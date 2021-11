Así es la novedosa técnica de coloración del cabello que es furor en las redes sociales

Inspirada en el brillo natural y la luz dorada del verano, la “ring-lighting” es la última técnica de coloración del cabello para agregar profundidad y dimensión a los mechones de cada cliente

Los fotógrafos se emocionan mucho con la hora dorada, porque es la hora precisa del día en la que la luz cae perfectamente sobre el cabello y la piel para calentarlo con un brillo dorado y hacer que todo luzca aún más hermoso. Lo mismo ocurre con las luces de anillo que están diseñadas para imitar este fenómeno: hacer rebotar la luz a través de nuestros ojos y alrededor de la línea del cabello. ¿El resultado? Un efecto de halo que hace que nuestros ojos y nuestro cabello brillen celestialmente.

Lo único malo de esta golden hour es que su efecto se limita al momento del del día en el que se produce el ocaso. Pero, ¿y si hubiera alguna técnica que pudiera replicar su efecto? Inspirada en el brillo natural y la luz dorada del verano, la “ring-lighting” es la última técnica de coloración del cabello para agregar profundidad y dimensión a los mechones de cada cliente, al tiempo que agrega un brillo y una calidez magníficos durante los meses de invierno.

Así se llama exactamente el método de coloración que intenta replicar el efecto del sol sobre el cabello durante el atardecer. Es una técnica que trata de aclarar los mechones que caen alrededor del rostro para recrear ese anillo de luz de forma estudiada para conseguir que los rasgos resalten. Por esto, la técnica tiene que ser aplicada por un profesional que previamente analice de manera individual los rasgos de aquel que vaya a someterse a la técnica.

Además de adaptar la técnica a las facciones, también se puede modificar la intensidad del brillo jugando con las tonalidades de las mechas que se van a aclarar. Se puede optar por un rubio más luminoso en las secciones frontales e inferiores de la melena, que son las que quedan más a la vista cuando se nos mira de frente. Pero si lo que se busca es un resultado más sutil, se pueden escoger tonos más suaves como los cobres y caramelos. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la base natural del cabello, para que los mechones iluminados se integren a la perfección.

Concretamente, las zonas que es aclaran son aquellas en las que incide naturalmente la luz del sol: línea del cabello alrededor del rostro, a los lados y en la nuca . De esta forma se proyecta brillo sobre la tez, incluso cuando el cabello está recogido.

T odo son ventajas con esta coloración, pues dicen los expertos que ese halo de luz permanente no solo se aprecia en persona, sino que también es identificable a través de las pantallas . Este punto se empieza a tener en cuenta cada vez más por parte de los clientes de los salones de belleza, ya que desde el confinamiento, las videollamadas, tanto a nivel profesional como personal están mucho más integradas en el día a día.

Esta técnica puede dar el máximo impacto sin una cita prolongada

Por último, pero no menos importante, el ring-lighting se adapta a los ritmos de vida actuales, donde, a veces, reservar una tarde entera para acudir a la peluquería resulta imposible. Y es que al no partir de la raíz del cabello, esta técnica puede aguantar varios meses sin ser retocada y la puesta a punto se puede realizar de manera flexible adaptándose a la agenda de cada persona. Además, según los expertos, se trata de una coloración de aplicación rápida por lo que no es necesario pasar horas y horas en el salón de belleza.

En cuanto al mantenimiento, los especialistas aseguran que siempre es importante mantener el color en casa , esto se puede hacer usando mascarillas y champús para el cuidado del color habituales. También recomiendan aplicar aceite para el cabello a lo largo del día cada vez que necesite humedad, especialmente ahora que nos dirigimos a los meses más calurosos.

