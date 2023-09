Cómo el COVID construyó un puente entre lo peor del pasado y el futuro

“Será lo mismo, sólo que un poco peor”, predijo mordazmente Michel Houellebecq sobre el mundo después de la pandemia (Getty)

Mi colega David Wallace-Wells, en su boletín del New York Times la semana pasada, describió la era de la COVID como una máquina del tiempo, una que desenrolló años o décadas de progreso y nos arrojó al pasado. El aumento de la mortalidad, el aumento de los delitos violentos, la pérdida de aprendizaje de los niños: cada uno de ellos nos hizo volver a las condiciones de un período anterior: la mayor tasa de homicidios de finales de los años 1990, las mayores tasas de mortalidad del cambio de milenio, los puntajes más bajos de las pruebas de Evaluación Nacional del Progreso Educativo de la década de 2000.

Te puede interesar: Cofepris prepara comercialización de vacunas contra COVID-19 en México

Como sugiere Wallace-Wells, hay diferentes maneras de leer esta regresión. Es una noticia desalentadora de algún tipo, pase lo que pase. Pero se puede tratarlo como un indicador verdaderamente terrible de la fragilidad del progreso, o bien enfatizar la buena noticia: que incluso después de una plaga global que mató a millones de personas, todavía estamos en un paisaje básicamente familiar, un mundo que parece se parece más a la era de George W. Bush que a una desolación postapocalíptica.

Sin embargo, estaba particularmente interesado en su imagen de máquina del tiempo, porque yo también escribí una columna sobre COVID como una máquina del tiempo, allá por los primeros días de la pandemia. Pero tenía en mente un tipo diferente de viaje del DeLorean: en ese artículo, sostenía que la pandemia era un acelerador que aceleraba cambios sociales, políticos y tecnológicos que de otro modo podrían haberse desarrollado más lentamente, arrojándonos hacia la década de 2030, no hacia atrás, en el pasado.

Te puede interesar: Investigación revela que durante el Gobierno Petro se han desperdiciado casi 8 millones de vacunas contra el covid

¿De quién es el análisis de la máquina del tiempo que tiene más sentido? Creo que no hay necesidad de elegir; la sinergia es posible. Ambos captan algo real de nuestra situación pospandémica, que ha combinado aceleración con retroceso de maneras interesantes, aunque en su mayoría desafortunadas.

La pandemia fue un catalizador social que hizo regresar conductas olvidadas del pasado y aceleró saltos tecnológicos que, quizás, hubieran demorado en emerger (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias regresivas que describe Wallace-Wells son desarrollos que parecen muy específicos de las condiciones pandémicas, interrupciones y disyunciones que probablemente no habrían predicho ni siquiera en una escala de tiempo más lenta con solo mirar el mundo alrededor de 2018.

Te puede interesar: “Esto lo cambia todo”, el director médico de Moderna para América Latina explica cómo la plataforma de ARN mensajero será la llave para curar el cáncer

El cambio repentino en la tasa de mortalidad es el ejemplo más obvio; la esperanza de vida en Estados Unidos estaba estancada antes de la COVID, pero incluso a la sombra de la epidemia de opioides no había ninguna buena razón para esperar una caída tan pronunciada. Pero se podría decir lo mismo de las tasas de homicidios: se podrían esperar fluctuaciones como efecto posterior de las protestas o las políticas de eliminación de las prisiones, pero antes de 2020, habría apostado a que una sociedad envejecida con un aparato de vigilancia en constante expansión regresaría a una tasa de homicidios del segundo mandato de Bill Clinton.

Yo también pondría la inflación en esta categoría. Nuestra larga era de bajas tasas de interés parecía vinculada a profundas características socioeconómicas del mundo desarrollado, sobre todo al envejecimiento de la población (ya que las sociedades viejas crecen más lentamente y las personas mayores ahorran más y gastan menos). Y fue necesario un despilfarro fiscal extraordinario y un gasto a una escala inimaginable fuera de una emergencia para recuperar la inflación, junto con todos los problemas de la cadena de suministro que también fueron exclusivos de la pandemia.

Por el contrario, los aspectos de la era COVID que hablé o intenté predecir en mi columna de avance rápido fueron aceleraciones, no disyunciones. La disminución de la asistencia a la iglesia, por ejemplo, fue una característica de los Estados Unidos de la década de 2010 antes de que los cierres pandémicos separaran a un mayor número de personas de sus lugares de culto; ese desapego era la misma tendencia, solo que se experimentaba más rápidamente.

