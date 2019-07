Katrina and the Waves eran veteranas de la escena subterránea: la guitarrista Kimberley Rew estaba en la banda de punk psicodélico Soft Boys de Robyn Hitchcock que influyó a muchos otros músicos, y las otras tres integrantes habían recorrido Inglaterra como una banda de versiones de canciones de otros artistas llamada Mama's Cookin'. Sus primeros sencillos no lograron ser exitosos, pero las Waves obtuvieron algo de atención cuando las Bangles hicieron una versión de la canción "Going Down to Liverpool" de su álbum de 1982. Una buena producción y un arreglo con instrumentos de viento de otra canción vieja convirtió a "Walking on Sunshine" en un éxito aplastante. Katrina Leskanich le dijo a The Guardian en 2015: "He sido una gótica malhumorada y repentinamente era 'Chrissie Hynde [vocalista de The Pretenders] con una sonrisa' como vocalista de 'los nuevos Monkees'".