido estadístico. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York tiene una medida de inflación subyacente que intenta filtrar el ruido; Me gusta esta medida en parte porque es un algoritmo que no ha sido tocado por manos humanas y, por lo tanto, no deja lugar al razonamiento motivado. Y lo que dice esta medida es que la inflación subyacente todavía está un poco por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, pero no mucho.

Aún así, ¿qué pasa con las tasas de interés? Muchos posibles compradores de vivienda, en particular, se sienten frustrados por las altas tasas hipotecarias. ¿No es una gran diferencia con respecto a cómo eran las cosas a finales de los 90?

Sorprendentemente, la respuesta es no. La gente recuerda que las acciones estaban altas en aquel entonces; tienden a olvidar que las tasas de interés también eran muy altas. De hecho, las tasas hipotecarias eran incluso más altas de lo que son ahora.

Y esa comparación me hace preguntarme si las altas tasas de interés podrían durar mucho más de lo que mucha gente, incluyéndome a mí, ha estado prediciendo.

Hasta hace poco pensaba que las altas tasas de interés eran un fenómeno temporal, causado principalmente por los esfuerzos de la Reserva Federal por reducir la inflación con aumentos de tasas. Una vez que la Reserva Federal hubiera ganado esa batalla (que en gran medida lo ha hecho), esperaba un regreso al entorno de tipos bajos que prevalecía antes de la llegada de la COVID. Pero tal vez, sólo tal vez, estemos regresando al entorno de tasas altas de finales de los años noventa.

¿Por qué las tasas de interés eran tan altas alrededor de 1999? Oferta y demanda. La población de Estados Unidos, especialmente el número de residentes en sus mejores años laborales, seguía creciendo rápidamente, creando la necesidad de grandes inversiones en todo, desde viviendas hasta edificios de oficinas y centros comerciales.

También hubo un auge de la inversión empresarial; Lo que recordamos son las tonterías de las puntocom, pero desde un punto de vista macroeconómico, la creciente inversión en telecomunicaciones (pensemos en la instalación de cables de fibra óptica) fue un motor mucho más importante de la economía.

Estas fuerzas crearon una fuerte demanda de fondos invertibles, y si bien las decisiones de la Reserva Federal impulsan las tasas de interés en el corto plazo, en el largo plazo lo que importa es la oferta y la demanda de ahorros.

Y hasta hace poco no parecía probable que resurgieran las condiciones que mantuvieron altas las tasas de interés hace una generación. La población en edad de trabajar parecía destinada a estancarse o incluso reducirse, dada la baja fertilidad y el envejecimiento de los baby boomers. La tecnología siguió avanzando, pero los teléfonos inteligentes y los videojuegos no parecían generar mucha inversión empresarial.

Entonces, de repente, las cosas parecen haber cambiado.

La débil demografía fue una parte clave del argumento a favor de las bajas tasas de interés antes de la pandemia. La fertilidad sigue siendo baja y está cayendo, pero Estados Unidos está experimentando ahora un aumento de la inmigración que transformará las perspectivas demográficas si continúa.

La demanda de inversión también es más fuerte de lo esperado. La inversión residencial se ha mantenido mucho mejor de lo que uno podría haber esperado dadas las altas tasas de interés, posiblemente porque el aumento del trabajo desde casa ha generado una demanda de más hogares para trabajar.

Algunas formas de inversión empresarial también se han disparado, y no necesariamente las que se podría pensar. La inteligencia artificial “tiene el potencial de impactar significativamente los factores macroeconómicos”, según, sí, Chat GPT. (Personalmente evito usar “impacto” como verbo). Pero no se ve en las cifras, al menos hasta ahora.

Lo que sí vemos es un enorme aumento en la inversión manufacturera, impulsado principalmente por las políticas climáticas de la administración Biden.

Así que tal vez realmente estemos viendo un retorno a algo parecido a las condiciones económicas de finales de los años 1990: tanto las buenas, en forma de bajo desempleo y (quizás) fuerte crecimiento de la productividad, como las no tan buenas, en forma de tasas de interés persistentemente altas. tarifas.

Yo, por mi parte, no lo vi venir y, hasta donde yo sé, nadie lo vio. Pero como las pegatinas de los parachoques no lo dicen del todo, suceden cosas.

© The New York Times 2024