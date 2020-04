La gente no puede empatizar con lo que realmente significa ser pobre en este país, con vivir en un espacio demasiado pequeño con demasiadas personas, con no tener suficiente dinero para abastecerse de comida por un largo tiempo o no tener ningún lugar donde guardarla si lo hicieran. Las personas no saben cómo es vivir en una especie de desierto alimenticio donde los vegetales y las frutas frescas no están disponibles y la comida chatarra deficiente en nutrientes es barata y existe en abundancia.