Cómo tomar mate en pandemia para evitar contagios

En loa Argentina, el mate es lo que más se consume después del agua, pero, más que una infusión o una bebida, es un elemento cultural que conecta a los argentinos por el hecho de compartir este ritual con amigos, familiares o en pareja.

Sin embargo, en épocas de pandemia es necesariotomar algunos recaudos. En este sentido, desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dijeron que es fundamental el cuidado del consumidor, por eso compartieron algunas recomendaciones a la hora de lavar correctamente el mate, el termo y la bombilla.

“Queremos concientizar a la población que el mate cebado debe ser consumido de forma individual y que los utensilios (mate, bombilla y termo) deben ser higienizados luego de cada uso”, advirtieron desde el INYM.

Por su parte, consultado por este medio para una nota, el médico infectólogo Pablo Bonheví (M.N. 62.648) destacó que “no compartir el mate o los utensilios de comida ni saludarse con un beso es una recomendación precisa para personas que están con síntomas de cualquier infección viral respiratoria, más allá del coronavirus” . “Es una condición básica y conocida que, ante la presencia de síntomas respiratorios, deben tenerse esos cuidados”. Y agregó: “Esto no quiere decir que no se pueda tomar mate, pero en esos casos debe hacerse de manera individual”.

¿Cómo limpiar el mate?

- Tratar de usar mates de metal o cerámica, que no sean ni estén recubiertos en materiales porosos, para que sean fácilmente lavables.

- Lavar el mate inmediatamente después de cada uso.

- El raspado de residuos sólidos, lavado con detergente, enjuague, desinfección con lavandina o agua caliente y secado al aire de todos los elementos después de cada uso es de fundamental importancia para prevenir el contagio del COVID-19.

Si elmate es de calabaza o madera:

Después de tomar mate, es necesario lavarlo con agua caliente y secarlo con papel de cocina, para absorber bien la humedad. También puede usarse un repasador limpio. Todo esto lo hacemos para evitar que se formen hongos.

Si el mate es de vidrio, cerámica, silicona y metal:

Es mucho más fácil mantenerlos limpios, porque son materiales que no absorben la humedad del agua y, al no tener poros, no se adhieren partículas extrañas. Si el mate es de vidrio o cerámica, hay que esperar a que se enfríe para que no se quiebre y lavar con agua natural de la canilla.

¿Cómo limpiar la bombilla?

- Se recomienda utilizar bombilla de acero inoxidable de resorte o filtro desarmable, evitando apliques, dijes o tallados, que facilitan la limpieza.

- Lavar la bombilla después de cada uso.

-Una vez al mes, realizar una limpieza profunda de la bombilla: sumergirla en agua hirviendo durante 20 minutos con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

¿Cómo lavar el termo?

- Al igual que el mate, los termos forrados en materiales porosos dificultan la limpieza y desinfección, o pueden deteriorarse en estos procesos.

- Los cepillos para limpiar vasos son muy útiles para eliminar residuos sólidos del interior.

Cómo preparar un buen mate, por la sommelier Valeria Trápaga

1- Llenar el mate en sus 3/4 partes. Un secreto es agitar el paquete ya que, por efecto de la gravedad, los componentes se acomodan de modo tal que quedan los menos pesados en la base del paquete y la mezcla de esa yerba pierde armonía.

2- Con la mano cubrir la boca del mate y agitarlo de manera que la yerba mate se mezcle en el interior. Con ese movimiento intentar al finalizar que la yerba quede inclinada a 45 o sobre una pared del recipiente.

3-Humedecer la yerba mate en la parte más baja con agua tibia, esperar a que se infusione, agregar otro chorrito más de agua y esperar. Recién entonces, colocar la bombilla en ese lugar. Al hacerlo, debemos asegurarnos de que llegue hasta la base del recipiente ejerciendo un suave efecto de palanca. Apenas levantarla para que suba la masa de yerba y, finalmente, apoyar el cuerpo de la bombilla sobre la pared del mate. El hecho de humedecer la yerba antes de colocar la bombilla va a evitar que se tape ya que, de esta manera, los componentes más finos, polvo y hoja fina, se hinchan y no entran en los pequeños orificios del colador.

4- Comenzar a cebar sobre el sector de la bombilla y con algo de distancia para que el agua tenga un espacio de caída. De este modo, en el trayecto junta más oxígeno para producir burbuja, espumosidad. El comienzo del mate es muy importante, se hace en dos pasos. Uno, se humedece con un chorrito de agua, se espera, en el mismo sector otro chorrito de agua, y se verá cómo la masa de yerba mate infusionada va aumentando y subiendo.

