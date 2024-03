Predicciones de los Oscar 2024: ¿quién ganará mejor película, actor y actriz?

Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Uno de nuestros expertos en el arte cinematográfico predice cuáles películas y artistas se impondrán en la ceremonia del domingo.

Mejor película

Ficción estadounidense

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

Zona de interés

Seamos realistas: la carrera a la mejor película está garantizada para Oppenheimer. Christopher Nolan ofreció a los votantes de los Oscar una ración tamaño IMAX de su género favorito —el filme biográfico de algún gran hombre de la historia— y luego de que la película recaudó casi mil millones de dólares en todo el mundo, su camino hacia el Oscar estaba libre.

Sin embargo, ¿por qué no pensar en otra posibilidad? Comprueba si puedes sabotear a los miembros de tu quiniela para los Oscar convenciéndoles de que una sorpresa podría derrocar al poderoso contendiente de Nolan.

Puedes sugerir, por ejemplo, que Los que se quedan podría imitar la trayectoria de CODA: Señales del corazón (aunque sería mejor que omitieras que Los que se quedan no ganó el primer premio en los Producers Guild Awards, como hizo CODA). También puedes señalar que el amplio contingente internacional de la Academia podría decantar la balanza hacia Anatomía de una caída (aunque si ese fuera el caso, ya habríamos visto indicios de eso en la ceremonia de los BAFTA del mes pasado). O mencionar que el camino hacia la mejor película suele pasar por las categorías de guion, y como Oppenheimer corre el riesgo de perder en ese renglón con Ficción estadounidense o Barbie, quizá esas películas sean las verdaderas amenazas.

Di lo que quieras. Diviértete causando un poco de caos. Solo asegúrate de marcar Oppenheimer en tu propia papeleta, porque es la que va a ganar.

Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX que sumerge al público en la intensa paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo

Mejor director

Jonathan Glazer, Zona de interés

Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas

Christopher Nolan, Oppenheimer

Martin Scorsese, Los asesinos de la luna

Justine Triet, Anatomía de una caída

Aunque Nolan, de 53 años, ha llegado a ser considerado el mejor director de éxitos taquilleros de su generación, todavía no ha logrado ganar un Oscar. Eso cambiará este fin de semana, culminando así un viaje que comenzó hace 15 años, cuando los Oscar ampliaron el número de nominados a la mejor película después de que su película Batman: el caballero de la noche fuera desairada en las dos categorías principales. Ahora, Nolan ganará las dos.

Mejor actor

Bradley Cooper, Maestro

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Cillian Murphy, Oppenheimer

Jeffrey Wright, Ficción estadounidense

Giamatti tiene la narrativa del veterano “que se merece” el premio, y Cooper ofreció el tipo de interpretación transformadora que los votantes suelen elegir. Pero es la estrella de Oppenheimer, Murphy, quien está mejor posicionado para llevarse este Oscar por mantener el enorme elenco de la favorita a mejor película. Los aspirantes que han ganado los premios SAG y BAFTA, como Murphy, no suelen perder en la línea de meta.

Trailer de "Killers Of The Flower Moon", de Martin Scorsese

Mejor actriz

Annette Bening, Nyad

Lily Gladstone, Los asesinos de la luna

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

Con tantos de los premios principales sin mayores sorpresas, ésta será la categoría con más suspenso de la noche de los Oscar. Stone domina cada escena de Pobres criaturas, pero ya ganó el Oscar por La La Land y los votantes tienen en cuenta ese factor a la hora de decidir si le conceden otro. Aunque Gladstone podría ser la única oportunidad para que la menguante Los asesinos de la luna gane algo, la suya sería una victoria histórica para los intérpretes nativos americanos y además acaba de ganar el premio SAG, que suele ser el mejor indicador de esta categoria. Me inclino por Gladstone en lo que parece ser un final de foto.

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, Ficción estadounidense

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mark Ruffalo, Pobres criaturas

A los votantes de los Oscar les encanta ver cómo una estrella de cine se esfuerza, y después de una década trabajando para Marvel, Downey demostró lo ágil que todavía podía ser con esta intensa interpretación dramática del rival político de Oppenheimer, Lewis Strauss. También ayuda el hecho de que, aunque sus “Oppenamigos” Nolan y Murphy operaron con cierta distancia durante la temporada de premios, Downey es el consumado ganador carismático de Hollywood, que suele imponerse en un certamen tras otro con sus cálidos e ingeniosos discursos de aceptación. Tres veces nominado, finalmente ha llegado su momento para llevarse el oro a casa.

Trailer de "Los que se quedan" de Alexander Payne

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, Oppenheimer

Danielle Brooks, El color púrpura

America Ferrera, Barbie

Jodie Foster, Nyad

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Randolph ha arrasado tanto durante esta temporada de premios que espero que repita el año que viene, simplemente por costumbre. Su interpretación de una cocinera afligida en Los que se quedan es muy sentida y ofrece a los votantes la mejor oportunidad de reconocer una película que a muchos les encantó. Su victoria es tan segura que bien podría ser el espacio libre en tu cartón de bingo.

