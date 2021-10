La mamografía no duele, pero el cáncer de mama sí

Con casi 20.000 casos por año, el cáncer de mama sigue siendo el tumor maligno más frecuente y segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en la Argentina (Getty)

Dos datos significativos se han sumado en los últimos años para arribar a una realidad preocupante en cuanto a una de las peores enfermedades para las mujeres. El primer dato es una estadística anual en la Argentina pre pandemia por COVID-19: con casi 20.000 casos por año, el cáncer de mama sigue siendo el tumor maligno más frecuente y segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en la Argentina.

El segundo dato de alerta es que el año pasado y el corriente, debido a la pandemia por coronavirus, l os controles de rutina y la detección temprana disminuyeron drásticamente, a razón de un 65% menos de consultas médicas .

Octubre es el mes de concientización sobre el Cáncer de Mama, con el objetivo de promover, estimular y difundir información acerca de la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, cada vez cobra más importancia la prevención ya que detectado a tiempo, en la mayoría de los casos tiene chances de curación mayores al 90%.

Los especialistas remarcan importancia del control mamario, que puede comenzar en casa (Getty)

La importancia del chequeo mamario

Los especialistas remarcan importancia del control mamario, que puede comenzar en casa, con el autoexamen mamario, el cual s e sugiere realizar una vez por mes, y tiene como objetivo que la mujer conozca su mama y pueda identificar la presencia de algún cambio.

“Es una herramienta sencilla y práctica para detectar algún problema, como evidenciar un nódulo nuevo en la mama, observar una retracción o hundimiento de la piel de la mama o del pezón, notar enrojecimiento o aumento del grosor de la piel de la mama, entre otros. No obstante, aquellas pacientes que este tipo de actividad le resulte compleja de realizar, se les recomienda directamente que acudan al control con su médico especialista. Por tanto, todas las mujeres, se hagan o no el auto examen mamario deben realizar un control con el especialista una vez por año”, remarcó a Infobae el doctor Brian Morris (MN 129111) médico Cirujano miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y especialista en Mastología.

Y completó: “Es fundamental conocer detalles de la paciente a través de un interrogatorio exhaustivo que realizará el profesional, y la realización de un examen físico completo de mamas y axilas y la ayuda de los estudios por imágenes, en general con la utilización de la mamografía y el complemento de la ecografía. Esta última es de gran utilidad en pacientes menores de 40 años. En grupos seleccionados, luego de evaluar la historia personal y familiar, y en caso de detectar que la paciente pueda tener un riesgo más elevado se recomienda un control más cercano (cada 6 meses) y el agregado de la resonancia mamaria como estudio por imágenes, además de la posibilidad de analizar su riesgo a través de una consulta con un genetista”.

La ayuda de los estudios por imágenes, en general con la utilización de la mamografía y el complemento de la ecografía, son clave para la prevención del cáncer mamario (Getty Images)

Según los especialistas, la mamografía permite ver lo que aún no se palpa y detectar el cáncer de mama en una fase asintomática. Se recomienda realizarla a partir de los 40 años (o antes, según los antecedentes familiares e indicación médica) ya que las posibilidades de tener la enfermedad aumentan con la edad.

Cuando el autoexamen no alcanza

“El autoexamen permite detectar cambios en las mamas tales como: bultos, retracciones, asimetrías, cambios en la piel de la mama y el pezón, enrojecimiento, aumento de tamaño de ganglios axilares y secreción por pezón entre otros”, expresó la doctora Luciana D`Angelo (M.N 144014), cirujana general, especialista en mastología de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC). “ Cuando un nódulo es palpable suele tener más de 1 cm. Sin embargo, el autoexamen es una herramienta útil especialmente si se la complementa con la mamografía para detección de carcinomas mamarios. El conocer nuestras mamas, va a permitir detectar cualquier mínima alteración y realizar la consulta precozmente ”.

