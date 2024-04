Donald Trump está coqueteando con la economía curandera

El ex presidente estadounidense Donald Trump. CURTIS MEDIOS/Pool vía REUTERS

Hace más de 30 años, los economistas Rudiger Dornbusch (uno de mis mentores) y Sebastian Edwards escribieron un artículo clásico sobre lo que llamaron “populismo macroeconómico”. Sus ejemplos motivadores fueron los brotes inflacionarios bajo regímenes de izquierda en América Latina, pero parecía claro que la cuestión clave no era la gobernanza de izquierda per se; fue, más bien, lo que sucede cuando los gobiernos se involucran en un pensamiento mágico. De hecho, incluso en ese momento podrían haber incluido la experiencia de la dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983, que mató o “desapareció” a miles de izquierdistas pero que también aplicó políticas económicas irresponsables que llevaron a una crisis de balanza de pagos y inflación disparada.

Los ejemplos modernos del síndrome incluyen gobiernos de izquierda como el de Venezuela, pero también gobiernos nacionalistas de derecha como el de Recep Tayyip Erdogan de Turquía, quien insistió en que podía combatir la inflación recortando las tasas de interés.

¿Será Estados Unidos el próximo?

Ojalá la gente dejara de llamar populista a Donald Trump. Después de todo, nunca ha demostrado ninguna inclinación a ayudar a los trabajadores estadounidenses, y sus políticas económicas realmente no ayudaron: su recorte de impuestos de 2017, en particular, fue un regalo para los ricos. Pero su comportamiento durante la pandemia de COVID-19 demostró que es tan adicto al pensamiento mágico y a la negación de la realidad como cualquier hombre fuerte o dictador de poca monta, lo que hace muy probable que pueda presidir el tipo de problemas que surgen cuando las políticas se basan en economía curandera.

Ahora bien, la política económica destructiva no es lo que más me alarma sobre el posible regreso de Trump al poder. Las perspectivas de represalias contra sus oponentes políticos, enormes campos de detención para inmigrantes en el país sin permiso legal y más, cobran mucha más importancia en mi mente. Aún así, parece digno de señalar que incluso cuando los republicanos denuncian al presidente Joe Biden por la inflación que se produjo durante su mandato, los asesores de Trump han estado planteando ideas políticas que podrían ser mucho más inflacionarias que cualquier cosa que haya sucedido hasta ahora.

Es cierto que la inflación aumentó en 2021 y 2022 antes de disminuir, y existe un intenso debate sobre el papel que desempeñaron las políticas económicas de Biden. Soy escéptico, entre otras cosas porque la inflación en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia de COVID ha seguido de cerca la de otras economías avanzadas. Lo que es notable, sin embargo, es lo que la administración Biden no hizo cuando la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés para combatir la inflación. Existía un claro riesgo de que las subidas de tipos causaran una recesión políticamente desastrosa, aunque esto no ha sucedido hasta ahora. Pero Biden y compañía no presionaron a la Reserva Federal para que se abstuviera; respetaron la independencia de la Reserva Federal y le permitieron hacer lo que consideraban necesario para controlar la inflación.

¿Alguien imagina que Trump (quien en 2019 insistió en que la Reserva Federal debería reducir las tasas de interés a cero o menos) habría ejercido una moderación comparable?

Como han señalado varios observadores, algunas de las propuestas políticas de Trump seguramente aumentarían la inflación. Una ofensiva contra la inmigración socavaría uno de los factores clave que han permitido a Estados Unidos combinar un crecimiento económico sólido con una inflación decreciente. Las propuestas para una ola de nuevos aranceles aumentarían los precios al consumidor, y lo más probable es que Trump aumentaría los aranceles mucho más allá de la tasa del 10% que ha estado flotando si no redujera significativamente los déficits comerciales de Estados Unidos, lo cual no haría.

Sin embargo, lo que es realmente preocupante son los indicios de que un futuro régimen de Trump manipularía la política monetaria en busca de ventajas políticas de corto plazo, justificando sus acciones con doctrinas económicas excéntricas.

La Reserva Federal es una institución casi independiente, no por ningún principio constitucional sacrosanto, sino porque las naciones han descubierto que en la práctica es importante limitar la influencia partidista sobre las tasas de interés y la creación de dinero. Pero en las últimas semanas ha habido informes de que los asesores de Trump quieren quitarle gran parte de la independencia a la Reserva Federal, presumiblemente para que Trump pueda impulsar la economía y el mercado de valores como quería en 2019.

También hay informes de que los asesores de Trump, obsesionados con el déficit comercial, quieren devaluar el dólar, lo que de hecho ayudaría a las exportaciones pero también sería claramente inflacionario: elevaría los precios de las importaciones y sobrecalentaría una economía estadounidense que ya está en pleno apogeo. (De hecho, nuestra fortaleza económica es probablemente la razón principal por la que el dólar ha estado subiendo).

E incluso mientras hablan de debilitar el dólar, los asesores de Trump supuestamente están discutiendo castigar a otros países que reduzcan su uso del dólar, lo que parece contradictorio e involucra una visión delirante de cuánto poder económico posee incluso Estados Unidos.

Los detalles de estas malas ideas son probablemente menos importantes que la mentalidad que revelan, una mentalidad que rechaza las lecciones del pasado aprendidas con tanto esfuerzo y acepta fantasías económicas.

¿Y cómo respondería Trump si las cosas salieran mal? Recuerde, sugirió que investigáramos la posibilidad de combatir el COVID inyectando desinfectante. ¿Por qué esperar que esté menos inclinado al pensamiento mágico al enfrentar, digamos, un nuevo aumento de la inflación?

Una vez más, la política macroeconómica no es mi mayor preocupación sobre lo que podría pasar si Trump regresa al poder. Pero definitivamente es una preocupación.

© The New York Times 2024