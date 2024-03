El futuro de la detección temprana del cáncer de colón podría estar en la sangre

Especialistas alertan sobre la baja tasa de adultos que se someten a exámenes regulares para detectar el cáncer colorrectal, pese a su alta tasa de mortalidad Freepik

La detección temprana del cáncer de colon puede evitar la mayoría de las muertes derivadas de esta enfermedad, tal vez hasta el 73 por ciento de estas. Pero solo del 50 al 75 por ciento de los adultos mayores y de edad mediana que deberían revisarse con regularidad se hacen los exámenes pertinentes.

Los médicos señalan que una de las razones es que los métodos de detección desaniman a muchos de los pacientes. Las personas que tienen un riesgo promedio cuentan con dos opciones: una colonoscopia cada diez años o un análisis de su materia fecal de uno a tres años, dependiendo del tipo de prueba.

O, como dice Folasade P. May, una gastroenteróloga de UCLA Health: “O, bien, tomas ese laxante horrible y, luego, un médico te inserta un instrumento por el trasero o tienes que manipular tu propio excremento”.

La prueba de sangre Shield mostró una alta efectividad en la detección temprana del cáncer, según un estudio en The New England Journal of Medicine (Freepik)

Pero hay algo mucho más sencillo en puerta: un análisis de sangre. Los gastroenterólogos afirman que estas pruebas podrían llegar a convertirse en parte de los análisis de sangre de rutina que ordenan los médicos cuando, por ejemplo, llega un paciente para su examen médico anual.

“Creo que esto va a comenzar a volverse más común”, señaló John Carethers, un gastroenterólogo y vicerrector de Ciencias de la Salud en la Universidad de California, campus San Diego.

Se estima que cerca de 53.000 estadounidenses mueren de cáncer colorrectal este año. Es la segunda causa más común de muerte relacionada con el cáncer en Estados Unidos y, aunque la tasa de mortalidad ha descendido en adultos mayores, esta ha aumentado en personas menores de 55 años.

Los lineamientos actuales recomiendan que la gente comience a revisarse a los 45 años. El problema es convencer a más personas para que se realicen los estudios.

Expertos debaten la efectividad de la prueba de sangre frente a las colonoscopias, la prueba de materia fecal y su capacidad para identificar pólipos pre-cancerosos

Ahora tenemos la prueba de sangre, la cual aprovecha el descubrimiento de que tanto el cáncer de colon como los pólipos grandes - cúmulos de células que se forman en el revestimiento del colon y en ocasiones se convierten en cáncer - desprenden fragmentos de ADN que van a la sangre.

Un estudio publicado el miércoles en la revista The New England Journal of Medicine reveló que una prueba de sangre que busca ese ADN llamada Shield y realizada por la empresa Guardant Health detectó el 87 por ciento de los cánceres que estaban en una fase temprana y curable. El índice de falsos positivos fue del diez por ciento. “Esto es una gran noticia”, comentó May, quien es consultora de Exact Sciences, fabricante de Cologuard, la prueba de materia fecal.

Pero la prueba de sangre presenta un inconveniente: si bien detecta el cáncer, no detecta la mayoría de los pólipos grandes y solo encuentra el 13 por ciento de ellos. En cambio, explicó Carethers, el análisis del excremento detecta el 43 por ciento y la colonoscopia identifica el 94 por ciento.

Aún se desconoce la frecuencia óptima para la realización de la nueva prueba de sangre, lo que genera dudas en la comunidad médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los pólipos casi siempre son inofensivos, algunos de estos pueden convertirse en cáncer, por lo que los médicos procuran encontrarlos y eliminarlos para evitar que este se desarrolle.

Barbara Jung, directora del departamento de Medicina de la Universidad de Washington y presidenta de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología, comentó que los pacientes deberían tener la información completa antes de optar por la prueba de sangre. Sobre todo, tienen que entender que aunque la prueba ayuda a detectar el cáncer de manera temprana, no lo evita porque no sirve para encontrar pólipos precancerosos.

"Debemos hablar de ello", con los pacientes, añadió, "muchos de estos asuntos serán responsabilidad de los médicos de atención primaria, quienes ya tienen mucha presión de tiempo como para pasar por una serie de exámenes y consultas".

Los médicos también deberán explicarles a los pacientes que si el resultado de la prueba de sangre es anormal, tendrán que programar una colonoscopia para buscar algún cáncer en fase inicial o pólipos y, si los hay, extraerlos.

La comparación entre los costos de la nueva prueba de sangre y las opciones de detección refleja un panorama cambiante en la lucha contra el cáncer colorrectal. (Getty Images)

Tampoco se sabe con qué frecuencia se deberían realizar estos análisis de sangre. Guardant recomendaba que cada tres años, pero esa recomendación no está bien fundada, explicó Jung.

Jung añadió que le encantaría saber si la prueba de sangre sirve para personas que son demasiado jóvenes como para que les realicen las pruebas de detección existentes. Pero para averiguarlo se necesitarán más estudios. A Jung le preocupan los crecientes índices de cáncer de colon en personas más jóvenes. Sería “muy bueno” que a los 30 y tantos años los pacientes pudieran hacerse una prueba de sangre para detectar cáncer de colon, comentó.

"Eso me encantaría muchísimo", afirmó.

Una prueba de sangre promete transformar la detección del cáncer de colon, ofreciendo un método menos invasivo frente a las tradicionales colonoscopias.

Sin embargo, la gran incógnita es el costo. Guardant ya le solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) la autorización para comercializar la prueba. Actualmente, la empresa la está vendiendo como “prueba de laboratorio”, lo que no requiere la aprobación de la FDA, pero los seguros de gastos médicos no la cubren. Para quienes desean pagarla de su bolsillo, el precio es de 895 dólares, pero, en caso de ser aprobada, la empresa trabajará con Medicare y Medicaid, así como con las aseguradoras privadas, para “fijar un precio final”, señaló Matt Burns, un portavoz de Guardant.

William Grady, director médico del programa para la prevención del cáncer gastrointestinal del Centro de Cáncer Fred Hutchinson, quien también es el autor encargado de la comunicación del ensayo auspiciado por Guardant, mencionó que es posible que la empresa establezca un precio que sea equivalente al precio de otros métodos de detección. La prueba de materia fecal de Cologuard cuesta de 581 a 681 dólares. Las colonoscopias, que normalmente se requieren la mitad de las veces, por lo general cuestan entre 1250 y 4800 dólares, aunque en algunos hospitales son más caras. El costo promedio de una colonoscopia en Estados Unidos es de 2750 dólares y lo más común es que los seguros médicos cubran ese gasto.