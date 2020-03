Mi compañera de departamento me pasó el teléfono y una mujer al otro lado de la línea anotó mis síntomas e información demográfica, para luego ponerme en espera nuevamente. Unos minutos más tarde, volvió y me dijo que alguien me llamaría para darme más información y, en la interacción más confusa del día, me aconsejó que llamara al consultorio de mi médico y le dijera que visitara el sitio cdc.gov para conocer los protocolos correctos.