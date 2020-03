De cierta manera, es el arco natural, aunque absurdo, de toda la vida adulta de mi generación. En una cascada vertical de fotos, veo a los exnovios de mis amigas cuidando el embarazo de las mujeres bonitas con las que acabaron casándose. A veces, me sé los nombres de los niños, a quienes casi con toda seguridad jamás conoceré, pero que, de cualquiera manera, me enteraré si fueron princesas o piratas en Halloween; he visto sus árboles de Navidad y castillos de arena, al igual que cómo lucen sus mesas decoradas en ocasiones especiales. A veces, adoptan un tono oscuro por un tiempo, las cenas desaparecen y están solteros de nuevo. No dejo de seguirlos, soy un público pasivo, pero no indispuesto.