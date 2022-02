Entre copas y pinceles: 10 restaurantes del mundo con colecciones de arte únicas

10 restaurantes con colecciones de arte de otro nivel, según la revista cultural británica Time Out

Cuando se manipula con cuidado y se emplata con amor, la comida puede elevarse a una forma de arte. Pero cualquier buen restaurador le dirá que no se trata solo de lo que hay en el menú. Los mejores restaurantes del mundo van más allá para tener en cuenta hasta el último detalle de la experiencia gastronómica. ¿Muebles bonitos pero cómodos? Check. ¿Cerámica y cubertería geniales? Check. ¿La lista de reproducción perfecta? Check. ¿Arte asombroso? Una ventaja adicional.

Si bien la mayoría de los propietarios de restaurantes dirán que el arte en sus paredes no es una ocurrencia tardía, algunos restaurantes llevan la curación al siguiente nivel con obras maestras dignas de un museo. Estos restaurantes también funcionan como galerías de arte, con tanto para mirar en las paredes como para saborear en el menú.

Solo por esta vez, está bien saltarse el museo y reservar en uno de estos restaurantes, donde encontrará obras de Yayoi Kasuma, Picasso, Miró y Takashi Murakami.

1-Osteria Francescana en Módena

Además de ser uno de los mejores y más reconocidos chefs del mundo, Massimo Bottura es un adicto al arte (Osteria Francescana)

Además de ser uno de los mejores y más reconocidos chefs del mundo, Massimo Bottura es un adicto al arte. No sorprende entonces que Osteria Francescana, su restaurante de Módena, galardonado con tres estrellas Michelin, alberga algunas de sus obras favoritas. Quizás la más notable (e incomprendida) es la escultura Trash de Gavin Turk , un molde de bronce pintado maravillosamente realista de una bolsa de basura muy llena. En otras partes del restaurante, los huéspedes encontrarán obras contemporáneas de artistas como Maurizio Cattelan, Damien Hirst y Takashi Murakami.

2-Red Rooster Overtown en Miami

Comisariada por Derek Fleming y David Simkins, la colección del restaurante exhibe obras que inician conversaciones y que encarnan “la excelencia en la experiencia afroamericana” (Red Rooster Overtown)

El primer restaurante en Miami del chef Marcus Samuelsson es un festín para los sentidos: el menú está repleto de comida reconfortante sureña, la lista de reproducción siempre suena y hay arte dondequiera que mires. Comisariada por Derek Fleming y David Simkins, la colección del restaurante exhibe obras que inician conversaciones y que encarnan “la excelencia en la experiencia afroamericana”. Mientras espera que llegue su comida, explore la habitación para encontrar piezas de personajes como Kara Walker, Derrick Adams, Elizabeth Catlett y Rashid Johnson.

3-Piqniq en Hong Kong

La joya de la corona del restaurante es una calabaza roja con lunares del renombrado artista Yayoi Kasuma (Trip Advisor)

Este encantador restaurante en la azotea es uno de los mejores lugares para pasar el rato al aire libre en todo Hong Kong. Sentado en el último piso del edificio comercial H Queen’s, Piqniq está adornado con pufs, luces y obras de arte vibrantes que solo enfatizan las vistas panorámicas del área circundante. La joya de la corona del restaurante es una calabaza roja con lunares del renombrado artista Yayoi Kasuma. Agregando a la extravagancia está el papel pintado a mano de Lala Curio, que invita a los huéspedes a la terraza con árboles nubosos, pájaros y flores.

4-La Colombe d’Or en Saint-Paul-de-Vence, Francia

Después de abrir sus puertas en 1931, La Colombe d’Or se convirtió en un refugio para los artistas que se sintieron atraídos por la zona durante las dos guerras mundiales (Condé Nast Traveler)

Si las paredes hablaran, tendrían mucho que decir sobre esta extraordinaria posada y restaurante en la Riviera francesa. Después de abrir sus puertas en 1931, La Colombe d’Or se convirtió en un refugio para los artistas que se sintieron atraídos por la zona durante las dos guerras mundiales. A lo largo de los años, la lista de clientes habituales creció para incluir a personas como Matisse, Picasso y Miró, todos los cuales dejaron arte en las paredes aquí. La colección solo ha crecido desde entonces, y vale la pena aventurarse afuera para ver el mosaico de Fernand Léger, así como un móvil de Alexander Calder que hace guardia sobre la piscina.

