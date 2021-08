Cuáles son las reglas que deben seguir los viajeros para entrar y permanecer en el Reino Unido

De a poco, el turismo retorna al territorio inglés (REUTERS)

Desde ahora, los visitantes internacionales finalmente podrán visitar el Reino Unido con menos restricciones, pero no es tan simple como mostrar su pasaporte en el control fronterizo . Hay un sistema de “semáforo” y los requisitos de prueba dependen del lugar de origen.

Dieciséis meses después de que el Reino Unido cerró sus fronteras los viajeros completamente vacunados podrán ingresar a Inglaterra sin tener que ponerse en cuarentena . Tanto Escocia como Gales, que tienen fronteras terrestres con Inglaterra, están siguiendo su política de entrada, pero Irlanda del Norte aún no ha anunciado si se harán concesiones similares. Los visitantes no vacunados de las cuatro naciones del Reino Unido aún deberán aislarse durante 10 días a su llegada y completar tres pruebas de COVID-19. El Reino Unido está operando un sistema de “semáforo” para dictar qué viajeros procedentes de qué destinos pueden cruzar sus fronteras. La lista ámbar significa que los viajeros no vacunados necesitarán una prueba de PCR negativa antes de la salida. También debe completar un Formulario Locator (PLF) y pagar por dos más pruebas dia-2 y el día 8 para ser tomada después de la llegada y se requiere aislarse durante 10 días, independientemente de la resultados de sus dos pruebas de PCR. Una vez que termine la cuarentena autoimpuesta, se puede disfrutar de viajar en el Reino Unido por hasta seis meses sin visa.

Reino Unido cuenta con un sistema de listas con colores para los viajeros (REUTERS/Hannah McKay)

Si se viaja desde otros países ámbar, con la excepción de Francia, los viajeros vacunados no necesitan aislarse al llegar al Reino Unido y solo deben completar el PLF, tomar una PCR antes de la salida y reservar una prueba del día 2. Los destinos de la lista ámbar incluyen Canadá, Italia y Japón. Así, entonces, si se está completamente vacunado, no se necesitará aislamiento en absoluto, ni realizar la tercera prueba de PCR. Aún se debe completar el formulario de localización de pasajeros y las pruebas previas a la salida y el día 2.

La lista roja del Reino Unido es todavía bastante extensa, e incluye gran parte de América del Sur y Central y México . Cualquiera que desee viajar desde un destino de esta lista debe reservar un paquete de hotel de cuarentena para aislarse durante 10 días, realizar una prueba previa a la salida, completar un PLF y realizar dos pruebas durante el período de cuarentena.

El Reino Unido está experimentando actualmente un cuarto pico en el virus. A pesar del alto número de casos, la tasa de mortalidad es mucho más baja que en los anteriores gracias al lanzamiento de la vacuna, que ha alcanzado a casi 40 millones de personas totalmente vacunadas desde diciembre de 2020.

La lista roja del Reino Unido es todavía bastante extensa, e incluye gran parte de América del Sur y Central y México (REUTERS/Hannah McKay)

Se eliminó en Inglaterra la ley que obligaba a usar máscaras en espacios públicos interiores y en el transporte público, lo que significa que puede ir sin tapabocas donde quiera. En Escocia, Gales e Irlanda del Norte, aún debe usar una máscara dentro de los lugares públicos y en el transporte. Alrededor del 70% de los pasajeros del tren todavía siguen usando máscaras a pesar de las reglas relajadas y casi todos van enmascarados en el metro de Londres, según informó el Servicio de Transporte en su último comunicado oficial sobre el estado del tránsito de personas. También existen algunas diferencias sobre la cantidad de personas que pueden reunirse libremente dentro de los hogares de las naciones que componen el reino. En tanto, Inglaterra ahora ha levantado todas las restricciones de coronavirus, permitiendo que incluso los clubes nocturnos vuelvan a abrir.

La hospitalidad interior y las atracciones han estado abiertas durante algunos meses en todo el Reino Unido, lo que significa que se pueden explorar los sitios más típicos como la Torre de Londres y el Museo V&A , así como casas de campo y propiedades en todo el país como Palacio de Blenheim y el castillo más llamativo de Gales, Carreg Cennen.

Sin embargo, una de las tentaciones más emocionantes para los viajeros es la oportunidad de crear un recorrido por las pequeñas islas próximas. Un barco está navegando a lo largo de la costa de Devon, en torno a la islas Scilly y un gran itinerario abarca las costas de Escocia, Inglaterra y Gales.

Como en todos los países, viajar ya no es tan simple como antes en términos de trámites y limitaciones, de modo que planificar una visita al Reino Unido sigue siendo un poco complicado. Incluso los residentes se están confundiendo acerca de las restricciones, pero ciertamente no es imposible y una vez que se dominan las reglas, es posible relajarse.

Más información oficial actualizada en el sitio web oficial del gobierno británico.

