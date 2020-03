La situación volvió a encender el antiguo interés de Jiménez en las criptomonedas. Comenzó a pagarles a sus empleados con moneda digital; incluso con la demente volatilidad de los criptomercados, era más estable que una cuenta bancaria venezolana y no se sometía a los decretos del régimen de Maduro. El personal de The Social Us comenzó a hablar de la criptomoneda como una manera en que los venezolanos ordinarios —que compraban bitcoines cada vez en mayor número en la calle— podían lidiar con problemas prácticos. Uno de los proyectos que diseñaron era una terminal de pagos que eludía los límites de gasto del gobierno.