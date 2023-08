Cómo mostrar su potencial como líder

Tutti Taygerly es coach ejecutiva y de liderazgo, con más de 20 años de experiencia en diseño en grandes empresas, agencias de diseño y startups.

De: HBR.org

Ser un trabajador dedicado puede conducir a menudo a logros profesionales al principio de la carrera, pero muchos jóvenes profesionales eventualmente se topan con una pared y tienen dificultades para avanzar. Quedan atrapados en el estereotipo de la "abeja obrera" y no son vistos como líderes estratégicos dignos de ser promovidos.

Sin embargo, no todo está perdido. Como coach ejecutiva, he trabajado con numerosos profesionales para ayudarlos a superar el estancamiento de su carrera, y lograr el éxito deseado en el lugar de trabajo. He aquí tres estrategias que puede utilizar.

ESTRATEGIA UNO: PASAR DE LA MONEDA DEL RENDIMIENTO A LA MONEDA DE RELACIÓN.

En los campos técnicos que valoran los conjuntos de habilidades específicas (como ingeniería, informática o derecho) los trabajadores son evaluados inicialmente en función de su nivel de rendimiento (o qué tan bien cumplen con las tareas asignadas, como crear presentaciones, escribir código, realizar investigaciones legales o practicar cirugías). Como resultado, muchas personas en estas industrias terminan viendo estas tareas centrales como la totalidad de sus trabajos. Sin embargo, la moneda de rendimiento solo lo llevará hasta cierto punto.

A menudo tachada de política de oficina, la moneda de relación implica hacer inversiones en las personas que lo rodean. Por ejemplo, en lugar de sumergirse inmediatamente en la agenda de una reunión, la creación de moneda de relación implicaría tomarse un par de minutos para conectar con sus compañeros de trabajo. En general, es tomarse el tiempo para hablar sobre usted y su trabajo con sus compañeros y líderes sénior en la organización. Esto podría ser como pedirle a un colega que se una a usted para tomar un café virtual o invitar a almorzar a un líder al que admira.

Aún mejor, puede reforzar la moneda de relación haciendo un seguimiento con las personas después de conocerse. Las relaciones florecen cuando se nutren a lo largo del tiempo. Mantenga la moneda en marcha compartiendo espontáneamente artículos que cree que pueden disfrutar en función de sus conversaciones, o estableciendo un recordatorio en su calendario para volver a conectarse en un par de semanas o meses.

La moneda de relación es importante porque, hoy en día, la colaboración en el lugar de trabajo es esencial, y debemos crear vínculos entre funciones o entre organizaciones para lograr nuestros objetivos mutuos.

Recuerde que construir una moneda de relación no significa que tenga que ser demasiado agradable para encajar. En lugar de eso, utilice los conocimientos de su moneda de rendimiento para compartir sus opiniones sinceras sobre lo que está ocurriendo en la organización. Si hay un problema, comparta sus opiniones sobre cómo resolverlo. Si hay algo con lo que no esté de acuerdo, hable y respalde su opinión con hechos.

ESTRATEGIA DOS: ESTABLECER LÍMITES EN TORNO AL TRABAJO DE BAJO VALOR.

A las mujeres, los nuevos empleados y las minorías a menudo se les asignan tareas domésticas de oficina, como tomar notas en las reuniones u organizar actividades sociales. Rechazar estas tareas a veces puede hacerlo sentir que está siendo desagradable o que no es un jugador de equipo. Sin embargo, este tipo de trabajo de bajo valor a menudo pasa desapercibido, al tiempo que agota su energía. No se deje atrapar en este círculo vicioso, o ser etiquetado como la persona que siempre pide el almuerzo.

Practique establecer límites. Puede comenzar poco a poco diciendo "no" a las solicitudes de sus compañeros. Una vez que se sienta más cómodo rechazando trabajos de bajo valor, estará más dispuesto a rechazar respetuosamente las solicitudes "adicionales" de personas con mayor poder. Considere usar algunas de estas respuestas cuando esté al límite o no tenga el ancho de banda para asumir un trabajo que no será reconocido o recompensado:

— "Estoy feliz de pedir el almuerzo hoy, pero creo que una mejor solución a largo plazo sería rotarlo entre todos los miembros del equipo en el futuro. ¿Qué te parece?"

— "Estoy enfocado en [proyecto o tarea de alta prioridad] esta semana. Si esta tarea es más importante, tal vez puedas ayudarme a priorizar mi carga de trabajo, ¿o podemos recurrir a otra persona para que nos ayude?

Compartir la carga en tareas de menor valor fomenta una cultura de colaboración y respeto mutuo, al tiempo que establece límites saludables para usted. Terminará con más tiempo para el trabajo que es a la vez motivador e impactante para la organización. También es el primer paso para cambiar la percepción que los demás tienen de usted, estableciendo su reputación como un líder capaz de imponer límites de manera efectiva.

ESTRATEGIA TRES: COMENZAR A ABOGAR POR MÁS DEL TRABAJO QUE DESEA.

Para los líderes más callados puede ser un desafío hablar sobre sí mismos, sus logros y comenzar a abogar por trabajar en proyectos deseables. Pero aprender a promocionar respetuosamente su trabajo y el valor que está aportando es esencial para su crecimiento. Si hablar por sí mismo le resulta abrumador o no se siente como su auténtico yo, comience poco a poco con estos dos enfoques:

CONSTRUYA UNA RELACIÓN SÓLIDA CON SU JEFE.

Tener un jefe que lo apoye y lo defienda puede marcar una diferencia significativa, especialmente cuando duda en abogar por sí mismo. Cuando busque un nuevo trabajo, priorice encontrar un jefe que sea su mayor apoyo. Si bien es bueno aprender más sobre la empresa y sus procesos, use el tiempo de su entrevista para entrevistar también a su posible jefe. Considere hacer preguntas como "¿Cómo le gusta apoyar a los miembros de su equipo en su trabajo?" o "¿Cuál es su enfoque para asignar proyectos a los miembros del equipo?"

Si actualmente tiene un empleo, invierta tiempo en construir confianza con su jefe (aquí es donde entra en juego la moneda de relación). Durante sus reuniones individuales, no se sumerja solo en el trabajo. Tómese los primeros cinco minutos para hablar sobre cómo ha sido su semana, qué hizo durante el fin de semana, si tiene algún pasatiempo, etc. Recuerde que esta no es una conversación unidireccional. También debe estar listo para compartir cosas sobre usted. Gradualmente, a medida que la relación crece, encuentre vías para comunicar qué tipo de trabajo le da más energía y cómo le gustaría hacer más.

ABOGUE POR LOS DEMÁS.

Otra estrategia es abogar por el éxito de quienes lo rodean como un esfuerzo colectivo, incluyéndose a sí mismo en el proceso. Si bien puede sentirse incómodo hablar de sí mismo, puede ser más fácil hablar sobre los logros de otras personas. Al resaltar los logros de un individuo o del equipo, puede iniciar conversaciones sobre victorias compartidas y luego pasar a discutir sus contribuciones personales y el trabajo que encontró más gratificante en un proyecto determinado.

+++

Si bien el trabajo duro es necesario en cualquier trabajo, recuerde que no es suficiente cuando quiere ser visto como un líder. Ascender requiere hacer visible su arduo trabajo, forjando conexiones sólidas y encontrando a sus aliados, haciendo un trabajo que aporte valor y siendo su mejor defensor.