Dónde encontrar el color Pantone del año 2022 en todo el mundo

Nueve destinos púrpuras elegidos por la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler

Para conmemorar el 2021, Pantone eligió dos casi opuestos para capturar el estado de ánimo del mundo en color: “Illuminating Yellow” y “Ultimate Grey”, para ofrecer optimismo y firmeza en tiempos inciertos. Ahora, la compañía está adoptando un enfoque mucho menos sombrío con el “Pantone Color of the Year 2022″, llamado “Very Peri,” un azul bígaro destinado a inspirar confianza y curiosidad en el próximo año. (Si el púrpura le suena familiar, sepa que el tono no está muy lejos de Ultra Violet, un dramático tono púrpura que protagonizó el Color del año 2018, que celebró la no conformidad de íconos como Prince y Jimi Hendrix).

Para encontrar este color en todo el mundo, basta con observar el mundo natural, donde los lupinos islandeses, la lavanda francesa y las jacarandas sudafricanas se destacan por sus tonalidades brillantes púrpuras entre los paisajes. Pero no son solo las flores las que muestran el tono: las fachadas del suroeste, las dunas de arena y más dan vida a este color.

Los elegidos por la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler

Península de Snaefellsnes, Islandia

Snæfellsnes es una península que ​está situada al oeste de Borgarfjörður, en el oeste de Islandia

Si bien no son nativos de Islandia, los lupinos crecen en todo el país cada verano, creando campos de bígaro alrededor de algunos de los sitios más emblemáticos de la isla, como la cascada Skógafoss. Sin embargo, uno de los mejores lugares para verlos es la iglesia Ingjaldshóll (en la foto) en el extremo occidental de Islandia, a unas tres horas en coche desde Reikiavik.

Wanaka, Nueva Zelanda

Una de las atracciones más famosas y fotografiadas de la ciudad es el árbol Wanaka, un sauce sumergido en el extremo norte del lago Wānaka, que se destaca contra el horizonte montañoso cuando se pone el sol

Para igualar los tonos de esta foto en la vida real, tendrás que tener suerte de tu lado en forma de una perfecta puesta de sol violeta en Wanaka, un centro de esquí y aventuras al aire libre en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Una de las atracciones más famosas y fotografiadas de la ciudad es el árbol Wanaka, un sauce sumergido en el extremo norte del lago Wānaka, que se destaca contra el horizonte montañoso cuando se pone el sol.

Tucson, Arizona

Si bien hay muchas razones nuevas para visitar la ciudad del suroeste, es el vecindario más antiguo de Tucson el que captura la esencia del color Pantone del año 2022

Como la primera ciudad en obtener una designación de la UNESCO por su gastronomía, Tucson se abrió camino fácilmente en la Hot List de Conde Nast este año. Pero si bien hay muchas razones nuevas para visitar la ciudad del suroeste, es el vecindario más antiguo de Tucson el que captura la esencia del color Pantone del año 2022. Lleno de casas de adobe multicolor del siglo XIX y puertas intrincadas, el área está salpicada de paredes de bígaro. Siga el Sendero Turquesa de la ciudad, marcado por una franja de pintura turquesa en la acera, para visitar Barrio Viejo y otros lugares históricos de Tucson, como la Catedral de San Agustín y el Santuario Tiradito.

Johannesburgo, Sudáfrica

Podemos encontrar árboles de jacarandá en flor en todo el mundo, desde Australia y el sur de California hasta España

Podemos encontrar árboles de jacarandá en flor en todo el mundo, desde Australia y el sur de California hasta España. Pero entre las más hermosas se encuentran las jacarandas de Sudáfrica, que florecen cada otoño entre septiembre y noviembre. Los árboles de bígaro esparcen pétalos fragantes en las calles de Johannesburgo y la capital del país, Pretoria.

Chipre

El tono se puede encontrar en toda la isla mediterránea en forma de flores de romulea

Si bien este rincón color bígaro en particular se encuentra dentro de la casa privada del diseñador Nick Etherington-Smith, el tono se puede encontrar en toda la isla mediterránea en forma de flores de romulea, que florecen a principios de primavera, y el cardo, también conocido como cardo de alcachofa, que se abre en una flor espinosa parecida a una anémona de mar a fines de la primavera.

Gordes, Francia

Gordes es un municipio francés, situado en el departamento de Vaucluse y la región Provenza-Alpes-Costa Azul

No debería sorprender que la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, con sus campos de lavanda, figurara en esta lista de lugares donde encontrar el color del año de Pantone. La fragante planta alcanza su punto máximo de floración entre mediados de junio y finales de julio de cada año. En la foto, la cima de una colina con vistas a la ciudad de Gordes, que alberga uno de los hoteles favoritos de nuestros lectores en Francia: Airelles Gordes, La Bastide.

Londres

La casa privada, que una vez fue la residencia del músico Frank Bridge, tiene una pintoresca puerta rosa pálido que complementa la enredadera en flor

Esta casa a pocos pasos de la parada de metro de Notting Hill es una de las favoritas de los fotógrafos e Instagrammers que la visitan en abril, cuando la gran glicina que cubre el exterior y los arcos sobre la puerta comienza a florecer. La casa privada, que una vez fue la residencia del músico Frank Bridge, tiene una pintoresca puerta rosa pálido que complementa la enredadera en flor. Sin embargo, no es el único lugar para ver glicinas en Londres. Kynance Mews, a unos 20 minutos a pie hacia el sur desde la puerta rosa, Peckham Rye Park o Cheyne Walk de Chelsea a lo largo del Támesis, son excelentes alternativas.

Parque Nacional Great Sand Dunes, Colorado

Cada primavera y verano, los campos de penstemons azul-violeta y los lirios silvestres florecen en los prados subalpinos del parque

Cuando el anochecer llega justo a la derecha, las dunas de arena en el Parque Nacional Great Sand Dunes se vuelven un caleidoscopio de colores, incluido un tono bígaro, si tenemos suerte. Por lo general, el naranja tradicional, las dunas de arena suelen tener más de 200 metros de altura, pero no son lo único que se puede ver en el extraordinario parque. Cada primavera y verano, los campos de penstemons azul-violeta y los lirios silvestres florecen en los prados subalpinos del parque, mientras que, en invierno, la nieve cubre las dunas y los pumas, las pikas americanas y las liebres con raquetas de nieve se divierten.

Cañón del antílope, arizona

En el lado opuesto de Arizona a Tucson (a seis horas en auto) se encuentra Antelope Canyon

En el lado opuesto de Arizona a Tucson (a seis horas en auto) se encuentra Antelope Canyon. Vale la pena visitar el cañón de la ranura, formado durante cientos de años por el agua que fluye sobre la piedra arenisca de tonos cálidos. Allí, el color del año de Pantone contrasta con los naranjas y rojos naturales de la piedra.

Fotos: Getty Images

SEGUIR LEYENDO: