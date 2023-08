Cómo responder a un correo electrónico de rechazo

Starla Sampaco es la fundadora de Career Survival Guide, y enseña a mujeres y personas de color a defenderse en el lugar de trabajo.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan este artículo).

De: HBR.org

Una dura verdad que la mayoría de los candidatos debe enfrentar es: Vas a experimentar el rechazo durante tu búsqueda. Aunque no puedes controlar las decisiones de otras personas, sí puedes controlar cómo respondes. Al recibir una nota de rechazo de un reclutador o gerente de contratación, lo mejor que puedes decir es "gracias".

1. LA FORMA EN QUE RESPONDE DICE MUCHO DE USTED.

En mi experiencia, la mayoría de los candidatos no responderán después de ser rechazados. Aquellos que responden cálidamente y con gratitud se destacan. Muestre su madurez y se mantendrá en mente para futuras oportunidades que puedan ser más adecuadas.

Además de agradecer a la otra persona por su tiempo y expresar gratitud por la oportunidad, debe hacer dos cosas: Expresar su interés en ser considerado para futuras oportunidades y pedir retroalimentación sobre cómo puede mejorar.

Consejo profesional:

Este enfoque no funcionará si se notifica la decisión de la empresa a través de una dirección de correo electrónico sin respuesta y si no sabe quién es el reclutador o el gerente de contratación. Esta es una de las muchas razones por las que recomiendo que los solicitantes prioricen las entrevistas informativas y las referencias en lugar de postularse a puestos a través del sitio web de una empresa.

2. ES UNA OPORTUNIDAD PARA PRESENTARSE.

Si ha solicitado un puesto de trabajo y ha superado la ronda final de entrevistas, está en una posición excelente para presentarse a la siguiente oferta. Ponerse en contacto de forma proactiva con los gerentes de contratación le dará una ventaja sobre los demás solicitantes. De hecho, muchos gerentes de contratación se esforzarán por conectarse con los posibles solicitantes antes de que las vacantes existan oficialmente (o antes de que las vacantes se publiquen en línea).

Consejo profesional:

Puede enviar una nota de agradecimiento al reclutador o entregar esta información verbalmente al reclutador si lo notificaron por teléfono. Ellos quizá deban ocupar puestos similares en otros equipos, y es común que los posibles candidatos se presenten a los reclutadores en previsión de futuras oportunidades.

3. PUEDE RECABAR LAS OPINIONES QUE TANTO NECESITA.

Muchos de nosotros lo tomamos como algo personal cuando no avanzamos en el proceso de solicitud y luego dejamos de solicitar puestos de trabajo en esa empresa. En lugar de rendirse por completo o equiparar el rechazo con el fracaso, pregúntese: "¿Cómo puedo usar esta experiencia para mejorar mis posibilidades de obtener una oferta la próxima vez, ya sea en esta empresa o en otra diferente?"

Desafortunadamente, muchos gerentes de contratación no responderán a su solicitud de comentarios, ya que algunas empresas tienen políticas que impiden que los gerentes den retroalimentación a los solicitantes. Aun así, vale la pena preguntar, porque los gerentes de algunas empresas compartirán consejos si ven potencial en usted. Si nunca busca retroalimentación, corre el riesgo de cometer los mismos errores al solicitar otras oportunidades.

Consejo profesional:

Si el gerente de contratación se niega a dar su opinión, también puede intentar pedir consejos o ideas a otros entrevistadores. Recomiendo enviar notas de agradecimiento a todos los entrevistadores, no solo al gerente principal de contratación.

+++

Espere el rechazo en la búsqueda de empleo, especialmente si está solicitando puestos altamente competitivos. Algunas empresas reciben cientos de solicitudes para una sola vacante. El rechazo no es un fracaso. Es una redirección. Al usar las estrategias anteriores, usted puede convertirlo en una oportunidad.

