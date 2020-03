He basado mi carrera en la promoción de puerta en puerta, he amasado una audiencia a través de apretones de manos, abrazos y fotos grupales. Tengo una novela que se va a publicar en las próximas semanas, y una gira de promoción es fundamental para su éxito, así como lo ha sido para todos mis libros. Ahora, esa gira quizá se cancele. Ya he tenido que retirarme de dos eventos. Mi libro “Devolución” trata sobre Pie Grande, y ahora no podré ni siquiera promoverlo en el Noroeste del Pacífico.