5-Le Gavroche en Londres

Inaugurado en 1967 por Michel y Albert Roux, Le Gavroche ofrece comida clásica francesa, aunque algunos platos son más modernos (Le Gavroche)

Este coloso de restaurante ofrece excelentes comidas de la vieja escuela sin disculpas con dos estrellas Michelin para igualar. El arte en las paredes es igualmente impresionante y solo se ha vuelto más robusto gracias al buen gusto del actual chef y gerente Michel Roux Jr. Mientras recorres el menú de degustación de ocho platos, deja que tus ojos deambulen por la sala en busca de obras de Picasso, Miró y Dalí. También hay una serie de piezas originales que susurran historias sobre la historia de esta institución londinense.

6-Casa Lever en Nueva York

Hasta hace poco, este elegante restaurante italiano en Midtown albergaba 32 de los icónicos retratos serigrafiados de Warhol (Casa Lever)

Hasta hace poco, este elegante restaurante italiano en Midtown albergaba 32 de los icónicos retratos serigrafiados de Warhol, incluidos rostros reconocibles como Judy Garland, Aretha Franklin y Alfred Hitchcock. La colección actual, que debutó en 2019, tampoco es nada de lo que burlarse. Los Warhol han sido reemplazados por obras del artista británico Damien Hirst. En el comedor privado, puedes ver Since the Majority of Me Rejects the Majority of You, una brillante obra maestra llena de mariposas. Luego está Denatonium Benzoate, un hipnotizador lienzo blanco cubierto de coloridos lunares.

7-Kronenhalle en Zúrich

En los años 40, los propietarios de Kronenhalle se hicieron amigos de artistas como Picasso, Matisse y Miró: coleccionaban su trabajo con el dinero que tenían y aceptando gentilmente algún obsequio ocasional de sus nuevos amigos ("Pays de Rêve: The Art of the Kronenhalle Zürich")

Hay un montón de atracciones fuera de este mundo para marcar en Suiza, desde las pintorescas Cataratas del Rin hasta el Matterhorn. Pero si quiere probar el arte y la cultura, evite los museos y haga una reserva en Kronenhalle, una institución de Zúrich que sirve comidas calientes a invitados destacados desde 1924. En los años 40, los propietarios se hicieron amigos de artistas como Picasso, Matisse y Miró: coleccionaban su trabajo con el dinero que tenían y aceptando gentilmente algún obsequio ocasional de sus nuevos amigos. Después del postre, pídale a su mesero que le señale obras de Marc Chagall, Georges Braque y Robert Rauschenberg.

8-Atlas en Atlanta

El destino gastronómico digno de derrochar dentro del St. Regis Atlanta también funciona como un museo de arte venerable gracias a su galería en constante cambio de arte moderno del siglo XX (Open Table)

Atlas no es el restaurante de un hotel promedio: el destino gastronómico digno de derrochar dentro del St. Regis Atlanta también funciona como un museo de arte venerable gracias a su galería en constante cambio de arte moderno del siglo XX que ha incluido piezas como el Study for Portrait de Francis Bacon y La Famille de Picasso. Actualmente se exhibe un tesoro oculto de 39 obras del pintor y grabador japonés-francés Léonard Tsuguharu Foujita, conocido por sus retratos de mujeres y gatos. Después de la cena, considere tomar una copa en el restaurante hermano The Garden Room, donde un mosaico inspirado en Klimt es un colorido punto focal.

9-Sketch Gallery en Londres

El restaurante decididamente rosado y maravillosamente caprichoso es el sueño de cualquier amante del arte (Condé Nast Traveler)

Incluso si no ha tenido la oportunidad de cenar en este icónico restaurante de Londres, es muy probable que lo haya visto en su cuenta de Instagram. El restaurante decididamente rosado y maravillosamente caprichoso es el sueño de cualquier amante del arte, gracias en parte a las 91 coloridas obras del galardonado artista David Shrigley. Los estampados gráficos irónicos van desde un retrato de un gato hasta un boletín de noticias que proclama “Mujer derrama café”. También encontrará el trabajo de Shrigley sobre la mesa: el artista ha diseñado un puñado de piezas de cerámica que están adornadas con palabras como “No está bien” y “Suciedad”.

10-Audrey en Nashville

La comida del restaurante Audrey está inspirada en el arte de las paredes (Audrey)

El nuevo restaurante de Nashville del chef Sean Brock es una carta de amor a su herencia de los Apalaches y un telón de fondo para su colección de arte personal. El interior asombrosamente hermoso se siente como un museo cálido y acogedor, y se alienta a los visitantes a descubrir lo que se exhibe, desde los etéreos abstractos de Mary Mooney y una amplia variedad de arte popular hasta la propia fotografía de Brock. El chef explica que la comida del restaurante está inspirada en el arte de las paredes. De la misma manera que los artistas dan nueva vida a los textiles y materiales, Brock combina ingredientes ordinarios para crear algo completamente nuevo y lujoso.