Mejor guión original

Anatomía de una caída

Lo que se quedan

Secretos de un escándalo

Maestro

Vidas pasadas

Aquí tenemos una sólida carrera a tres bandas. Anatomía de una caída fue lo suficientemente fuerte como para conseguir una preciada nominación al mejor director, y aunque no tiene ninguna posibilidad de vencer a Nolan en esa categoría, los votantes podrían recompensarla en este apartado. También he oído a muchos miembros que votan con el corazón por Vidas pasadas o Los que se quedan. Al final, creo que el ímpetu de Anatomía de una caída al final de la temporada hará que la película se imponga.

Una escritora alemana vive junto a su familia en los Alpes franceses. Pero cuando hallan el cadáver de su marido en su chalet, ella se convertirá en la principal sospechosa

Mejor guión adaptado

Ficción estadounidense

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

Zona de interés

En este caso también se trata de una competencia con tres aspirantes. El ganador de la mejor película casi siempre se lleva primero la estatuilla a mejor guion, aunque la barrida de Oppenheimer no se ha extendido a esa categoría hasta ahora. Mientras tanto, Barbie aspiraba a clasificarse como guión original hasta que la Academia dictaminó que se trataba de una obra adaptada y que, por tanto, debía competir en una categoría más difícil. En mi opinión, la ganadora final será Ficción estadounidense, una apreciada película sobre la escritura (basada en Erasure, la novela de Percival Everett de 2001) que incluso logró una sorpresiva victoria en los BAFTA.

Mejor película de animación

El niño y la garza

Elementos

Nimona

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Mi amigo robot

El ingenioso éxito de taquilla Spider-Man: A través del Spider-Verso ganó el Premio del Sindicato de Productores, pero es posible que los votantes la descalifiquen por ser la segunda parte de una trilogía. (Aunque la primera entrega del “Spider-Verso” ganó en esta categoría, las únicas secuelas que han triunfado han sido películas independientes de Toy Story). Se enfrentará a El niño y la garza, de Hayao Miyazaki, una película intelectual que será popular entre los votantes internacionales y que ha recibido trofeos de los BAFTA y los Globos de Oro. Creo sinceramente que esta contienda está como para tirar una moneda, aunque le doy la ventaja al “Spider-Verso”.

Después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con la Spider Society, un equipo de variantes encargado de proteger la existencia misma del Multiverso. Pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otras arañas y debe partir solo para salvar a los que más ama. Cualquiera puede usar la máscara, es cómo la usas lo que te convierte en un héroe

Mejor largometraje documental

Bobi Wine: el presidente del pueblo

La memoria infinita

Las cuatro hijas

Matar a un tigre

20 días en Mariúpol

Aunque es dura de ver, con múltiples escenas de muerte y desmembramientos, 20 días en Mariúpol, sobre el asedio ruso a la ciudad ucraniana, se siente aún más vital en un año tan lleno de guerra y atrocidades.

Mejor largometraje internacional

Sala de profesores, Alemania

Yo capitán, Italia

Días perfectos, Japón

La sociedad de la nieve, España

Zona de interés, Reino Unido

Sencillamente, nunca se debe apostar contra un nominado a la mejor película que también compite en esta categoría. Si Francia hubiera presentado Anatomía de una caída, tendríamos una verdadera competencia. Sin eso, Zona de interés gana por goleada.

Trailer de la película "Zona de interés", de Jonathan Glazer, basada en la novela de Martin Amis

Mejor fotografía

El conde

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

El interés por ver Oppenheimer en la pantalla IMAX más grande que estuviera disponible añadió cientos de millones a sus cifras de taquilla e hizo que su victoria en el Oscar a la cinematografía fuese una conclusión inevitable.

Mejor banda sonora original

Ficción estadounidense

Indiana Jones y el dial del destino

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Oppenheimer tiene más música original que los minutos totales de la mayoría de películas. Es difícil imaginar este drama de tres horas de duración sin la vorágine de la música de Ludwig Goransson como acompañamiento.

Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken

Mejor canción

“The Fire Inside” (Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia)

“I’m Just Ken” (Barbie)

“It Never Went Away” (American Symphony)

“Wahzhazhe (A Song for My People)” (Asesinos de la luna)

”What Was I Made For?” (Barbie)

Aunque la interpretación en directo de Ryan Gosling de “I’m Just Ken” será casi con toda seguridad uno de los momentos estelares de la ceremonia de los Oscar, compite en esta categoría contra el tema de Billie Eilish “What Was I Made For?”, y a los votantes de los Oscar les encanta Billie Eilish, quien ya ganó en esta categoría por su canción de James Bond “No Time to Die”. ¡Y esta canción es incluso mejor que esa!

