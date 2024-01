Cómo Sofía Vergara creó su nuevo papel de narcotraficante

From left: AndrŽs Baiz, Sof’a Vergara and Eric Newman in New York on Jan. 15, 2024. This star of ÒModern FamilyÓ said that nuance was crucial to her portrayal of the Miami drug lord Griselda Blanco in the new Netflix miniseries ÒGriselda.Ó (Josefina Santos/The New York Times)

Cuando Sofía Vergara invitó a Eric Newman, productor de "Narcos", a su casa en Los Ángeles en 2015 para venderle la idea de una serie de televisión acerca de la narcotraficante Griselda Blanco, ya había llevado a cabo su investigación.

"Vi el documental 'Cocaine Cowboys' en 2006, y pensé: 'Caray, este personaje tiene muchas capas'", dijo Vergara, de 51 años, sobre Blanco, la criminal sospechosa de estar involucrada en más de 200 asesinatos antes de morir durante un ajuste de cuentas en su ciudad de origen, Medellín, en 2012, a sus 69 años.

Los hechos de la vida de Blanco --los asesinatos, los secuestros, las tensas reuniones tras bambalinas con los capos de la droga-- apenas necesitaban adornos para la televisión. Pero lo que había enganchado tanto a Vergara, aseguró, era la idea de que "esa mujer de aspecto inofensivo estaba criando a cuatro hijos mientras construía un imperio demente y brutal".

Sabía que sería más difícil convencer a la gente de que, tras poco más de media década interpretando a la animada y divertida Gloria Delgado-Pritchett en la comedia de ABC "Modern Family", Vergara era la persona adecuada para interpretar a la despiadada Blanco.

"Pensé: '¿Qué posibilidades hay de que este tipo piense que Gloria Pritchett puede interpretar a este personaje implacable y loco?'", relató Vergara, originaria de Colombia, en una conversación telefónica reciente desde Londres.

Sin embargo, su pasión por el material, su coincidencia biográfica con Blanco y su confianza en sí misma convencieron a Newman de que podía lograrlo, y poco después también resultó convencido el director colombiano Andrés Baiz, que trabajó con Newman en la serie de Netflix, "Narcos", sobre el cártel de Medellín.

Según Baiz, ambas son mujeres ambiciosas que emigraron a Estados Unidos desde Colombia y llegaron a lo más alto en sus respectivos ámbitos. Ambas crecieron en una cultura misógina. Ambas, dijo Baiz, compartían "una cualidad imparable y feroz".

"Sofía sabía mucho de esa mujer", afirmó Baiz desde Bogotá en una videollamada reciente, a la que Newman también se unió desde Santa Mónica, California. "Y estaba convencida de que parte de su historia no había sido explorada antes en pantalla".

Por supuesto, el ascenso y la caída de Blanco como cabeza del temible círculo de narcotraficantes fundado por Pablo Escobar en 1976 ya se había llevado a la pantalla antes, más recientemente en la película de Lifetime "Cocaine Godmother" (2017), que protagonizó Catherine Zeta-Jones, y en el documental "Cocaine Cowboys" (2006). Aunque HBO anunció en 2016 que estaba desarrollando un filme biográfico de Blanco que protagonizaría Jennifer López, el proyecto aún no se ha hecho realidad.

En medio de un panorama de historias de narcos sudamericanos realizadas en su mayoría por productores blancos, Vergara tenía algo diferente en mente. Imaginó una historia contada en inglés y en español, con un reparto de mayoría latina y con personajes femeninos en primer plano. Vergara sería la productora ejecutiva y la protagonista y Baiz dirigiría los seis episodios. "Griselda" se estrenó el jueves pasado en Netflix.

"Me resulta difícil encontrar personajes debido a mi acento y porque soy conocida por la comedia", admitió Vergara. "Así que de manera egoísta pensé: 'Esto es perfecto para mí'".

