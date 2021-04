Blue Origin, de Jeff Bezos, realizó con éxito una prueba que acerca a la compañía a los vuelos tripulados en el espacio

La compañía Blue Origin de Jeff Bezos lanzó este miércoles un cohete que tenía como tripulante un maniquí que viajó hasta el borde del espacio. La nave logró aterrizar con éxito. Y antes del despegue, dos personas simularon ser astronautas al interior de la cabina y probaron los sistemas de seguridad.

El ensayo de la tripulación en el oeste de Texas acerca a Blue Origin a poder realizar viajes de turistas y otras personas al espacio.

Luego del exitoso lanzamiento, Jeff Bezos, dueño de la compañía espacial y de Amazon, publicó una foto y unos videos en su cuenta de Instagram, en la que además escribió: “Es hora”.

Jeff Bezos inspecciona el cohete ante de su lanzamiento. (IG: jeffbezos)

Blue Origin quería ver qué tan bien podía entrar y salir una tripulación de la cápsula. Los tripulantes también probaron cinturones de seguridad y enlaces de radio antes del vuelo que duró unos 10 minutos.

“Si bien no hay astronautas a bordo hoy, ese fue un paso crítico hacia nuestra marcha hacia el primer vuelo humano”, dijo la comentarista de vuelo Ariane Cornell desde la sede de la compañía en Kent, Washington. La compañía está “muy cerca” de los vuelos espaciales con pasajeros, señaló.

Uno de los objetivos de Blue Origin es que el público pueda pagar por un viaje de unos minutos o de unos días sin gravedad en el espacio. Lo que abrirá una ventana al turismo espacial.

Audrey Powers levanta el pulgar hacia arriba dentro de la cápsula del cohete New Shepard durante un ensayo de la tripulación en el oeste de Texas el miércoles. (Blue Origin via AP)

Con este fue el decimoquinto vuelo de un cohete New Shepard, llamado así por el primer estadounidense en el espacio, Alan Shepard. La cápsula alcanzó una altitud de 106 kilómetros, justo por encima del límite oficial del espacio.

El propulsor reutilizable aterrizó en posición vertical siete minutos después del despegue. La cápsula aterrizó bajo paracaídas unos tres minutos después.

Antes del vuelo, cuatro personas realizaron el mismo recorrido de más de tres kilómetros que hacen los astronautas: fueron hasta plataforma de lanzamiento y subieron a la torre. Pero solo dos, un abogado de la empresa y un director senior de programas, entraron en la cápsula.

Imagen del despegue del New Shepard este miércoles. (Blue Origin via AP)

Además del Mannequin Skywalker con traje espacial, la cápsula llevaba más de 25.000 postales de jóvenes como parte del Club for the Future de la empresa. Este es probablemente el último vuelo espacial del muñeco de prueba, que será donado al U.S. Space and Rocket Center en Huntsville, Alabama.

Por otra parte, la agencia estadounidense de la aviación (FAA) recomendó en 2006 que los futuros pasajeros de vuelos suborbitales comerciales completen “un cuestionario simple” sobre su historial médico y de salud mental.

Para vuelos orbitales privados, que van más lejos y por más tiempo, el cuestionario es más detallado y va acompañado de análisis de sangre, radiografías, análisis de orina y otras pruebas.

La cápsula con el maniquí como tripulante aterrizando. (Blue Origin via AP)

Además, Blue Origin se asoció en 2019 con Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp y Draper para ayudar a construir su módulo de alunizaje Blue Moon.

La compañía ha competido por lucrativos contratos gubernamentales en los últimos años y es rival de SpaceX, del multimillonario Elon Musk, y de Dynetics, propiedad de Leidos Holdings Inc, en la carrera por obtener el contrato para construir el próximo sistema de alunizaje de la NASA para transportar humanos a la luna en la próxima década.

Con información de AP

