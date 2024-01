¿Cuántas veces realmente aparece Taylor Swift en los partidos de la NFL?

Conforme la aventura de Taylor Swift en la NFL comenzaba en el juego de los Jefes de Kansas City contra los Osos de Chicago el 24 de septiembre, la reacción del equipo de transmisión de la cadena Fox (y de gran parte del mundo de la NFL en general) se vio resumida por Erin Andrews, una reportera veterana a nivel de cancha.

Andrews mencionó: "Todos debemos tranquilizarnos" poco después de que Travis Kelce anotó en la segunda mitad del partido.

La comentarista dijo eso como un guiño a una de las canciones de Swift ("You Need to Calm Down" que se traduce como "Debes tranquilizarte"), pero también reconoció lo fascinados que estaban ella y sus colegas de tener a la estrella de pop más popular del mundo en el Estadio Arrowhead para presenciar la participación de su nueva pareja, Kelce, con los Jefes. Greg Olsen, el analista principal en la transmisión, incluso presumió que Swift en alguna ocasión le había dado me gusta a uno de sus tuits.

Aunque la presencia de Swift hizo crecer mucho la audiencia de los juegos de los Jefes (Nielsen Media Research estimó que dos millones de mujeres más vieron el partido de Kansas City del 1 de octubre), algunas reacciones negativas eran inevitables. Swift bromeó sobre "hacer enojar a algunos papás y fanáticos del futbol americano" en el perfil en la edición de la revista Time en la que nombra a Swift como persona del año, pero la cantante se quedó sin respuestas breves (y expresiones faciles) cuando el comediante Jo Koy, en una desastrosa participación como conductor de los Globos de Oro, comentó: "¿Cuál es la gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro, las cámaras enfocan menos a Taylor Swift".

Koy asistió a varios medios en los días siguientes para defender su chiste y precisar que era una crítica a las transmisiones, no a Swift. Sin embargo, la realidad es que esa secuencia en la ceremonia de premios tomó dieciséis segundos en desarrollarse, mucho más tiempo del que CBS ha dedicado a mostrar a Swift en cualquiera de los dos últimos juegos de los Jefes a los que la intérprete asistió antes de esa noche.

Además, esa diferencia entre cuántas veces Swift aparece a cuadro contra cuántas veces la gente parece pensar que las cámaras la enfocaron ha continuado a pesar de la realidad de que habitualmente está en la pantalla menos de veinticinco segundos durante transmisiones que duran más de tres horas y su nombre es mencionado en pocas ocasiones.

Rob Hyland, el productor que coordina las transmisiones de domingo por la noche de la NBC, ha estado a cargo de la cobertura de los dos partidos a los que Swift asistió (los Jets de Nueva York contra los Jefes del 1 de octubre y los Empacadores de Green Bay contra los Jefes el 3 de diciembre) y señaló que su equipo hace grandes preparativos sobre cómo van a cubrir a la cantante, pero que todo pierde importancia si el juego se pone interesante.

Hyland explicó: "Siempre es un equilibrio con lo que está pasando en el campo y cómo puedes mejorar lo que está sucediendo en el campo" y retó a cualquier espectador insatisfecho a nombrar cualquier aspecto de los juegos que se hayan perdido como resultado de ver a Swift. Hyland agregó: "No era como decir: 'Oye, vamos a mostrarla n número de veces'. Fue como 'Oye, cuando sea adecuado, recordemos a los televidentes que ella está ahí'".

Una mirada de cerca a los juegos que se han difundido desde Navidad revela patrones familiares de cobertura que tienen a los admiradores de Swift con la esperanza de ver más mientras que algunos fanáticos de la NFL que han alzado la voz se siguen sintiendo abrumados.

21 de enero -- Jefes contra Bills

Apariciones en pantalla: 5 | Duración total: 24 segundosResumen de Travis: 5 atrapadas, 75 yardas, 2 anotacionesTiempo dedicado a Jason Kelce sin playera: 21 segundosMarcador: Jefes 27, Bills 24

Tras una atrapada temprano en el partido por parte de Kelce, Swift apareció en pantalla en su suite de lujo y Tony Romo, quien hace los comentarios de color, mencionó: "Ahí está una fanática interesada". La transmisión volvió a su suite tras las dos atrapadas de anotación de Kelce para ver las celebraciones de la cantante. En la segunda, Romo señaló que Jason Kelce estaba sentado detrás de Swift bebiendo cerveza y con el torso desnudo. Ante lo que expresó: "Ahí está tu cuñado justo detrás de ti", con lo que describió de manera errónea su relación con Travis Kelce (ya que no están casados), de la misma manera en la que lo hizo durante el partido de Kansas City en Navidad.

13 de enero -- Jefes contra Delfines

Apariciones en pantalla: 5 | Duración total: 1 minuto, 16 segundosResumen de Travis: 7 atrapadas, 71 yardasMarcador: Jefes 26, Delfines 7

La chamarra de Swift --una creación personalizada por Kristin Juszczyk-- se volvió con rapidez la comidilla de las redes sociales. Respecto al juego, que se transmitió en exclusiva por el servicio de emisión en continuo Peacock, las menciones de Swift fueron pocas y distantes entre ellas, excepto una ocasión prolongada en la que los comentaristas del encuentro, Mike Tirico y Jason Garrett, conversaron sobre la cercanía a la ubicación de la intérprete.

Tirico afirmó: "No estoy exactamente seguro de en qué parte del estadio se sienta Taylor Swift", mientras las cámaras mostraban su suite y comenzaban a retroceder. El analista agregó: "Estamos sentados aquí viendo el partido. Durante el último cuarto y la mitad de este, varias personas han subido aquí y pensé: 'Oye, han de adorar a Jason Garrett'. Todo el mundo está apuntando su cámara hacia nuestra cabina de transmisión para tomar una fotografía de Jason. Después, hace como diez minutos, me di cuenta y pensé: 'Oye, tarado, están tomando fotografías de Taylor'".

Mientras la cámara mostró una toma amplia de la cabina, que se ubicaba justo encima de la suite de Swift, Garrett respondió: "Lo peor es que he estado saludando todo el tiempo".

31 de diciembre -- Jefes contra Bengalíes

Apariciones en pantalla: 3 | Duración total: 12 segundosResumen de Travis: 3 atrapadas, 16 yardasMarcador: Jefes 25, Bengalíes 17

Fue un día tranquilo para Kelce, lo que condujo a pocas menciones de Swift. Tras una jugada defensiva clave por parte de uno de los compañeros de equipo de Kelce casi al final del partido, las cámaras de CBS mostraron a Swift celebrando en su suite y Romo relató: "Ves a todos los fanáticos (y a tu fanática favorita) emocionados en el estadio".

25 de diciembre -- Jefes contra Raiders

Apariciones en pantalla: 3 | Duración total: 14 segundosResumen de Travis: 5 atrapadas, 44 yardasMarcador: Raiders 20, Jefes 14

Swift y toda su familia pasaron la Navidad con los Jefes y su hermano, Austin, se vistió como Santa Claus. Sin embargo, después de que CBS inició su transmisión con una toma de Taylor en su suite, prácticamente desapareció, es probable que se haya debido a que el desempeño de Kelce fue relativamente malo en una derrota frustrante. La tercera y última vez que las cámaras mostraron a Swift fue después de una atrapada de Kelce en el segundo cuarto, lo que causó que Romo expresara: "Y su esposa ama la jugada... quiero decir, su novia".