La fascinante historia del científico Vaclav Smil, el autor favorito de Bill Gates

Vaclav Smil es un científico, escritor y analista político checo-canadiense

Bill Gates, el magnate multimillonario fundador de Microsoft, expresó esta semana en una entrevista televisiva que su escritor favorito, Vaclav Smil. “Escribió sobre todos los tipos potenciales de desastres, como el riesgo de un asteroide, el riesgo de una erupción en Yellowstone (un volcán de los EEUU). Y de hecho mostró que las pandemias eran significativamente la cosa más grande, aparte de una guerra nuclear causada por el hombre, para la que necesitábamos estar más preparados”, aseguró Gates, al mismo tiempo que lo señaló como a su autor favorito entre los “vivos”.

Ahora bien, ¿quién es este misterioso autor? De acuerdo a la prestigiosa revista científica Science, cuando era adolescente, en la década de 1950, Vaclav Smil pasaba mucho tiempo cortando leña. Vivía con su familia en un pueblo remoto en lo que entonces era Checoslovaquia, enclavado en el bosque montañoso de Bohemia. En los paseos podía ver el Hohenbogen, una alta cordillera en la vecina Alemania Occidental. Luego fue de regreso a casa, partiendo leños cada 4 horas para alimentar las tres estufas de su casa, una abajo y dos arriba. Con cada golpe, su cuerpo, alimentado por gulash, ayudaba a liberar la energía del sol, capturada transitoriamente en los troncos. Fue un trabajo repetitivo y duro. Smil tenía claro que ésta no era la forma de vivir que soñaba.

A lo largo de su carrera, Smil, quizás el pensador más importante del mundo sobre energía de todo tipo según Science, ha buscado siempre la claridad. Desde su oficina, cerca de la Universidad de Manitoba (UM) en Winnipeg, Canadá, el académico de 77 años ha producido docenas de libros durante las últimas cuatro décadas. Recorren una serie de temas, incluidos los problemas ambientales de China y la transición dietética de Japón de las plantas a la carne. La prosa es seca y rara vez venden más de unos pocos de miles de copias. Pero eso no impidió que algunos de los libros, en particular los que exploran cómo las sociedades han pasado de depender de una fuente de energía, como la madera, a otra, como el carbón, influyan profundamente en generaciones de científicos, políticos, ejecutivos y filántropos. Un fanático ferviente, Bill Gates en Redmond, Washington, afirmó haber leído casi todo el trabajo de Smil. “Espero nuevos libros Smil”, escribió Gates en diciembre de 2017, “de la misma manera en que algunas personas esperan la próxima película de Star Wars”.

Bill Gates afirma haber leído casi todo el trabajo de Smil

Ahora, mientras el mundo enfrenta el enorme desafío de tratar de frenar el cambio climático en un contexto pandémico, el trabajo de Smil sobre las transiciones energéticas está recibiendo más atención que nunca. Pero su mensaje no es precisamente de esperanza. Smil ha obligado a los defensores del clima a tener en cuenta la gran inercia que sostiene la dependencia del mundo moderno de los combustibles fósiles y a cuestionar muchas de las optimistas suposiciones que subyacen a los escenarios para un rápido cambio hacia alternativas. “Es un asesino de estupideces”, lo definió David Keith, científico de la energía y el clima de la Universidad de Harvard.

Silenciosamente le ha dado forma a lo que el mundo piensa en materia energética. En 2010 fue nombrado por la revista Foreign Policy cómo uno de los “100 pensadores más importantes del mundo”. Burócratas, políticos y empresarios le piden consejos, asegura Science. Incluso ofrece consultorías para instituciones de Estados Unidos y Europa.

El científico estudió Ciencias Naturales en Praga y luego llevó adelante un doctorado en Geografía en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. Actualmente es profesor emérito en la Universidad de Manitoba, ubicada al sur de Canadá.

Publicó más de 40 libros y supera los 500 artículos relacionados a la energía. Vivía en Checoslovaquia, cuando en 1968 este país fue invadido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y este dramático suceso lo obligó a refugiarse con su mujer en los Estados Unidos y posteriormente en Canadá, donde reside actualmente.

