¿Tomar whisky puede llegar a aliviar un resfriado?

Hay al menos 100 virus que pueden causar el resfriado común, pero el mayor responsable es el rinovirus, que aparece con fuerza a partir del equinoccio de otoño, según explicó a Infobae la doctora Stella M. Cuevas. Se contagia por las secreciones o el aire cercano a la persona infectada o por llevarse la mano a la cara luego de tocar superficies contaminadas.

Este cuadro dura aproximadamente siete días y causa los siguientes síntomas: secreción nasal; febrícula a veces; taponamiento nasal; dolor de cabeza; cansancio; disminución del olfato y del gusto; estornudos; ojos irritados.

Por eso, en plena pandemia, es tan importante vigilar los síntomas y ante la duda de que pueda ser coronavirus, realizarse un test de PCR. Es fundamental no automedicarse. Se debe consultar al médico que, con seguridad, indicará algún descongestivo o analgésico, solución salina hipertónica e hidratación.

Sin embrago, una de las creencias populares más comunes es que el whisky ayuda a aliviar los síntomas del resfriado. ¿Qué hay de verdad en esto?

En la vieja escuela se cree que el Hot Toddy -una taza de whisky caliente con limón, miel, clavo y canela- es ideal para curar un resfriado. “Si bien una bebida caliente no necesariamente puede curar un resfriado o detenerlo en seco, se sabe que los ingredientes de la bebida tibia alivian los síntomas del resfriado”, dijo a Fatherly el doctor David Greuner, cirujano de NYC Surgical Associates.

Calentar whisky y servirlo con especias parecería ser un consejo sensato, ya que el agua caliente alivia la congestión nasal, según aseguran diferentes estudios. Por su parte, la miel puede ayudar a calmar los dolores de garganta y suprimir la tos, y la vitamina C en el jugo de limón ayuda a reducir la flema.

“El alcohol es un diurético que extrae los líquidos del cuerpo, así que hay que tomar muchas bebidas no alcohólicas, como el agua”, advierte Greuner, y agrega que las personas enfermas deben limitarse a consumir solo un brebaje caliente al día.

Pero no todos están de acuerdo que tomar whisky con un resfriado sea lógico. Para la doctora Janette Nesheiwat, “potencialmente estamos agregando un factor de estrés adicional a nuestro cuerpo. Corremos cuesta arriba y se vuelve más empinado cuando se agrega alcohol”.

En vez de un Hot Toddy, Nesheiwat recomienda té caliente. “El alcohol puede provocar náuseas, deshidratación, estreñimiento, dolores de cabeza, sequedad de boca, fatiga. ¿Realmente queremos todo eso además de un resfriado?”.

Actualmente no existe cura para el resfriado común. Sin embargo, las personas generalmente pueden controlar sus síntomas mediante tratamientos caseros y tomando medicamentos de venta libre.

Efectos de cada ingrediente

Los ingredientes individuales de un Hot Toddy pueden tener efectos beneficiosos que pueden mejorar los síntomas de un resfriado. Muchas personas los preparan con limón, miel, jengibre y whisky.

El limón es rico en vitamina C, un antioxidante que podría ser útil para tratar los resfriados. Una revisión sistemática de 2013 sugirió que las dosis regulares de vitamina C pueden reducir la duración y la gravedad de un resfriado. Sin embargo, la revisión también encontró que la vitamina C redujo el riesgo de que ocurra un resfriado en primer lugar. El limón también es un ingrediente activo en varios medicamentos para el dolor de garganta, un síntoma común de un resfriado. Sin embargo, actualmente hay poca evidencia científica que sugiera que el limón puede tratar el dolor de garganta.

La miel tiene una larga trayectoria en la medicina, especialmente para tratar los síntomas del resfriado, como el dolor de garganta. Existe una cantidad razonable de evidencia que sugiere que tomar una dosis de miel antes de acostarse puede reducir los síntomas del resfriado en los niños mayores de 1 año. Esto incluye reducir la tos y mejorar la calidad del sueño. Sin embargo, hay poca evidencia disponible de estos efectos en adultos.

Algunas personas agregan otras especias, como jengibre, a un picante. El jengibre es una hierba con una amplia gama de usos en la medicina tradicional. El jengibre tiene ciertas propiedades que pueden ser útiles para tratar el dolor de garganta. Por ejemplo, el jengibre tiene efectos antiinflamatorios que podrían ayudar a aliviar el dolor de garganta. Sin embargo, no hay evidencia que respalde la eficacia del jengibre en sí mismo para tratar el dolor de garganta.

Aunque algunos ingredientes de un Hot Toddy podrían mejorar los síntomas de un resfriado por sí solos, no está claro si la combinación de estos reduciría los síntomas del resfriado. Es posible que el elemento del whisky contrarreste algunos de estos efectos o cause efectos negativos. El alcohol puede causar deshidratación y disminuir la función del sistema inmunológico, lo que puede empeorar los síntomas del resfriado . El alcohol también puede interactuar con los medicamentos populares para el resfriado y la gripe, por lo que una persona debe tener cuidado al mezclar alcohol y medicamentos, y siempre consultar al médico.

