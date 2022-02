Los secretos de Sofía Jirau, la nueva cara de la campaña inclusiva de Victoria Secret

La modelo de 25 años, además es empresaria de su propia marca de moda, Alavett, que significa “I love it”, su frase favorita, y en la que ofrece ropa, accesorios y productos para el hogar

Sofía es modelo y actriz, oriunda de Puerto Rico, su nombre empezó a escucharse cuando en el 2020 se convirtió en una de las pocas modelos con síndrome de down en formar parte de la Semana de la Moda de Nueva York.

“Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad.” , escribió Sofía, y agregó ¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó! Por dentro y por fuera no hay límites, Alavett!”. La modelo de 25 años, además es empresaria de su propia marca de moda, Alavett, que significa “I love it”, su frase favorita, y en la que ofrece ropa, accesorios y productos para el hogar.

Sofía fue parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection, representada por 18 mujeres, reforzando así el compromiso que desde hace un tiempo lleva a cabo en sus campañas Victoria’s Secret celebrando a todas las mujeres.

La Colección Love Cloud será lanzada el 17 de febrero y entre las mujeres que formarán parte de esta campaña se encuentran modelos como Devyn García, Adut Akech, Hailey Bieber, Paloma Elsesser, Sabina Karlsson, entre otras.

Sofia Jirau, la nueva cara de Victoria Secret

Desde el 2020, la firma Victoria Secret cambió a sus “ángeles” por “lo que las mujeres quieren”. John Mehas, director ejecutivo de la firma, dijo que “la compañía aspira a convertirse en una defensora global y líder en términos de empoderamiento femenino” , es por eso que deshicieron casi en su totalidad el clásico elenco de ángeles y en su reemplazo buscaron “mujeres reconocidas por sus logros y no por sus proporciones”.

Ni ángeles ni modelos plus size, el cambio de la marca de lencería quiere reconocer a todas las mujeres. Jirau, también publicó en sus redes que su secreto para lograr sus sueños es la autoestima y compartió un vídeo dándose ‘like’ a sus propias publicaciones con el hashtag #medoylike.

Debutó como modelo a los 23 años, desde ese momento ha trabajado para reconocidos diseñadores y fotógrafos de moda. Después de desfilar en la semana de la moda de Puerto Rico llegó su debut en la pasarela neoyorquina, una de las más destacadas del mundo de la moda.

Afortunadamente, el mundo de la moda es cada vez más inclusivo y con más frecuencia se pueden ver mujeres que salen de los estereotipos impuestos por el mercado.

También es el caso de Marián Ávila, que en septiembre de 2018 fue la primera modelo española con Síndrome de Down que, además de desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York, fue quien inauguró la pasarela. “Yo puedo y yo puedo, porque es mi lema… Todos podemos, con trabajo y con esfuerzo” , dice repetirse constantemente la modelo y actriz quien suele formar parte de los eventos más importantes del calendario de la industria.

Marián, de 21 años por aquel entonces, voló desde España para unirse a un grupo de 60 chicas que hicieron gala de la inclusión. Junto a la modelo y actriz en condición de discapacidad, Tae Mckenzie, ambas llegaron a la NYFW impulsadas por la diseñadora Talisha White.

Marián Ávila fue la primera modelo española con Síndrome de Down en desfilar en NYFW

La presencia de la joven modelo con Síndrome de Down tuvo que ver con la consigna de Talisha White: “Quería mostrar que no solo hay un tipo de chica hermosa. En mis desfiles me gusta mostrar todo tipo de mujeres, desde modelos más convencionales hasta otras que necesitan sillas de ruedas o tienen Síndrome de Down. Ellas son mis chicas” .