Es un error que las mujeres valoren al autoexamen por encima de la mamografía como método de detección temprana (Foto: Cortesía UNAM)

La doctora Karina Pesce (MN 102.181) de la Sociedad Argentina de Mastología compartió sus reflexiones sobre la importancia de concientizar sobre el cáncer mamario: “El autoexamen mamario está tan arraigado en las mujeres como el método más importante, en gran parte por los mensajes de comunicación que durante años se les transmitió, como “el cuidado de tus mamas está en tus manos”. Esta comunicación tan fuerte llevó a que las mujeres valoren al autoexamen por encima de la mamografía como método de detección temprana”. Y agregó, “ se deberá trabajar en posicionar a la mamografía como principal método de detección oportuna del cáncer de mama”.

La mamografía permite detectar, además de lesiones benignas, el cáncer de mama cuando este aún no se palpa (puede manifestarse como un nódulo, microcalcificaciones, asimetrías). Por eso, se recomienda realizarla de forma anual a partir de los 40 años, ya que las probabilidades de tener la enfermedad aumentan con la edad. En aquellas pacientes con antecedentes familiares de primer grado, podría adelantarse. Conocer las propias mamas permite identificar alteraciones y consultar precozmente. Por lo tanto, el autoexamen es una herramienta útil: pero no alcanza. No debe reemplazar el estudio que realiza el especialista ni la mamografía para la detección de carcinomas mamarios.

En el marco del mes del cáncer de mama, LALCEC junto a las principales marcas de ropa interior femenina argentinas realizan una acción de concientización. Colocan stickers en los corpiños, donde se ubican los pechos, con las siguientes frases: “A partir de los 40, hacete una mamografía anual” y “el autoexamen no alcanza”. “El primer paso para reducir la mortalidad de cáncer de mama es la educación. Si todas las mujeres saben que a partir de los 40 años deben realizarse una mamografía por año, las posibilidades de curarse si padecen un cáncer de mama superan el 90% cuando lo detectan a tiempo. Con esta campaña queremos reivindicar la importancia de la educación y que nuestro mensaje llegue a todas”, dice María Cristina Espil, presidenta de LALCEC.

Las campañas sobre cáncer de mama buscan concientizar en la prevención precoz de la enfermedad con los exámenes periódicos (EFE/Nathalia Aguilar)

El Cáncer de Mama afecta a 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida y 4 de cada 10 argentinas en edad de riesgo no se realizan la mamografía anualmente , según datos de la Encuesta de Opinión Pública sobre Cáncer de Mama 2021 de Fundación Avon. El proceso de sondeo se llevó adelante durante los meses de julio y agosto de 2021 en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Se entrevistó a 7.000 mujeres mayores de 16 años.

La misma encuesta evidenció que sólo 3 de cada 10 mujeres reconocen a la mamografía como el método de detección temprana más efectivo; tan sólo el 1% sabe que el Cáncer de Mama puede ser asintomático; casi 7 de cada 10 mujeres no realizaron la consulta médica de rutina durante la pandemia. La detección temprana es la clave fundamental para poder lograr éxito en el tratamiento y por eso es tan necesario el chequeo anual de las mamas.

“ En contexto de la cuarentena por COVID las consultas y estudios tuvieron una baja muy pronunciada. A medida que avanzaba la cuarentena y se permitían nuevas actividades, vimos hacia los meses de julio y agosto un mayor acercamiento a nuestros centros de atención en búsqueda del control ginecológico , como así también la consulta postergada de meses previos ante la aparición de un síntoma temprano que fue diagnosticado tarde, y esto ocasionó un daño mayor al que se quiso evitar”, precisó la doctora María Laura Martínez (MN: 98033) especialista en Ginecología de DIM Centros de Salud.

