“La Carta del Denunciante reconoce que el Denunciante no fue un testigo directo de la llamada telefónica que tuvo el presidente con el presidente ucraniano el 25 de julio de 2019. No obstante, otra información obtenida durante la revisión preliminar del ICIG respalda la acusación del Denunciante de que, entre otras cosas, durante la llamada el presidente ‘buscó presionar al líder de Ucrania para que tomara medidas que le ayudaran en su intento de reelección en 2020’. Además, aunque la revisión preliminar del ICIG identificó algunos indicios de una parcialidad política discutible por parte del Denunciante en favor de un candidato político rival, esa evidencia no cambia mi determinación de que la denuncia relacionada con el asunto urgente ‘parece creíble’, en particular si se considera la otra información que el ICIG obtuvo durante su revisión preliminar”.