La emergencia de salud pública del COVID-19 cambió las formas en que se manifiestan los vínculos sociales y familiares (Getty)

De manera similar, el crecimiento del trabajo desde casa y los desplazamientos virtuales fue un salto hacia arriba que siguió a un “aumento continuo” en las décadas anteriores a la COVID. El giro hacia la izquierda entre las instituciones de élite en la era de George Floyd, las purgas, las defenestraciones y el fermento ideológico, fueron también un caso de una tendencia existente –el “Gran Despertar” que comenzó en algún momento del segundo mandato de Barack Obama– que se aceleró a toda marcha por la pandemia. Y la crisis de bebés de 2020 fueron, por supuesto, algunas tendencias no se produjeron exactamente como lo anticipé hace tres años: el declive de los periódicos, por ejemplo, continuó como tendencia pero en realidad no se aceleró.

En otros casos, la aceleración fue tan fuerte y rápida que hubo un retroceso, a veces leve (el modesto repunte de la fertilidad en 2021) y a veces más sorprendente: así como el despertar llegó más lejos de lo que habría sido sin la pandemia, también lo hizo el anti-despertar, que disfrutó de más éxito político y cultural del que podría haber tenido si el movimiento izquierdista de la elite hubiera avanzado a un ritmo más lento.

Luego, en otros casos, la aceleración superó los fundamentos y creó una crisis, o al menos un caos. Esa es básicamente la historia en Hollywood, donde el cambio hacia el streaming fue mayor y más rápido de lo que habría sido sin que el COVID inmovilizara a todos en su sofá o pantalla, pero en última instancia, tan grande y rápido que creó un nuevo status quo insostenible, que ni los estudios ni los llamativos guionistas y actores parecen saber estabilizarse o relajarse.

“Será lo mismo, sólo que un poco peor”, predijo mordazmente Michel Houellebecq sobre el mundo después de la pandemia. Hasta ahora, la interacción entre el avance rápido que vi y las tendencias de retroceso que describe Wallace-Wells cae principalmente en la categoría “peor”. Básicamente, implica cargas adicionales: vamos a enfrentarnos a varios problemas de mediados del siglo XXI un poco antes debido a la COVID y, sin embargo, también estamos atrapados lidiando con problemas que pensábamos que habíamos dejado atrás en 1999 o incluso 1982.

El cambio repentino en la tasa de mortalidad es el ejemplo más obvio del viaje al pasado que provocó la pandemia ( REUTERS)

Antes de 2020, se podría mirar hacia la década de 2030 y decir: “Bueno, el crecimiento será lento debido a la crisis de la natalidad y al envejecimiento de la población, pero al menos podremos soportar grandes déficits y disfrutar de ciudades más seguras a medida que nos adentramos en el crepúsculo”.

Pero ahora miramos hacia adelante y decimos: “Bueno, la crisis de los bebés ha empeorado, amenazando un futuro más senil y estancado, pero ahora también tenemos los problemas de delincuencia y de inflación de una sociedad mucho más joven”.

Gracias a la máquina del tiempo que avanza a bandazos como el COVID, algunos aspectos de nuestra decadencia se han profundizado. Gracias a la sacudida hacia atrás, también se ha vuelto menos acolchado, más incómodo, caótico y peligroso.

Para contrarrestar el optimismo, el principal lugar al que recurrir es la tecnología. Independientemente de que el COVID haya desempeñado un papel causal importante o no, parece haber habido una aceleración tecnológica en los últimos cinco años, una ruptura con el relativo estancamiento (o la innovación exclusivamente digital) de las décadas anteriores.

No está claro hasta dónde nos llevará todo esto: el auge económico impulsado por la IA sigue siendo tan hipotético como el apocalipsis de Skynet y, como señala Benjamin Breen en un ensayo sobre Substack, la verdadera naturaleza de las revoluciones científicas a menudo queda clara sólo en retrospectiva, y la correlación entre los avances tecnológicos y la mejora social es siempre complicada y contingente.

Pero si tenemos esperanzas, la esperanza debería ser que cualquier potencial auge impulsado por la tecnología pueda ayudar a revertir el tipo de dinámica de los años 90 y 2030 que tenemos ahora mismo: traer de vuelta lo mejor de los años 90, no lo violento como tasas de criminalidad, sino el aumento de la productividad, el optimismo social y tasas de matrimonio y natalidad más sólidas (tal vez mediadas por el aumento del trabajo desde casa), todo ello en un panorama más futurista de energía barata y abundante y rápidos avances biomédicos.

Una forma de viaje en el tiempo, una colisión de eras, un pasado recordado con cariño y un futuro deseado que convergen en nuestra línea de tiempo: todo eso me suena bastante bien. Pero no esta colisión, esta combinación, esta llegada temprana de un futuro decepcionante oscurecido aún más por el regreso de los problemas del pasado.

* Ross Douthat ha sido columnista de opinión de The Times desde 2009. Es autor, más recientemente, de “The Deep Places: A Memoir of Illness and Discovery”. Este artículo apareció originalmente en The New York Times

(c) 2023 The New York Times Company