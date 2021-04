Por qué es clave el seguimiento médico en pacientes que tuvieron coronavirus

Después de padecer COVID-19, muchos pacientes se realizan estudios para determinar cómo quedó su salud tras la enfermedad que puede afectar a varios órganos (Maximiliano Luna)

Con más de 25.000 casos diarios en las últimas jornadas, la Argentina vive una segunda ola de infecciones por coronavirus que amenaza su sistema de salud. La preocupación de las autoridades y expertos del tema aumenta cada día en un país donde ya se infectaron 2,5 millones de personas, han fallecido más de 58.000 y permanecen activos 258.000 casos activos de COVID-19.

En este difícil contexto de miles de infecciones diarias, las personas tienen la necesidad de realizarse los tests de diagnóstico por COVID-19, ya sea por tener síntomas, por haber estado con un contacto estrecho o, simplemente, por requerimiento de trabajo, realizar actividad deportiva o un viaje impostergable ya programado.

El Centro Cemedyt tiene un resonador nuclear magnético muy potente, clave para estudios complejos del organismo (Maximiliano Luna)

“Hoy en día hay una gran demanda de las personas que tienen la necesidad de testearse por diferentes razones. Como siempre, la necesidad de contar con un resultado en forma precisa y rápida es el principal requerimiento que existe, para no expandir la enfermedad y para que la persona pueda continuar su vida de la mejor manera que esta pandemia se lo permita. Y, como muchos centros públicos están saturados, nosotros brindamos una atención personalizada de diagnóstico y seguimiento por COVID-19 ”, explicó a Infobae el doctor Lucas Acri, médico especialista en Diagnóstico por Imágenes del Centro Médico de Diagnóstico CEMEDYT.

Las instalaciones del complejo médico, que tiene 20 años de experiencia en diagnóstico por imágenes, diagnóstico precoz de enfermedades y medicina de prevención, debieron adaptarse a la pandemia, y por ello se destinó una amplia zona a pacientes COVID-19 positivo o sospechosos de tener la enfermedad.

“Tuvimos que habilitar una parte especial denominado sector COVID en la que trabajamos unas 15 personas, de las cuales cuatro hisopan a domicilio, un servicio muy requerido debido a los temores que siente la gente al salir a la calle o bien por razones de vejez”, agregó Acri, quien resaltó que la misión del centro médico es ofrecer al paciente un diagnóstico de salud de calidad orientado a la detección temprana de factores de riesgo sanitarios, trabajando por la educación del paciente con el fin de mejorar su calidad de vida tanto en su ambiente laboral como personal. Todo ello, brindando una atención personalizada, liderada por profesionales de amplia experiencia, junto con equipos de última generación.

La tecnología de última generación y la excelencia de su equipo médico ponen al centro a la vanguardia en el sistema de salud y de diagnóstico y prevención por imágenes (Maximiliano Luna)

Muchos pacientes que concurren al centro médico o solicitan un test a domicilio lo hacen porque tienen síntomas, tuvieron contacto estrecho con un COVID-19 positivo o porque tienen que trabajar, hacer deportes o viajar. Acri agregó que tienen mucha demanda para hacer exámenes a domicilio en empresas que buscan saber si su personal está cursando o no la enfermedad COVID-19.

“Esta semana hicimos 50 tests por antígeno en un canal de televisión, que son test rápidos que en 15 minutos tenés el resultado”, por ejemplo. “Si una persona da positivo, se informa inmediatamente que debe aislarse. Y, como centro de derivación que somos, brindamos el asesoramiento a dónde debe concurrir, si tiene obra social o no. Cuando la persona tiene el alta epidemiológico, le hacemos un seguimiento médico y todos los chequeos post COVID para saber cómo está su salud”, indicó el especialista.

Seguimiento post COVID

Los profesionales de CEMEDYT realizan los seguimientos médicos necesarios de las personas que transitaron la enfermedad COVID-19 y se recuperaron.

