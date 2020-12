El sitio Our World in Data volvió a incluir a la Argentina en sus estadísticas sobre la pandemia

"El subregistro de resultados negativos en los tests implica que la tasa positiva está sobreestimada", habían explicado en octubre (Efe)

A casi dos meses de haber quitado a la Argentina de sus registros globales sobre la pandemia, el sitio Our World in Data anunció en las últimas horas que volvería a publicar los datos en su página de estadísticas con base en la Universidad de Oxford.

Así, las cifras de contagios, casos acumulados, desarrollo de la curva, tasas por millón de habitantes, muertes y testeos proporcionados por las autoridades sanitarias locales vuelven a estar disponibles para ser comparadas con otros países y regiones del mundo.

“En comunicaciones recientes, asesores del Ministro de Salud de Argentina nos notificaron que el tema explicado en el hilo anterior ya está resuelto. Nuestra serie de tiempo para los datos de prueba de Argentina se restableció hoy (9 de diciembre)”, explicó ayer en un tweet un gerente del sitio, Edouard Mathieu. Lo hizo en respuesta a su hilo original del 20 de octubre, en el que había anunciado que dejarían de tener en cuenta los datos de nuestro país.

En aquella oportunidad, Infobae se había comunicado con Esteban Ortiz-Ospina, miembro de Our World in Data, quien explicó que se habían dado cuenta que “muchas pruebas con resultado negativo no estaban siendo registradas en varias provincias. Este problema fue confirmado en un comunicado de prensa del Ministerio de Salud . La decisión de eliminar los datos de tests de nuestro conjunto de datos se tomó siguiendo los criterios metodológicos del equipo técnico”.

“El subregistro de resultados negativos en los tests implica que la tasa positiva (la proporción de pruebas que arrojan un resultado positivo) está sobreestimada. Al momento de tomar la decisión de excluir los datos de Argentina de nuestro conjunto de datos, la tasa positiva según los datos oficiales era del 76% -argumentaba Ortiz Ospina a este medio-. Es imposible saber exactamente en qué medida esta cifra está sesgada al alza hasta que no sepamos en qué medida se estaban restringiendo los resultados negativos. Sin embargo, en cualquier caso, parece claro que la tasa positiva en Argentina es extremadamente alta para los estándares internacionales. Esto sugiere que no se están realizando suficientes pruebas para monitorear adecuadamente el brote”.

El propio Mathieu lo había hecho saber: “Para asegurar la calidad y confiabilidad de ‘Our World in Data’ sobre la COVID-19, hemos decidido eliminar a Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos”.

Lo que ocurrió ahora, al parecer, es que se habilitó el reporte agrupado de testeos, un sistema que simplificó la notificación del coronavirus y agilizó la carga de los casos negativos, que eran los que muchas provincias venían demorando. Hacia fines de octubre, además, se sumaron más de 224.000 tests al total histórico que no se habían contabilizado.

Ahora, tras la reincorporación, el último dato cargado -del jueves 3 de diciembre- se muestra una positividad de 38% (Efe)

Según uno de los gráficos del sitio, el 20 de octubre, cuando se anunció que los datos de Argentina serían excluidos, la tasa de positividad nacional diaria era del 50,70%. Es decir, según esa foto -distorsionada por la carga irregular de datos- por cada dos personas testeadas, una tenía coronavirus.

Ahora, tras la reincorporación, el último dato cargado -del jueves 3 de diciembre- se muestra una positividad de 38%, una cifra que si bien ubica al país entre los que tienen cifras más altas a nivel global, es más cercana a la realidad.

-¿Cómo se recopila la información sobre el COVID-19 en todo el mundo?

-Ortiz Ospina: En Our World in Data publicamos datos sobre COVID-19 basados en tres métricas clave: casos confirmados, muertes y pruebas. Todos nuestros datos sobre casos confirmados y muertes provienen del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC). El CDC europeo publica estadísticas diarias sobre la pandemia de COVID-19 para todos los países disponibles según las cifras oficiales informadas. Confiamos en el ECDC ya que recopila y armoniza datos de todo el mundo.

En cuanto a pruebas diagnósticas, ninguna organización ha construido previamente una base de datos global agregada sobre tests, por lo tanto, creamos un conjunto de datos de acceso abierto y público. Hemos construido y mantenido esta base de datos desde los primeros días de la pandemia. Para hacer esto, recopilamos información disponible públicamente publicada por fuentes oficiales de manera regular. Nuestro conjunto de datos se actualiza aproximadamente dos veces por semana.

Además de publicar estos datos, proporcionamos información clara y metadatos sobre las fuentes específicas de cada país. Nuestros datos de pruebas diagnósticas se han publicado en Nature Scientific Data, una revista académica revisada por pares.

