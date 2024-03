El Obamacare vuelve a estar en grave peligro

El ex presidente de EE.UU. Barack Obama celebra la aprobación y promulgación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act) en el Departamento del Interior en Washington, el 23 de marzo de 2010. REUTERS/Larry Downing/Archivo

¿Está usted mejor que hace 14 años? Si usted es uno de los millones de estadounidenses que padecen una enfermedad preexistente y no tienen un trabajo con prestaciones sanitarias, la respuesta es, en su inmensa mayoría, sí.

¿Por qué? Porque antes de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (ACA), también conocida como Obamacare (promulgada el 23 de marzo de 2010, aunque muchas de sus disposiciones no entraron en vigor hasta 2014), probablemente no habría podido conseguir un seguro médico. Hoy sí, gracias a las disposiciones de la ley que impiden a las aseguradoras discriminar en función del historial médico y que subvencionan las primas de seguro de muchos estadounidenses. (Estas subvenciones también ofrecen a las personas sanas un incentivo para contratar un seguro, mejorando el conjunto de riesgos).

Y el Presidente Biden reforzó el programa, sobre todo ampliando las disposiciones que eliminaban el “precipicio” que cortaba las subvenciones a muchos estadounidenses de clase media.

Pero en un futuro próximo, es posible que pierda ese acceso que tanto le ha costado conseguir. En 2017, Donald Trump y los republicanos en el Congreso trataron de eviscerar el ACA y casi lograron aprobar un proyecto de ley que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, habría dejado sin seguro a 22 millones de estadounidenses más para 2026. Hay muchas razones para creer que si el Partido Republicano (GOP) se hace con el control del Congreso y la Casa Blanca en noviembre, volverá a intentar que vuelvan los malos tiempos de la cobertura sanitaria. Y probablemente lo conseguirá, ya que en 2017 fracasó solo gracias a una postura de principios de John McCain, algo improbable en el actual Partido Republicano, donde la obediencia servil a Trump se ha vuelto casi universal.

Antes de pasar a la política, hablemos de lo que ha conseguido el Obamacare.

Con el Obamacare, el porcentaje de estadounidenses sin seguro médico se ha reducido casi a la mitad desde 2010 (Getty/Archivo)

Durante la era Obama, voces de la derecha hicieron muchas predicciones funestas sobre sus efectos. Afirmaban que la ley no ampliaría realmente la cobertura, que sería un desastre fiscal y un asesino del empleo.

Ninguna de estas predicciones se cumplió. El porcentaje de estadounidenses sin seguro médico se ha reducido casi a la mitad desde 2010. El gasto federal en programas sanitarios, lejos de dispararse, ha crecido mucho más despacio de lo previsto. Ya en 2010, la oficina presupuestaria esperaba que los desembolsos en los principales programas sanitarios obligatorios alcanzaran el 10% del PIB a mediados de la década de 2030 y “siguieran aumentando a partir de entonces”; ahora espera que esa cifra sea inferior al 7%. En cuanto al empleo, la tasa de empleo entre los estadounidenses en edad de trabajar está en su nivel más alto en más de dos décadas.

Y el Obamacare, inicialmente un lastre político para los demócratas, es ahora bastante popular. De hecho, el intento republicano de recortar la ley, que fracasó por poco, probablemente desempeñó un papel importante en el éxito demócrata en las elecciones de mitad de mandato de 2018.

Entonces, ¿por qué esta historia de éxito está en grave peligro?

En primer lugar, es importante recordar que Trump, aparte de su actitud venenosa hacia los inmigrantes y sus instintos proteccionistas, ha demostrado que ni sabe ni le importan mucho los detalles de la política. La semana pasada, publicó una perorata sobre cómo una “INVASIÓN” de inmigrantes está “MATANDO LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL MEDICARE”, que es tanto lo contrario de la verdad como una demostración de que tiene poca idea de cómo funcionan incluso los programas gubernamentales más grandes e importantes.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Cuando estaba en el cargo, Trump era masilla en manos de los ideólogos económicos de derechas, que realmente saben cómo redactar una legislación que sirva a sus objetivos; prácticamente sus únicas iniciativas presupuestarias importantes fueron un recorte de impuestos para los ricos y las corporaciones, que fue aprobado, y el intento de destripar el Obamacare, que se quedó corto.

Y lo que sabemos es que, aunque a Trump le guste presentarse como un populista, la ideología económica de derechas sigue imperando entre los republicanos del Congreso, que están tan ansiosos como siempre por destruir efectivamente el Obamacare. La semana pasada, el Comité de Estudios Republicanos, que incluye a la mayoría de los miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes, publicó una propuesta presupuestaria que presentaba muchas de las “reformas” de 2017 que habrían provocado que millones de estadounidenses perdieran la cobertura sanitaria. (También pedía recortes en la Seguridad Social y Medicare).

Lo que me pareció sorprendente de la propuesta presupuestaria fue cómo sus autores abordan el hecho de que ninguna de las predicciones funestas que los derechistas hicieron sobre el Obamacare se ha hecho realidad. La respuesta es que simplemente fingen que las cosas malas que predijeron, y que no sucedieron, sí lo hicieron. Me llamó la atención, por ejemplo, la afirmación de que Obamacare “intensificó drásticamente el insostenible aumento del gasto sanitario estadounidense”. De hecho, en 2010, el gasto sanitario total de EE.UU. era del 17,2% del PIB. En 2022, esa cifra había aumentado hasta el 17,3% del PIB.

El presidente de EE.UU. Joe Biden habla sobre la protección de la Ley de Asistencia Asequible (ACA) junto a la vicepresidenta Kamala Harris en Wilmington, Delaware, EE.UU., 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo

Así que la realidad del éxito del Obamacare no disuadirá a los republicanos que quieren destruirlo. En todo caso, el éxito de la ley sólo aumenta su determinación de acabar con ella, porque demuestra que, contrariamente a su ideología, el gobierno realmente puede mejorar la vida de los estadounidenses.

Y Trump les seguirá la corriente, les echará huevos, porque mejorar la vida de los estadounidenses no es su objetivo principal.

En última instancia, a los derechistas les gustaría destruir toda la red de seguridad de Estados Unidos. Pero probablemente empezarán por el Obamacare; si arrasan este año, no me sorprendería que el programa hubiera desaparecido para 2026.

Paul Krugman es columnista de opinión desde 2000 y profesor distinguido del Centro de Postgrado de la City University de Nueva York. Ganó el Premio Nobel de Economía en 2008 por sus trabajos sobre comercio internacional y geografía económica. @PaulKrugman

© The New York Times 2024