El Centro de Diagnóstico Médico cuenta con una superficie aproximada de 300 m2, diseñados ampliamente para la confortable atención al paciente y actividad del personal (Maximiliano Luna)

“Hacemos todos los estudios de laboratorio, de diagnóstico por imágenes, de resonancia magnética nuclear, tomografías computadas multislice, estudios cardiológicos y ecografías. Todo tipo de exámenes necesarios para realizar un correcto seguimiento de pacientes post COVID para saber cómo está realmente la salud de esa persona. Estamos comprometido con la salud del paciente, la celeridad en la atención y la seguridad y confiabilidad en el diagnóstico”, explicó a Infobae el doctor Mariano Masciocchi, médico clínico y cardiólogo, quien afirmó que los médicos debieron reinventarse con esta pandemia: “Todos debimos aprender desde cero con este nuevo virus. Cómo contagia, cómo afecta la salud, qué órganos ataca en un primer lugar, etcétera. Pasamos por varias etapas ya que nos agarró algo nuevo que desconocíamos”.

En ese tren de tratar con pacientes post COVID-19, Masciocchi precisó que CEMEDYT hace algo que muy pocos lugares médicos realizan hoy en día, que es el seguimiento de la salud de la persona que transitó la enfermedad, que ya no la tiene al punto que no contagia, pero que la misma afectó su organismo en algún punto.

“Dado que sabemos que el virus afecta varios órganos, principalmente el pulmón, el corazón y el hígado, vemos pacientes post COVID que por ejemplo terminan con fibrosis pulmonar. O algunos que padecen miocarditis , que puede afectar la cantidad de sangre bombeada al cuerpo”, explicó el especialista, quien tiene un consultorio médico en el centro de salud, especialmente destinado a realizar estos seguimientos.

El resonador de CEMEDYT es de última generación y cuenta con un túnel de 70 cms de diámetro (Maximiliano Luna)

Uno de los estudios más complejos que se realizan en CEMEDYT es dado por el servicio de resonancia magnética nuclear, una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético. El resonador de CEMEDYT cuenta con un túnel de 70 centímetros de diámetro (más ancho que los otros equipos) y permite además realizar algunos estudios con la cabeza fuera del túnel.

“A la persona que tuvo COVID-19, necesitamos realizarle un chequeo completo de su salud. Y eso es algo que no puede esperar los tres meses o más que puede demorar en un hospital o centro médico privado, que actualmente están saturados y con mucha demora. Necesitamos hacerle un ecocardiograma y prueba de cómo responde el corazón al estrés . También estudios de laboratorio para saber cómo están los glóbulos blancos . Se sabe que luego del COVID, suelen descender los glóbulos bancos y linfocitos. Además, es necesario realizarle un hepatograma, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis . Por último y no menos importante, es el seguimiento de control cardiológico ”, resaltó Masciocchi.

Su colega, Acri, resaltó la atención digital que brindan a los pacientes, ya que una gran ventaja que tiene el centro médico y con la cual trabajan a diario sus profesionales es el trabajo virtual que realizan.

CEMEDYT es el resultado de más de 20 años de experiencia de nuestro grupo humano de trabajo en Diagnóstico por Imágenes , diagnóstico precoz de enfermedades y medicina de prevención

“Estamos en permanente comunicación con los pacientes a través del mail, whatsapp y teléfono. Todos los resultados de los exámenes que se realizan son enviados por mail o whatsapp a la persona. Inclusive tenemos un sistema QR para brindar los informes escritos e imágenes digitales y que los pacientes luego se lo deriven a su médico personal u obra social”, explicó Acri que agregó que este sistema de seguimiento electrónico es clave para que las personas no pierdan tiempo, no salgan a la calle, y no se expongan a contagios innecesarios.

“Trabajamos con un alto compromiso en la atención de nuestros pacientes, respetando las individualidades y educando acerca de los factores de riesgo y formas de prevención a nuestros pacientes y a la comunidad en general”, concluyeron desde la institución médica.

SEGUIR LEYENDO: