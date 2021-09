Roadtrip sustentable: 7 consejos para para viajar de manera responsable

El turismo sostenible persigue desarrollar su actividad generando un impacto mínimo sobre el medioambiente (Getty Images)

Cada vez que salimos de nuestros hogares, es probable que estemos aumentando nuestra huella de carbono. Entonces, en lugar de tomar siempre vuelos de larga distancia para realizar incursiones lejanas, planificar viajes por carretera responsables es una excelente manera de explorar más cerca de casa sin involucrar la combustión extrema de combustibles fósiles para ir de A a B.

El turismo sostenible persigue desarrollar su actividad generando un impacto mínimo sobre el medioambiente. La clave principal es que la explotación de un recurso sea por debajo del límite de renovación del mismo. Es decir, se trata de fomentar un turismo respetuoso con el ecosistema, con mínimo impacto sobre el medioambiente y la cultura local.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) considera que uno de los elementos fundamentales para desarrollar el turismo es “dar un uso óptimo a los recursos medioambientales”. Para ello es necesario mantener los procesos ecológicos esenciales y ayudar a conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

“¿Lo más importante para una escapada sustentable? Pensar en cada modo de transporte, porque si va más allá de caminar o andar en bicicleta, será una causa de emisiones de carbono. Asegurar que cada milla cuente tanto como sea posible es una forma poderosa de tener un impacto positivo”, aseguran especialistas de viaje de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler.

7 cambios sencillos para convertirse en un conductor más responsable y considerado

Proteger el medio ambiente y los hábitats de los animales recogiendo activamente la basura es una forma maravillosa de asegurarnos de que dejamos menos a nuestro paso (Getty Images)

1. Revisar los neumáticos

Cuanto mejor sea el servicio y el mantenimiento de un automóvil, desde el motor hasta las ruedas, más suave funcionará, y eso incluye asegurarse de que sus neumáticos tengan la presión de aire ideal según lo recomendado por el fabricante. Una mejor tracción significa una mayor eficiencia en la carretera.

2. Quemar menos combustible

¿Cómo utilizar menos combustible al conducir? La mayoría de los trucos se reducen al sentido común. En el pasado, las emisiones aumentaban tan pronto como giraba la llave en el encendido, pero gracias a una tendencia hacia el “hipermiling”, el acto de conducir utilizando técnicas de conducción eficiente, es posible llegar más lejos con menos gasolina. Conducir suave es más sostenible. Es lógico que si conducimos a un ritmo lento y constante en una marcha más alta, vamos a quemar menos combustible, por eso es clave acelerar y frenar con suavidad. Y en lugar de encender el aire acondicionado, bajar la ventana para refrescarse.

3. Frenar menos

El consumo máximo de gasolina proviene de detenerse y volver a arrancar. “No estamos diciendo que el viajero deba limitarse a un camino largo y terreno plano, pero si ve una pendiente más adelante, acelerar suavemente en la aproximación para ganar una cantidad decente de impulso puede ayudar. No olvidemos que, al pisar los frenos, también se libera polvo tóxico contaminante en el aire”, advierten los expertos.

4. Viajar lo más ligero posible

Tal como los ciclistas se afeitan las piernas para ser más aerodinámicos, cualquier cosa que sobresalga de los automóviles, como las barras de techo o las banderas, crea resistencia al viento que agrega un arrastre al vehículo, lo que hace que sea necesario empujar un poco más para ganar la misma velocidad que cuando no hay arrastre adicional. Viajar más ligero y no cargar artículos pesados cuando no son necesarios contribuye a reducir la huella de carbono.

Viajar más ligero y no cargar artículos pesados cuando no son necesarios contribuye a reducir la huella de carbono (Getty Images)

5. Elegir autos eléctricos

Lo mejor es optar por un automóvil totalmente eléctrico. Sin embargo, los vehículos eléctricos enchufables no son una solución milagrosa; todavía tenemos que considerar de dónde proviene la electricidad para alimentar el automóvil y cómo se almacena. Medir la sustentabilidad automotriz no se trata solo de las descargas de los tubos de escape, sino de considerar cada eslabón de la cadena de suministro desde la construcción hasta el final de su vida útil.

6. Hacer que las paradas ecológicas sean parte del viaje

Planificar paradas sostenibles que respalden a las empresas ecológicas pequeñas e independientes en lugar de depender de los servicios de carreteras de gran tamaño es una de las claves para minimizar el impacto ambiental en un viaje en carretera.

7. Aprovechar el camino

A la hora de planear largos viajes por carretera es necesario tener en cuenta una pausa descansar o estirar el cuerpo. Proteger el medio ambiente y los hábitats de los animales recogiendo activamente la basura es una forma maravillosa de asegurarnos de que dejamos menos a nuestro paso.

