El primer ministro Boris Johnson declaró que no negociará con el Parlamento hasta que el Partido Laborista opositor acepte una elección general. Este respondió que no aceptará la elección hasta que la Unión Europea decida cuánto durará la extensión para la salida del Reino Unido. Y los mandatarios europeos dijeron que no tomarán esa decisión hasta que las cosas avancen en Londres.