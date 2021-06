Estos son los 5 libros que recomienda Bill Gates: las reseñas y por qué los eligió

El fundador de Microsoft, Bill Gates. EFE/EPA/RAY STUBBLEBINE/Archivo

Ya sea sea el cambio climático, la pandemia, o incluso sea alguna cuestión que tenga que ver con su reciente divorcio millonario, Bill Gates genera interés o está siempre en la agenda de noticias. Y no solo es parte, sino que también la conforma con sus declaraciones y postulados que atraen a la opinión pública en general. En este caso, se trata de recomendaciones para leer.

Como si fuera un influencer literario, el fundador de Microsoft y mayor filántropo del mundo en salud global, acaba de crear una lista de cinco libros para leer, una cuestión que ya es costumbre y que suele hacer cuando llega el verano en Estados Unidos y Europa. Este año tiene un tema troncal: “La complicada relación entre la humanidad y la naturaleza”. Así lo anunció en una publicación de su blog donde detalla el por qué de cada uno de ellos.

“Cuando termino un libro y decido qué leer a continuación, por lo general no siempre hay rima o razón para lo que elijo. A veces leo un gran libro y me inspiro para leer varios más sobre el mismo tema. Otras veces estoy ansioso por seguir la recomendación de alguien a quien respeto”, escribe Gates.

“Últimamente, sin embargo, me encuentro buscando libros sobre la complicada relación entre la humanidad y la naturaleza. Tal vez sea porque la vida de todos se ha visto alterada por un virus. O tal vez sea porque he pasado mucho tiempo este año hablando sobre lo que debemos hacer para evitar un desastre climático”, agrega el filántropo. Estos son los cinco libros:

“Bajo un cielo blanco: la naturaleza del futuro”, de Elizabeth Kolbert

El primer libro que figura en la lista proviene de la autora Elizabeth Kolbert, escritora ganadora del premio Pulitzer para The New Yorker. En “Under a White Sky”, Kolbert examina los problemas que enfrentan los arrecifes de coral, la edición de genes y la geoingeniería, y los posibles cursos de acción que se pueden tomar para abordarlos.

Kolbert se ha convertido en una de las escritoras más influyentes sobre el medio ambiente. Ahora investiga los inmensos desafíos que enfrenta la humanidad mientras luchamos por revertir, en cuestión de décadas, los efectos que hemos ocasionado en la atmósfera, los océanos, los bosques, los ríos y en la topografía misma del globo.

“ Me alegra que escritores inteligentes como Elizabeth nos recuerden los riesgos de tratar de intervenir en la naturaleza” , escribió Gates. “Pero desearía que también hubiera explorado si vale la pena correr los riesgos o cuáles podrían ser las alternativas”.

“Una tierra prometida”, de Barack Obama

El cofundador de Microsoft es un gran seguidor de los libros sobre presidentes de EEUU, pero, confiesa que las memorias de Barack Obama le interesaron especialmente.

Las memorias de 2020 del ex presidente narran su vida desde sus primeros días hasta la operación militar de 2011 durante su presidencia que mató a Osama bin Laden. “Hay que ser una persona bastante consciente de sí misma para escribir una autobiografía sincera, algo por lo que los políticos no son precisamente conocidos. Afortunadamente, el presidente Obama no es como la mayoría de los políticos “, escribió Gates .

Y agrega: “Una tierra prometida es un libro refrescantemente honesto. No está tratando de venderse a usted ni de afirmar que no cometió errores. Es una lectura excelente, no importa cuál sea su política “.

“Luces apagadas: orgullo, ilusión y la caída de General Electric”, de Thomas Gryta y Ted Mann

“Lights Out” examina a General Electric desde su concepción hasta el presente, y los problemas que ha enfrentado en el camino.

“Resulta que la cultura de hacer números a toda costa dio lugar al ‘teatro del éxito’ y la ‘persecución de ganancias’”, escribió Gates . “En palabras de Gryta y Mann, ‘Los problemas estaban ocultos para preservar el rendimiento, lo que permite que los pequeños problemas se conviertan en grandes problemas antes de ser detectados’”.

“The Overstory”, de Richard Powers

Gates confiesa que este libro es una de las novelas más inusuales que ha leído. The Overstory realiza una defensa sobre la importancia de proteger los bosques, un objetivo que consigue través de la conexión de nueve personas y su conexión con los árboles.

Ganador del Premio Pulitzer de ficción de 2019, “The Overstory” presenta estas nueve historias en las que las vidas de los personajes se entrelazan con árboles.

“El libro me hizo querer aprender más sobre los árboles” , dice Gates. “No necesitas ningún conocimiento especial para seguir la historia, pero me dejó muy curioso sobre este tema. Hay una cierta elegancia en la forma en que los árboles encajan en sus ecosistemas . Es asombroso que vivan tanto tiempo, ¡el árbol más antiguo del mundo tiene más de 4.800 años! A pesar de estar estacionario “.

“Una defensa elegante: la nueva ciencia extraordinaria del sistema inmunológico, una historia en cuatro vidas”, de Matt Richtel

La última opción de su selección explora un tema de gran actualidad relacionado con el sistema inmunológico de los humanos. A pesar de las dificultades que pueden surgir por la temática, Gates asegura que es un libro de lo más accesible que “se centra en las historias de cuatro pacientes que deben gestionar sus propias enfermedades”.

Escrito y publicado antes de la pandemia de coronavirus que azota al mundo, en “An Elegeant Defense”, el periodista ganador del premio Pulitzer del New York Times, Matt Richtel, transmite las historias de cuatro personas y sus tensas relaciones con la salud y el sistema inmunológico humano.

“En el curso de contar la historia del cáncer de su amigo Jason Greenstein, Richtel describe nuevos tratamientos efectivos que ayudan a nuestro sistema inmunológico a atacar nuestras propias células que se han vuelto rebeldes ”, escribió Gates.

“A través de las historias de la paciente con lupus Merredith Branscombe y la paciente con artritis reumatoide Linda Segre, Richtel nos ayuda a comprender nuevos medicamentos que apisonan el sistema inmunológico de quienes padecen trastornos autoinmunes debilitantes ”, finaliza.

