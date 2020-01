La enfermedad no solo provoca ausentismo, sino también lo que los especialistas llaman “presentismo”: personas que asisten al trabajo, pero que no pueden desempeñar sus funciones con efectividad. Un exeditor mío que padece de migraña tenía que dejar la oficina en cuanto sentía que le iba a dar un ataque, pues una vez iniciado el episodio de migraña no podía marcharse a casa hasta que se le pasaba.