En lugar de trazar la historia de la vida de Blanco, como habían hecho los otros proyectos, "Griselda" se remonta a finales de la década de 1970 y principios de 1980, comenzando con su llegada a Miami como madre soltera de tres hijos. A medida que construye su imperio, June Hawkins (Juliana Aidén Martínez), una de las primeras mujeres detectives de homicidios de Miami, le sigue la pista.

"Su historia es paralela a la de Griselda", dice Newman sobre Hawkins. "Ambas eran madres solteras de ascendencia latina que se encontraron con mujeres poco comunes en campos igualmente dominados por hombres".

Martínez, actriz colombiana-estadounidense nacida en Miami, dijo que era gratificante formar parte de un proyecto centrado en historias de personajes femeninos, incluida Carla, amiga y confidente de Blanco, una trabajadora sexual a la que interpreta la estrella del pop colombiano Karol G, en su debut como actriz.

"El mundo entiende la historia de Griselda Blanco como ficción, pero nosotros como colombianos vemos esa historia de otra manera", comentó Karol G en una conversación telefónica reciente desde Los Ángeles. "En todas las familias, hay una historia de alguien que falleció por culpa de Pablo Escobar o de Griselda Blanco".

Gran parte del elenco latino y del equipo creativo sintieron personalmente la dificultad que implicaba una representación matizada de Blanco, quien tuvo un papel destacado en el extenso mundo del narcotráfico colombiano y por ello había impactado sus vidas. Vergara dijo que su hermano mayor, Rafael, "formaba parte de ese negocio", cuando recibió un disparo mortal en Bogotá en la década de 1990 y su hermano menor, Julio, luchó contra la adicción a las drogas y fue detenido casi 30 veces antes de ser deportado de Estados Unidos a Colombia en 2011.

"Aquella época fue horrible", afirmó. "Lo que les pasó a generaciones --las familias, sus hijos-- fue realmente desgarrador".

Baiz, que dijo conocer a muchos amigos que fueron secuestrados después de que se vieran involuntariamente atrapados en el tráfico de drogas cuando crecía en las décadas de 1980 y 1990 en Cali, Colombia, calificó la tarea de equilibrar la perspicacia empresarial de Blanco con la brutalidad del narcotráfico como el "desafío dramático" de la serie.

Para Newman, era importante que "Griselda" resistiera la tentación de pintar a Blanco como un villano de una sola nota.

"No creo en los monstruos", dijo. "El peligro de pensar que los monstruos brotan del vientre materno es que te pierdes a los creados por sus entornos o circunstancias".

Según Vergara, el núcleo de la historia de Blanco es la historia de una madre que intenta proteger a sus hijos por todos los medios posibles.

"Soy madre, soy inmigrante, soy mujer", dijo. "Si pasara algo y tuviera que matar a alguien por mi hijo, no creo que lo pensaría, simplemente lo haría".

Muchas veces le costó desprenderse de su personaje una vez terminadas las grabaciones del día.

"Tu cuerpo no sabe que no estás pasando por esas emociones durante el día", explicó Vergara, explicando la gama de experiencias de su personaje durante un día en el plató. "Me metía cocaína, mataba, me estrangulaban, gritaba, lloraba, así que cuando vuelves a casa piensas: '¿Qué me está pasando?'".

Baiz dijo que espera que, aparte de las emociones que la gente sienta al ver la serie --empoderamiento, repulsión, horror, todo lo anterior--, todos vean los seis episodios completos.

"Si dejas la serie en el segundo episodio, la historia que se cuenta es muy diferente", aseguró. "Terminamos mucho después en la historia de su vida para que podamos ver su humanidad, pero también su lado amoral y corrupto".

Vergara espera que los telespectadores no acaben apoyando a Griselda, pero quizá comprendiéndola.

"Siempre soñé con que Griselda fuera un poco como Tony Soprano", dijo. "Era un tipo muy malo, pero querías que ganara. Podías justificar algunas de sus acciones".

La estrella de "Modern Family" dijo que los matices fueron cruciales para su interpretación de la narcotraficante Griselda Blanco en la nueva miniserie de Netflix "Griselda".