La psicooncología puede ser un espacio para registrar lo que ocurre en términos de lo psíquico y emocional (CLÍNICA MARGEN)

“Una vez que llegaron los meses más cálidos y con nuevas aperturas, se fueron progresivamente acercando las pacientes en búsqueda de sus controles rutinarios”. Con la llegada de la segunda ola y la demora en segundas dosis en los comienzos del 2021 las consultas vuelven a decaer, retornando con fuerza en los últimos meses. Desde nuestro lugar de trabajo, insistimos profundamente en la necesidad de prevención para no perder la posibilidad de detección oportuna de las patologías de la mama. De hecho, el respeto por los protocolos hace que sea más beneficiosa la consulta que los riesgos que la misma podría traer”, remarcó la doctora Martínez.

Mamografía, paso a paso

Antes de hacerse una mamografía en un centro de salud, lo que se solicita previamente al estudio, es no aplicar desodorantes ni talcos en mamas ni axilas para que la zona esté lo más limpia posible. El procedimiento, que implica la compresión de las mamas, consiste en la realización de 4 placas y, en el caso quienes tengan prótesis.

“El tema del dolor es muy subjetivo. Es altamente tolerable y la compresión dura segundos, no es que está comprimida un minuto completo. Para nosotras a mayor compresión, mejor es la precisión del estudio y menos dosis de radiación va a recibir la persona”, explicó la doctora Ana Laura González (M.N 24789), técnica en diagnóstico por imagen de LALCEC. La dosis de radiación que se utiliza en la mamografía, al ser un tejido poco denso, es muy baja y no puede generar daños a la paciente en otros órganos. El estudio suele durar, incluyendo las preguntas básicas para la historia clínica, como máximo 20 minutos.

Es importante remarcar la necesidad de prevención para no perder la posibilidad de detección oportuna de las patologías de la mama (HM DELFOS)

“Otros chequeos que permiten obtener un diagnóstico temprano son la ecografía mamaría, el examen físico y, en algunos casos, la resonancia de mama”, detalla el doctor Carlos Silva, médico especialista en oncología (MN: 62.549) y coordinador del área psicosocial de LALCEC. Siempre es fundamental realizar una consulta personalizada con un profesional.

¿Qué hacer frente al diagnóstico?

Antiguamente a la paciente que se le confirmaba un diagnóstico de cáncer de mama contaba con la posibilidad de ser tratada por médicos especialistas (mastólogos, oncólogos, radioterapeutas, especialistas en imágenes mamarias) que trabajando por separado decidían las conductas a tomar. De alguna manera y en algunos casos esta cuestión demoraba la obtención de resultados y por ende las chances de curación.

“Hoy en día y gracias al avance de la ciencia y la tecnología, la paciente cuenta con un grupo multidisciplinario de especialistas (se agregan genetistas, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, etcétera) que trabajando en equipo y discutiendo cada caso de manera individual permiten tener una visión más completa de la paciente y desarrollar en conjunto un plan de tratamientos a medida de cada caso en particular. Por lo tanto, conociendo los efectos y a quienes puede afectar esta enfermedad y entendiendo la manera de detectarla, vamos a poder darle pelea. De esta manera, podremos actuar a tiempo y contar con pronósticos favorables que nos brinden la posibilidad de acceder a altas chances de curación”, amplió el doctor Morris.

Fotografía de archivo de una prueba radiológica de mama (EFE)

Otra de las herramientas que permiten hacerle frente al diagnóstico es establecer redes de apoyo, a veces ya existentes, como por ejemplo la familia o amigos, personas en las que sea posible encontrar compañía y/o cuidado. Además, conversar con alguien que haya atravesado el proceso de un diagnóstico de cáncer de mama puede ser un buen recurso.

