Mi hermana organizó un funeral, pero solo asistieron algunas personas y todos debían estar a dos metros de distancia. Como debía tomar el autobús para volver a casa porque no tengo auto, no fui al entierro, pues no quería violar la regla de los dos metros de distancia. Después, no pudimos llorarlo juntos como familia ni compartir una cena, anécdotas, risas ni lágrimas.