El académico Vaclav Smil de 77 años ha producido docenas de libros durante las últimas cuatro décadas

Como estudiante, Smil estudió ciencias naturales en la Universidad Charles de Praga. Vivía en un antiguo claustro reconvertido. Sus gruesos muros de piedra la mantenían fría, tanto en verano como en invierno. Y en la primera de las transiciones energéticas personales de Smil, el calor no provenía de la madera, sino del carbón: antracita negra dura de Kladno o lignito marrón sucio de Bohemia del Norte.

Consiguió satisfacer su curiosidad, tomando 35 clases a la semana, 10 meses al año, durante 5 años. “Me enseñaron la naturaleza, desde la geología hasta las nubes”, dice. Pero Smil decidió que una carrera científica tradicional no era para él. No se llamó a ningún banco de laboratorio: estaba detrás del panorama general.

Después de graduarse, también se dio cuenta de que su futuro no estaría en su tierra natal: se negó a unirse al Partido Comunista, lo que socavó sus perspectivas laborales. Trabajó en una oficina de planificación regional mientras Eva, su gran amor, obtenía su título de médica. Después de la invasión de las tropas soviéticas, muchos amigos y vecinos entraron en pánico y se fueron. Pero la pareja esperó la graduación de Eva, temiendo una prohibición de viajar. Finalmente partieron en 1969, pocos meses antes de que el gobierno impusiera un bloqueo de viaje que duraría décadas. “Eso no fue un sacrificio menor, ¿sabes?” Smil expresó. “Después de hacer eso, no voy a venderme por energía fotovoltaica o fusión o lo que sea y empezar a agitar pancartas. Tu pasado siempre lleva a quién eres”.

“Espero nuevos libros Smil de la misma manera en que algunas personas esperan la próxima película de Star Wars”, afirmó en 2017 Gates

Los Smil terminaron en la Universidad Estatal de Pensilvania en State College, donde Vaclav completó un doctorado en geografía en 2 años. Con poco dinero alquilaron habitaciones a la viuda de un profesor, y Smil hizo otra transición energética: periódicamente llegaba un camión petrolero para repostar la caldera del sótano. Smil luego aceptó la primera oferta de trabajo que recibió, de UM. Ha estado ahí desde entonces.

Durante décadas hasta su jubilación, Smil impartió cursos de introducción a las ciencias ambientales. Cada año terminaba con un examen final de opción múltiple de 10 preguntas, con un giro: “No podía haber una respuesta correcta, o todas las respuestas eran correctas y todas las combinaciones intermedias”, dice Rick Baydack, presidente del departamento de ciencias ambientales de UM, que una vez fue alumno de Smil.

De lo contrario, Smil era un fantasma en su departamento, y solo aceptaba a unos pocos estudiantes de posgrado. Desde la década de 1980, se ha presentado en una sola reunión de profesores. Pero mientras siguiera enseñando y produciendo libros altamente calificados, eso estaba bien para la escuela. “Es un poco recluso y le gusta trabajar solo”, dice Baydack. “Ha continuado por un camino que se propuso. Lo que está sucediendo a su alrededor realmente no importa”.

Mientras el mundo enfrenta el enorme desafío de tratar de frenar el cambio climático en un contexto pandémico, el trabajo de Smil sobre las transiciones energéticas está recibiendo más atención que nunca

Su obsesión siempre fueron los combustibles que usa y usó la humanidad a lo largo de la historia, ya sea madera, carbón, petróleo o gas natural. Y en los últimos años viró el timón hacia fuentes que no emiten dióxido de carbono. Es experto en los campos de energía, cambio ambiental, poblacional, producción de alimentos, nutrición, innovación técnica, evaluación de riesgos y políticas públicas.

Bill Gates afirma que leyó casi toda su bibliografía. “Leo a Smil ya que es excepcionalmente bueno para profundizar cada tema que abarca y es amplio al mismo tiempo”, advirtió el multimillonario, quien cuenta con una fortuna de más de 121.8000 millones de dólares y es el tercer hombre más rico del planeta.

De todas formas advierte que el estilo de Smil “puede ser un poco seco”, pero en 2011 sostuvo que con él aprendía “más que con cualquier otra persona”.

“Aunque no hace muchas predicciones, hace algo más valioso: explica el pasado”, comenta Gates en su blog. “Ayuda a entender cómo llegamos a donde estamos, lo que dice algo sobre hacia dónde vamos. Yo estudio las historias de Smil para entender el futuro”. “ Probablemente es mi autor vivo favorito ”, señaló en una entrevista.

