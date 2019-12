Ahora, un nuevo estudio sugiere que dicho efecto no se limita a los humanos, sino que las orcas, o ballenas asesinas, también se benefician de tener a las abuelas cerca. El estudio, publicado el 9 de diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que las orcas abuelas ayudan a aumentar las probabilidades de supervivencia de sus nietos ballenatos, sobre todo cuando la comida escasea.