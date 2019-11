LVMH es un grupo de 75 marcas (sí, escuchaste bien, ¡75!) de sectores tan variados como el minorista, moda, relojes, joyería, vinos, licores, belleza y hospitalidad. En este espacio no podemos mencionarlas todas, pero algunas son Dior, Vuitton, Fendi, Celine, Pucci, Marc Jacobs, Hennessy, Dom Pérignon, Bulgari, Tag Heuer, la tienda departamental de París Le Bon Marché, Sephora, el grupo hotelero Cheval Blanc, Moët & Chandon, Fenty, DFS Group, Make Up For Ever y Krug (para mencionar solo unas cuantas).