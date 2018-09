Las luces, el maquillaje, la increíble ropa de diseñador y el glamour, la sedujeron desde pequeña, pero sabía que necesitaba de mucha tenacidad y disciplina para lograrlo. Para muchos la suerte no existe, y esto Ávila lo tiene muy claro. Si bien toda su vida lo anheló, no creyó que su deseo se cumpliría mágicamente como en un cuento infantil, sino que detrás de su objetivo existió una vida de mucho esfuerzo, trabajo, dedicación y constancia. "Quería mostrarle al mundo que no hay barreras", aseguró la joven a la agencia de noticias Associated Press.