Lo nuevo del diseñador Mariano Toledo: una colección liviana inspirada en las grandes ciudades

Mariano Toledo hace lo que quiere. Su nombre empezó a sonar en la industria hace 30 años, cuando fue distinguido con el Primer Premio en Diseño de Indumentaria en la Bienal de Arte Joven. A partir de ahí logró todo lo que quiso, o así parece.

Lideró su propia marca y llevó sus colecciones de alta costura alrededor del mundo. Hace una década dijo basta, y se instaló en Chile para emprender la dirección creativa de una marca de retail. Desde 2017, va y viene a Buenos Aires donde lleva adelante la dirección creativa de la colección New Generation para la tradicional marca argentina Perramus .

¿Cómo fue ese camino de las pasarelas europeas al liderazgo de equipos de diseñadores para grandes marcas? Un camino propio, bajo el sello de Mariano Toledo.

Toledo se formó como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires y volcó esa mirada en perspectiva al mundo de la moda. Llegó a tener cuatro tiendas en Buenos Aires y a exportar a Europa parte de su producción bajo su marca Mariano Toledo. Con sus colecciones de alta costura participó de las Semana de la Moda de Roma, Londres y Madrid . En Roma se incorporó como parte del team de diseño de la casa Gattinoni.

Reconocido por sus creaciones de vanguardia y sus colecciones provocadoras, su nombre traspasó las barreras de la indumentaria gracias a la televisión: “Diseñadores, hagan moda” , fue la frase que popularizó durante dos temporadas como mentor en la versión latinoamericana del famoso reality de moda Project Runway.

Mariano Toledo es desde 2017 el director creativo de la línea New Generation de la marca argentina Perramus (foto: gentileza Perramus)

Pero un día dijo basta, en 2011 cerró sus negocios en Buenos Aires y se reinventó. Se apartó de su marca propia, y empezó un camino de liderazgo de equipos, coordinando diseñadores. En esa época, se instaló en Chile para trabajar en el Grupo Colgram como director creativo de la marca “Dimensión Azul”.

“En el año 2011 tuve una propuesta de un holding multinacional chileno; que me requería como director creativo de una de sus numerosas marcas. Sin dudarlo acepté. Mi carrera como diseñador y sobre todo mi mirada del diseño, cambiaron radicalmente. Aprendí a diseñar colecciones desde la óptica y la lógica del retail . Durante seis años desarrollé 4 colecciones anuales, trabajando junto a proveedores de China, India, Europa, Brasil, México. Fueron años muy exigidos y a la vez muy transformadores, en mi “ser diseñador” y en mi persona ”, describe Mariano Toledo a Infobae.

En sus 30 años de trayectoria Toledo fue tres veces distinguido con las Tijeras de Plata por la Cámara Argentina de la Moda y recibió el premio Konex al diseño de indumentaria.

"En lNew Generation me permito ciertas licencias estéticas, que le dan a la marca una dosis justa de vanguardia, innovación y lujo, al mismo tiempo”, detalló Toledo a Infobae (foto: gentileza Perramus)

Lejos de la nostalgia por su marca de autor y los locales bajo su nombre Mariano Toledo en Buenos Aires, su espíritu creador se transformó: “ Aprendí a ser un diseñador al servicio de una compañía y poder liderar equipos de diseñadores con una meta común , el éxito comercial e identitario de las marcas para las que trabajo”.

Años después, en 2017 volvió a Buenos Aires para lanzar la línea New Generation en Perramus, la tradicional casa de moda argentina que el año próximo cumplirá 100 años. La marca es, desde 1922, un clásico nacional en impermeables, pilotos y trenchs.

La línea New Generation de Mariano Toledo, propone estampas de peonías en gran escala, transferidas en técnica digital sobre abrigos livianos en colores blanco y gris, remeras over size y pañuelos (foto: gentileza Perramus)

La amalgama entre una marca instalada y tradicional y un creador de vanguardia nacieron como iniciativa propia de Toledo: “Como la mayoría de las experiencias en mi vida, me constituí en oferta y me presenté en Perramus con una mirada nueva y mi entusiasmo por ser parte de esta marca. Mi intención fue integrar toda mi experiencia internacional y mi ADN argentino a Perramus, la marca con más historia y legado de nuestro país”.

“New Generation nace como la expresión de generar productos premium y orientados al público más joven y contemporáneo . En New Generation me permito ciertas licencias estéticas y de product pricing, que le dan a la marca una dosis justa de vanguardia, innovación y lujo, al mismo tiempo”, detalla el diseñador a Infobae.

Para la temporada 21/22, la línea a cargo de Mariano Toledo, propone estampas de peonías en gran escala, transferidas en técnica digital sobre abrigos livianos en colores blanco y gris, remeras over size y pañuelos.

Además de la línea New Generation de Mariano Toledo, Perramus presentó su colección "Rooftop Holidays” de la temporada Primavera Verano 21/22

EL concepto de New Generation apunta justamente a las nuevas generaciones, que tienen una nueva visión y otra manera de sentir la tradición la marca Perramus. Interpelan al público que sigue las tendencias pero que, a la vez, reconoce y elige la calidad. Con una imagen renovada, pura y sofisticada, sus principales influencias son el streetwear y la vida en las grandes ciudades

“Trabajar para otra marca siempre es un desafío; por un lado te contratan para que imprimas tu sello personal, y por el otro lado, la identidad de la marca no debe ser atropellada ni controvertida por esto. Ese es el gran desafío; diseñar productos con el sello Toledo y pensados para el contexto y cultura Perramus; y aquí se da el mágico match”, concluyó el diseñador.

