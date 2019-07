"Me duele, pero no me sorprende", comentó Moire Díaz, una mujer trans de 24 años, acerca de los intentos legislativos por complacer a los conservadores religiosos. "Me crie en una escuela católica. Mi abuelo era diácono. Mi maestra de religión me dijo, frente a todos mis compañeros, que tenían que hacerme un exorcismo".