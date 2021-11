“Moda GREAT para la Acción Climática”: las grandes firmas de lujo exhiben prácticas sostenibles en la COP26

Estas marcas están tejiendo su mensaje de acción climática en sus productos para fomentar un cambio de comportamiento en los consumidores (Getty Images)

Las principales marcas británicas Burberry, Mulberry y Stella McCartney se unieron con el Consejo Británico de la Moda y la campaña GREAT del Reino Unido en la cumbre sobre cambio climático COP26 para mostrar el compromiso del Reino Unido con la acción climática a través de la innovación de la moda.

Con estimaciones que sugieren que las industrias de la ropa y el calzado son responsables del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, las firmas de moda lideran el camino en la innovación para abordar el desafío climático de la industria.

“La campaña GREAT Fashion for Climate Action (Moda GREAT para la Acción Climática) muestra lo mejor de la creatividad y el ingenio del Reino Unido en todo el mundo . Desde ropa infinitamente reciclable hasta empresas neutrales en carbono, es brillante ver a estas marcas de moda británicas innovar y liderar la industria hacia un futuro más verde. Sé que muchas más empresas trabajarán duro para hacer que la moda sea más sostenible en los próximos años y elogio la determinación de la industria de desempeñar su papel en esto ”, aseveró el primer ministro Boris Johnson.

Durante el evento, varios diseñadores demostraron su compromiso para abordar el cambio climático a través de sus colecciones. Estas marcas están tejiendo su mensaje de acción climática en sus productos para fomentar un cambio de comportamiento en los consumidores.

Burberry acelerará la reducción de emisiones a lo largo de su cadena de suministro extendida (alcance 3) en un 46% para 2030 y se convertirá en cero neto para 2040, 10 años antes de la ruta hacia el 1,5 °C establecida en el Acuerdo de París (Getty Images)

La casa británica de moda de lujo, Burberry, se ha comprometido a convertirse en Climate Positive para 2040, lo que significa que irá más allá de lograr emisiones netas cero de carbono para crear un beneficio ambiental al eliminar el dióxido de carbono adicional de la atmósfera. Para lograrlo, acelerará la reducción de emisiones a lo largo de su cadena de suministro extendida (alcance 3) en un 46% para 2030 y se convertirá en cero neto para 2040, 10 años antes de la ruta hacia el 1,5 °C establecida en el Acuerdo de París.

Por su parte, Mother of Pearl lanzó su primera línea totalmente sostenible, “No Frills”, en 2018. Las fibras naturales como el algodón orgánico, la lana y Tencel conforman la gran mayoría de sus colecciones y desde entonces ha infiltrado todos sus aprendizajes en toda la marca alrededor del mundo.

Mientras que Mulberry ha hecho que todas sus operaciones en el Reino Unido sean neutras en carbono, Phoebe English ha desarrollado métodos de moda menos extractivos utilizando solo recursos no vírgenes, reduciendo las millas de fibra, fabricando en Londres. Y Priya Ahluwalia transforma materiales reciclados como material muerto y ropa vintage en trabajo reciclado.

La icónica Stella McCartney, pionera de la moda sostenible y una de las primeras en adoptar una declaración de pérdidas y ganancias medioambientales, está trabajando con una empresa estadounidense para desarrollar un nuevo material a base de plantas, Mylo, un “descuero” que se cultiva a partir del micelio, la parte vegetativa de un hongo.

El escaparate de la Galería de Arte y Museo Kelvingrove contará con liderazgo intelectual y destacará las innovaciones que impulsan hacia una economía circular en la moda en el Reino Unido (Getty Images)

Presidido por la directora ejecutiva del Consejo Británico de la Moda, Caroline Rush, el escaparate de la Galería de Arte y Museo Kelvingrove contará con liderazgo intelectual y destacará las innovaciones que impulsan hacia una economía circular en la moda en el Reino Unido.

“Nos complace poder mostrar nuestro trabajo y métodos como parte de la conferencia COP26. El sector de la moda tiene una gran oportunidad de contribuir a sistemas menos extractivos más saludables. Es imperativo que como industria estemos unificados en nuestras acciones para hacer que estos enfoques sean una práctica generalizada en todo el sector internacional. Este es el momento”, manifestó la diseñadora de moda Phoebe English.

En la misma línea, Amy Powney, directora creativa de Mother of Pearl, aseveró: “La sostenibilidad ha sido una de mis pasiones durante toda mi vida y he hecho mi misión reducir el impacto de Mother of Pearl en el planeta. Sin embargo, ya no se trata de una sola marca, la industria de la moda requiere un reinicio completo del sistema y un cambio en el comportamiento del consumidor”.

GREAT opera en 145 países y une los esfuerzos de 22 departamentos gubernamentales y organismos independientes, que trabajan con más de 750 socios británicos en todo el mundo cada año (Getty Images)

“Necesitamos volver a valorar la ropa como piezas bellamente elaboradas -continuó Powney-, no como objetos desechables. El sistema necesita ralentizarse, tenemos que invertir en marcas con los valores correctos y considerar sistemas de circuito cerrado que nos animen a alquilar, reparar, reciclar y revender, reemplazando las compras impulsivas y la metodología de moda rápida”.

En 2019, la industria de la moda británica contribuyó directamente con 35.000 millones de libras esterlinas al PBI del Reino Unido (lo que representa un aumento del 9,38% con respecto a 2018). La moda sigue siendo uno de los principales empleadores del Reino Unido con 890.000 puestos de trabajo respaldados en toda la industria, pero se ha visto muy afectada por el COVID-19.

Sin embargo, la industria de la moda produjo alrededor de 2.100 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2018, lo que equivale al 4% del total mundial. Esto es equivalente a las emisiones anuales combinadas de GEI de Francia, Alemania y el Reino Unido.