“En aquellas mujeres que no sienten que las favorezca lo social, no hace falta generarlo ahora si no lo desean, pero sí saber que es un buen momento para armar red consigo misma, nosotras como nuestra más cercana compañía”, sostuvo la doctora María Fernanda Montaña (M.N 33687), psicóloga con formación en psicooncología y coordinadora del área psicosocial de LALCEC. La psicooncología es el campo de intervención interdisciplinario que se ocupa de los aspectos psicosociales asociados al diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el paciente, sus familiares, cuidadores y equipos de salud, así como de las conductas que afectan el afrontamiento del proceso.

“La psicooncología puede acompañar el momento de la recepción del diagnóstico, para gestionar las emociones asociadas con la noticia, el impacto, así como también facilitar la adaptación al proceso que continúa: el inicio del tratamiento, cirugías, cambios en imagen corporal, licencia laboral, cambios en dinámica familiar”, detalló Montaña y continúo: “puede ser un espacio para registrar lo que ocurre en términos de lo psíquico y emocional, distinguir recursos efectivos y prevenir procesos desadaptativos cuando los cambios resultan difíciles”.

Células cancerosas en la mama (Getty Images)

El cáncer de mama en la Argentina

· El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas

· Se detectan 20.000 casos nuevos por año

· Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama, no tiene ningún antecedente familiar

· Cada año se producen más de 5.800 muertes por cáncer de mama

· El 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres

· El cáncer de mama es el de mayor incidencia en mujeres, con una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres

· Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por cáncer de mama

· La mortalidad por cáncer de mama en las mujeres ha demostrado una tendencia descendente sostenida, a una velocidad de 1,2% promedio anual, valor estimado estadísticamente significativo

Fuente: INC (Instituto Nacional del Cáncer)

Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama, no tiene ningún antecedente familiar (MMPP)

Agenda en el mes de la concientización del cáncer de mama

Fundación Avon brindará durante todo el mes de octubre mamografías gratuitas para mujeres en edad de riesgo. Al día de hoy, el Mamógrafo Móvil Avon-Lalcec ha realizado más de 159.000 mamografías y permitió que más de 4.500 mujeres que creían estar sanas pudieran ser diagnosticadas a tiempo. Los turnos son abiertos para toda la comunidad. Puntos para realización de mamografías:

· Todo octubre: Sede Central LALCEC (Araoz 2380, CABA)

· Del 25 al 28 de octubre: Canal 9 (Conde 70, CABA)

Para sacar turnos: Llamar al 4834-1500 de lunes a viernes de 8 a 19hs.

Requisitos:

· Se atenderá únicamente a las personas comprendidas dentro del grupo de riesgo de cáncer mamario (40 a 65 años) y sin ningún tipo de cobertura médica (obra social o prepaga).

· No se necesita orden médica.

· Llevar DNI para corroborar domicilio.

· Será obligatorio el uso de barbijo y el mantenimiento de la distancia social.

· En la medida de lo posible, solicitamos se asista sin acompañantes.

· No se efectuarán mamografías a personas que están en período de lactancia y/o a las que se hayan hecho una mamografía dentro del mismo año.

· El día del estudio tienen que concurrir sin talco, desodorante ni perfumes sobre axilas o mama.

Para obtener más información y saber cómo colaborar con esta causa, visitá www.fundacionavon.org.ar.

-Sostén es una Asociación Civil que desde el año 2000 brinda apoyo, educación y orientación a personas con cáncer y su entorno; y trabaja para mejorar la calidad de la atención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. También, desarrolla capacitaciones para el equipo de salud en temas de oncología y charlas para la comunidad.

Sus programas están dirigidos a la orientación y acceso a los tratamientos; talleres para pacientes: atención psicooncológica; consultas nutricionales; charlas educativas; campañas de concientización; capacitación para enfermería. Las actividades próximas que se dictarán en el mes de Octubre, incluye la Semana del cáncer de mama. Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa.

- Sábado 23 a las 11 hs (1ra parte) y Lunes 25 a las 19 hs (2da parte) “Capacitación para enfermería: Cáncer de mama” Inscripción https://forms.gle/rfquCr7Lc2kKnVTE9