Mejor sonido

Resistencia

Maestro

Misión: Imposible — Sentencia mortal parte uno

Oppenheimer

Zona de interés

Aquí hay lugar para la sorpresa porque Zona de interés logró una victoria en los BAFTA en esta categoría por sus sutiles e inquietantes paisajes sonoros. Sin embargo, la fuerza de Oppenheimer debería imponerse.

Del director Bradley Cooper, "Maestro" es una poderosa historia de amor que sigue la larga relación entre Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Esta oda al arte y a la vida es, en esencia, un retrato conmovedor del amor y la familia

Mejor montaje

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Frente a cuatro candidatas bien editadas pero poco llamativas, la dinámica mezcla de tiempos que caracteriza el ritmo de Oppenheimer ofrece a los votantes una opción sobresaliente.

Mejor diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Con su mundo fantástico de plástico lleno de casas de ensueño ingeniosamente montadas, Barbie tiene muchas posibilidades de ganar un segundo Oscar. ¿Podrá vencer a Pobres criaturas, que se llevó un BAFTA por sus decorados surrealistas? La competencia estará reñida.

Bella Baxter es un experimento. Y nos llevará a vivir una aventura como ninguna otra

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Barbie hizo que el público se disfrazara para ir al cine y dominó por completo la cosecha de disfraces de Halloween del año pasado. Sin embargo, los votantes de los Oscar han demostrado una y otra vez que, cuando se trata de esta categoría, prefieren una obra de época con muchos trajes dramáticos. Tomando eso en cuenta, los vestuarios excéntricos de Pobres criaturas deberían imponerse.

Mejor maquillaje y peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La sociedad de la nieve

¿Cuál es la prótesis más poderosa: ¿La nariz postiza de Bradley Cooper o la barbilla de Frankenstein de Willem Dafoe? El enfrentamiento literal entre Maestro y Pobres criaturas me ha desconcertado: los votantes suelen preferir la transformación y el envejecimiento que se muestran en Maestro, pero Pobres criaturas es la candidata más fuerte. Si quieres ir a lo seguro, elige Maestro. Si, como yo, prefieres seguir una corazonada, Pobres criaturas podría ser la sorpresa.

Una película de J. A. Bayona sobre una de las historias más impresionantes del siglo XX y seleccionada para representar a España en los Oscar 2024

Mejores efectos visuales

Resistencia

Godzilla Minus One

Guardianes de la Galaxia: Volumen 3

Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Napoleón

¿Podría ganar el Oscar de efectos visuales la película con el presupuesto más bajo? Sospecho que Godzilla Minus One, que solo ha costado 15 millones de dólares, podría dar la sorpresa: su director, Takashi Yamazaki, y su equipo de efectos visuales han realizado una entrañable campaña de prensa en Estados Unidos, llevando una figurita de Godzilla a las galas de premios y asombrando a los votantes con todo lo que la película pudo lograr con tan poco.

Mejor cortometraje de animación

Letter to a Pig

Ninety-five Senses

Nuestro uniforme

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Bien animado y emocionalmente obvio, el corto antibelicista War Is Over! tiene todo lo necesario para ganarse a los votantes del Oscar, incluida una canción de John Lennon en los créditos finales.

Trailer de War is over!

Mejor cortometraje documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

La última tienda de reparaciones

Nai Nai & Wai Po

Yo no descartaría The ABCs of Book Banning, sobre todo teniendo en cuenta que su directora, Sheila Nevins, es la bien conectada expresidenta de HBO Documentary Films. Pero La última tienda de reparaciones, que se centra en artesanos que trabajan para reparar los instrumentos musicales que se prestan en las escuelas públicas, tiene mucha resonancia en el mundo real y está hecha con un sentido más artístico.

Mejor cortometraje de acción real

El después

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

La maravillosa historia de Henry Sugar

Wes Anderson podría ganar su primer Oscar por la adaptación de la obra de Roald Dahl titulada La maravillosa historia de Henry Sugar, aunque los aspectos que suelen atraer a los votantes en esta competencia —resonancia política, emoción desgarradora y un mensaje claro— no son cualidades que abundan en este cortometraje. En cambio, Red, White and Blue, protagonizado por Brittany Snow en el papel de una joven madre que se plantea abortar, cumple todos los requisitos de un cortometraje de acción real típico. En última instancia, la categoría dependerá de si los votantes ven las cinco obras nominadas o se decantan por la de mayor renombre.

En esta entrañable historia de Roald Dahl, un hombre rico descubre la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y decide aprender a dominar dicha habilidad para hacer trampa en los juegos de azar

*Kyle Buchanan es periodista de cultura pop y columnista de la temporada de premios del Times. Es autor de Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road.

© The New York Times 2024