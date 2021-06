Una persona pagó 28 millones de dólares para viajar en la cápsula espacial de Blue Origin

Jeff Bezos Blue Origin Despegue

Blue Origin, la compañía de vuelos espaciales comerciales de Jeff Bezos, la persona más rica del planeta y dueño de Amazon, concluyó una subasta en vivo por el primer asiento a bordo de su nueva nave espacial llamada New Shepard.

La licitación, comenzó con 4.8 millones de dólares iniciales hasta alcanzar los 28 millones de dólares finales, en poco menos de siete minutos. “¡Qué emocionante fue eso! ¡$ 28 millones!” exclamó Ariane Cornell, directora de ventas orbitales de Blue Origin, justo después de que concluyó la subasta. “Todo el equipo de Blue Origin está ansioso por conocer a nuestro primer cliente”.

El fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, quiere promocionar el turismo espacial - EFE / EPA / FOLLETO DE ORIGEN AZUL

El pago total por el asiento, incluida la prima del comprador del seis por ciento, será de 29.680.000, dólares, monto de la oferta ganadora, que se donará a la fundación sin fines de lucro de Blue Origin, Club for the Future, que tiene el objetivo de inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y “ayudar a inventar el futuro de vida en el espacio”.

El mejor postor, a quien Blue Origin dijo que identificará más adelante, ganó la oportunidad de unirse a Bezos, su hermano Mark y un pasajero aún por nombrar en el lanzamiento de New Shepard programado para el 20 de julio. con el 52 aniversario del aterrizaje lunar del Apolo 11. El anónimo comprador hará historia al ser uno de los primeros turistas espaciales en volar justo por encima de la línea Kármán de 100 kilómetros de altura, la línea internacional y límite reconocido que separa la atmósfera de la Tierra del espacio exterior.

La cápsula Blue Origin vista desde adentro- REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo

El vuelo, que tendrá una duración total de 10 a 12 minutos, comenzará desde el sitio de lanzamiento uno de Blue Origin cerca de Van Horn en el oeste de Texas. Después de despegar y un ascenso de 2 minutos y 45 segundos, la cápsula de la tripulación New Shepard se separará del módulo de propulsión del cohete a unos 67 km y luego continuará ascendiendo a más de 328.000 pies (100 km).

La cápsula luego volverá a caer a la Tierra, desplegando sus paracaídas para ralentizar su regreso. El vuelo termina con un aterrizaje cerca de donde se lanzó el New Shepard. El vuelo del 20 de julio marcará el vuelo número 16 del New Shepard, después de 15 vuelos de prueba sin tripulación. Será el tercer uso del RSS (Nave espacial reutilizable) “Primer paso”.

Vista del cohete New Sheparden Colorado Springs, Colorado, United States REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo

Condiciones hacer el vuelo espacial

Para ser elegible para volar, el postor ganador debe tener al menos 18 años, medir entre 5 pies y 6 pies, 4 pulgadas de alto (152 y 193 cm), pesar entre 110 y 223 libras. (50 y 101 kg) y poder subir a la torre de lanzamiento de New Shepard, siete tramos de escaleras, en menos de 90 segundos.

El ganador también debe poder sostener hasta tres veces la fuerza de la gravedad durante un máximo de dos minutos y poder seguir de manera confiable las instrucciones por contacto por radio o luces de alerta. Antes del vuelo, el mejor postor deberá firmar una exención de responsabilidad y recibir capacitación, cuando Blue Origin evaluará su capacidad para volar (la compañía no emitirá un juicio sobre el estado médico de la persona, y se remitirá a un médico en el lugar del ganador. gastos).

Jeff Bezos posa sobre su cápsula espacial con la esperanza de poder volarla el 20 de julio próximo - REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo/File Photo

Blue Origin inició la subasta de hoyel 5 de mayo , aceptando inicialmente ofertas selladas a través de su sitio web. Trabajando con RR Auction, una firma con sede en Boston que se especializa en artefactos de exploración espacial, los postores fueron examinados individualmente y se les pidió que depositaran 10.000 dólares.

El 19 de mayo, la licitación en línea se hizo pública, con una apertura de 1,4 millones de dólares. La oferta aumentó a $ 2.8 millones en un día y luego permaneció allí hasta el lunes 7 de junio, cuando Bezos anunció que él y su hermano se unirían al ganador en el vuelo. Luego, una nueva ronda de ofertas llevó el precio a $ 4.8 millones, donde comenzó la subasta en vivo de hoy.

Blue Origin dijo que la subasta atrajo el interés de casi 7.600 personas de 159 países. La empresa no reveló el número total de postores calificados ni cuántas ofertas se realizaron. El precio de los asientos en los futuros vuelos de New Shepard aún no se ha anunciado. Blue Origin ha dicho que los mejores postores que no ganaron la subasta estarán entre los primeros en tener acceso a futuros asientos.

